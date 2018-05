Ante gasolinazo, crece compra de aditivos

El uso de aditivos ha ganado terreno en los últimos años: al finalizar 2017, los ingresos por la venta de estos productos para la gasolina llegaron a 430.4 millones de pesos. La cantidad representa el doble de lo registrado en 2015, cuando apenas fueron 201.7 millones.

El año pasado, el volumen comercializado de aditivos alcanzó los 10.3 millones de litros, mientras que en 2015 apenas fue la mitad.

En contraste, el consumo de la gasolina Magna se mantuvo estable y la venta de Premium y Diésel tuvo una baja considerable en el primer trimestre del año, de acuerdo con Pemex.

Max Urtusuastegui Carrillo, director de Fuel Flex, señala que la población siempre busca el combustible más económico; sin embargo, “no se trