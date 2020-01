Aprovechan pactos para laborar en EU, Canadá y Alemania

Los mexicanos que trabajan en Estados Unidos (EU), Canadá y Alemania a través de los programas de Movilidad Laboral y Trabajadores Agrícolas Temporales van en aumento.

El primero pasó de 168 en 2013 (cuando aplicaba sólo en Canadá) a dos mil 002 entre enero y noviembre de 2019.

Enrique Cuevas, académico de la Universidad de Guadalajara (UdeG), dice que los convenios son para laborar en el campo, la construcción, servicios, ingenierías y salud.

El Programa de Trabajadores Agrícolas colocó en 2009 a 15 mil 352 trabajadores, pero entre enero y noviembre de 2019 sumó a 26 mil 399. En Jalisco pasó de 332 a 684 en la década referida.

GUÍA

Mecanismo de Movilidad Laboral

¿Qué es?

El Mecanismo de Movilidad Laboral está normado y coordinado por un acuerdo bilateral entre los Gobiernos de México-Canadá, además con empleadores de Estados Unidos y Alemania, mediante el cual se comprometen a impulsar en forma ordenada, legal y segura el flujo de trabajadores temporales mexicanos a Canadá, Estados Unidos y Alemania.

Con base en las necesidades de personal de los empleadores canadienses y estadounidenses, las Oficinas del Servicio Nacional de Empleo (SNE) reclutan y seleccionan a personas desempleadas y subempleadas que cuenten con la experiencia laboral mínima requerida.

¿A cargo de quién está?

El Servicio Nacional de Empleo es la única instancia gubernamental autorizada para el reclutamiento, selección y contratación de trabajadores, garantizando de este modo que la atención que se les brinda sea personal y completamente gratuita, sin la participación de intermediarios.

¿Cuáles son los requisitos para trabajar en el extranjero?

Contar con la nacionalidad mexicana y residir en el territorio nacional para poder acceder a este programa.

Tener la mayoría de edad para aplicar un empleo (18 años).

Contar con una identificación oficial vigente (INE, Pasaporte o Cartilla Militar).

Tener la Cédula Única de Registro de Población (CURP).

Comprobante del último grado de estudios.

Acreditar el dominio del idioma de acuerdo con el requerimiento del empleador y de la ocupación ofertada.

Tener experiencia laboral comprobable a través de cartas laborales de acuerdo con la vacante ofertada.

Postulaciones

Para mayor información puede acudir a las oficinas del Servicio Nacional de Empleo más cercanas a su domicilio (https://www.empleo.gob.mx/sne/directorio-de-oficinas-sne).

Los convenios son para laborar en el campo, la construcción, servicios, ingenierías y salud. AFP/Archivo

Sueldos en el extranjero son cuatro veces más altos que en México

Los sueldos a los que pueden acceder los mexicanos en el extranjero a través del Programa de Movilidad Laboral Externa, que contempla convenios con Estados Unidos, Canadá y Alemania, pueden ser cuatro veces más altos que los obtenidos por el mismo empleo en México.

Algunas de las vacantes en Alemania lanzadas durante el año pasado fueron 10 plazas para “desarrollador.net senior”, con un sueldo mensual por alrededor de 92 mil pesos. De acuerdo con información de una empresa de colocación en México, el salario promedio mensual para un puesto como éste es de 21 mil 855 pesos.

El académico del ITESO, Ignacio Román Morales, destaca que, en muchas ocasiones, los trabajos que realizan los mexicanos, en Canadá o Estados Unidos son considerados como plazas de segunda por los sueldos tan bajos que se pagan y también por las condiciones. “Sin embargo, comparativamente, el salario y el ingreso laboral es más alto en esos países que el que pudieran tener aquí en México. Eso lo convierte en un atractivo para el trabajador que emigra, lo considera como un beneficio y una ventaja”.

Acentúa que el salario promedio en el país es muy bajo, pues actualmente la media salarial en México es de alrededor de seis mil 300 pesos mensuales.

En 2019, Canadá solicitó 10 asistentes técnicos en farmacia, con un sueldo de 37 mil 600 pesos al mes. Para dimensionar ese sueldo, en México el promedio para este empleo es de cinco mil 136 pesos (el más alto es de ocho mil 210 pesos).

Alemania tuvo disponibles también 30 plazas para licenciados en enfermería, con un pago mensual de 66 mil pesos. El sueldo promedio en México es de ocho mil 128 pesos, aunque algunos pueden ganar casi 20 mil pesos.

Estados Unidos tuvo una plaza de 144 mil pesos al mes para el cargo de director de operación en el sector agrícola. Se requería contar con 10 años de experiencia laboral relacionada con cultivos o una combinación equivalente de educación y experiencia.

Por su parte, Alemania ofertó una vacante por 95 mil pesos mensuales para un empleo de analista informático.

TESTIMONIOS

“No me alcanzaba…”

En 2015, Ángel se fue a trabajar a Kansas, Estados Unidos, con una visa TN (Trade Nafta), la cual se otorga a los profesionistas mexicanos, estadounidenses y canadienses por el Tratado de Libre Comercio (TLCAN). Mientras estudiaba la maestría en el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA) recibió un correo de una empresa que estaba reclutando gente.

Actualmente trabaja para una compañía que se dedica a la producción de carne de cerdo, la cual contrata médicos veterinarios, como es su caso, así como ingenieros agrónomos, entre otros.

Reconoce que, por las necesidades laborales y de ingreso que se tienen en México, sobre todo en su profesión, trabajar en otros países es una solución para tener una mejor calidad de vida.

En su caso, los sueldos de los trabajos a los que podría acceder no rebasan los nueve mil pesos mensuales. “Sinceramente… no me alcanzaba. En la empresa en la que trabajo una persona empieza ganando 12.50 dólares la hora. Es un muy buen cheque (a la quincena) quitándole los impuestos, entre otros”.

Remarca que tiene conocidos en Estados Unidos en donde una pareja de mexicanos se fue con trabajo y gana alrededor de cuatro mil dólares mensuales (alrededor de 76 mil pesos). “He tenido la oportunidad de subir un poco más. Para mí estos convenios son muy buenos. Les he sacado mucho provecho. Mis hijas han aprendido los dos idiomas, tenemos una muy buena calidad de vida. Nos ha ido muy bien y siento que es una buena opción”.

Debido a que tiene esposa y dos hijas, explica que tuvo que decidir cuál era “el mejor futuro para mi familia… y sinceramente, la mejor opción fue venirme para acá”.

La visa TN tiene una extensión para las personas dependientes del titular. “Lo único malo con este tipo de visa es que sí les da derecho a vivir aquí legalmente, sí pueden estudiar, pero no pueden trabajar. Es una de las cláusulas que tiene el contrato”.

El Servicio Nacional de Empleo es clave para los contratos laborales en otros países. EL INFORMADOR/Archivo

“No se compara el salario”

Ramsés y su mejor amigo decidieron irse en marzo pasado a Vancouver, Canadá, para trabajar una temporada en ese país y regresar a Guadalajara a continuar con los proyectos relacionados a su carrera.

A pesar de que existen programas entre los Gobiernos de ambos países para la movilidad laboral y hay empresas que reclutan y contratan personal en México que llega con un empleo, ellos decidieron irse por su cuenta.

Ramsés declara que cuando llegó a Vancouver tuvo trabajos pesados de jardinería y pintura, pero desde hace dos meses trabaja en cocina, que es una actividad menos complicada y con buenos ingresos. “Mi idea fue venir a Canadá para hacer mis proyectos con el dinero que junte para hacer cine independiente”, pues estudió Medios Audiovisuales, aunque no concluyó la carrera.

Aunque no trabaja en su área de interés y no esta apoyado por algún tipo de programa, asegura que le va bien. Tiene un sueldo tres veces más alto con relación al que podía aspirar en México. “Teníamos empleo, pero no se compara. Cualquier empleo que tengamos en México, en comparación con los gastos generales que uno necesita, es bastante desigual y no te alcanza para lograr todo lo que necesitas. Esa fue una de las razones para cambiar de país”.

Añade que hay muchos mexicanos que trabajan en el área de la construcción en Canadá, en donde se obtienen sueldos más altos. A través del Programa de Movilidad Laboral de la Secretaría del Trabajo, Canadá solicita a cocineros con sueldos de 37 mil pesos, incluso hay meseros que ganan 40 mil pesos mensuales.

Recuerda que ya casi tienen que regresar a México, pues sólo pueden trabajar por una temporada de menos de un año, pero consideran que con el dinero ahorrado es suficiente para comenzar a trabajar por su cuenta.

Las diferencias son abismales

Ignacio Román Morales (académico del ITESO)

Para Ignacio Román Morales, el interés por salir de México para ir a ganar dólares o euros se mantendrá mientras los niveles salariales que se tienen, por ejemplo, en Estados Unidos, multipliquen por 10 los sueldos que hay en el país.

“Por lo pronto, habrá muchísima gente que siga tratando de irse a los Estados Unidos… es inevitable. Es posible que en la medida que exista un cierto resarcimiento del poder adquisitivo, del salario mínimo y del salario medio en México, éste incentivo para que la gente se vaya pueda empezar a reducirse”.

Aclara que esto no se logra de un día para otro, pues se requiere de una estructura de país con una distribución más equitativa de la riqueza.

El académico agrega que por el cambio de la curva demográfica que se tiene en el país, la cantidad de mexicanos que se van a otros países tendrá que reducirse en el mediano plazo. “México será cada vez menos un país de jóvenes, que son los que más migran, y será cada vez más un país de gente de mayor edad”.

Otro factor que comienza a impactar en el flujo de personas que se van a Estados Unidos es por los procesos represivos que se tienen en el vecino país, inclusive del lado mexicano. “Esto genera problemas, pero mientras las diferencias de los salarios sigan siendo abismales evidentemente no se detendrá la migración”.

Los salarios son la principal atracción para migrar a países como Estados Unidos, Canadá o Alemania. EFE/R. Peña

CLAVES

Aumentan remesas

Envíos. Durante el primer semestre de 2019, Jalisco logró captar mil 673.84 millones de dólares en remesas enviadas por los paisanos radicados en Estados Unidos, lo que representa un incremento de 3.4% en comparación con los mil 617 millones de dólares captados en el mismo periodo de 2018, de acuerdo con datos del Banco de México.

Jalisco. Los datos del organismo indican que los mil 673.4 millones de dólares representan 9.7% del total de los envíos realizados de enero a junio a México. De esta manera, Jalisco se ubicó en el segundo lugar a nivel nacional como el Estado que más remesas acaparó, solamente por debajo de Michoacán y por arriba de Guanajuato, Estado de México y Oaxaca.

Inédito. De acuerdo con el Banco de México, durante agosto pasado, el monto de los envíos de dinero al país realizados por los mexicanos que radican en el exterior ascendió a tres mil 374.6 millones de dólares, la cifra mensual más alta de la que tenga registro. Y fue 17% superior a la reportada en el mismo periodo del año anterior.

Récord. En el acumulado de enero-agosto de 2019, el monto de las remesas alcanzó una cifra récord de 23 mil 899.5 millones de dólares en México (8.7% superior a los primeros ocho meses de 2018). De igual forma, fue la cantidad más alta de la que se tenga registro para dicho periodo.

Baja la vinculación

La vinculación a un trabajo por parte la delegación Jalisco del Servicio Nacional del Empleo (SNE) tuvo una reducción de 15% en los últimos cinco años, ya sea mediante su bolsa de trabajo, la celebración de ferias del empleo, apoyos de autoempleo o becas de capacitación laboral.

ya sea mediante su bolsa de trabajo, la celebración de ferias del empleo, apoyos de autoempleo o becas de capacitación laboral. En junio pasado, este medio publicó que de las 434 mil 277 personas que se atendieron en la delegación estatal del Servicio Nacional del Empleo durante 2018, 122 mil 506 (28%) lograron ser colocadas en un empleo, recibir alguna beca de capacitación u otro apoyo. Esto significa que alrededor de uno de cada cuatro solicitantes resultó beneficiado.

que de las 434 mil 277 personas que se atendieron en la delegación estatal del Servicio Nacional del Empleo durante 2018, 122 mil 506 (28%) lograron ser colocadas en un empleo, recibir alguna beca de capacitación u otro apoyo. Esto significa que alrededor de uno de cada cuatro solicitantes resultó beneficiado. En contraste, el Servicio brindó empleo o apoyo a 165 mil 835 personas de un total de 381 mil 639 en 2014 (el porcentaje de efectividad fue de 43.4%).

El secretario del Trabajo y Previsión Social de Jalisco, Marco Valerio Pérez, anunció que se presentaría una plataforma tecnológica para tratar de incrementar las vinculaciones del Servicio Nacional del Empleo (SNE). “La plataforma vincula y perfila tanto al empleador como al empleado. El empleador nos va dando las características de lo que necesita y la misma plataforma perfila a los ya registrados para que sea más fácil la identificación del talento”.

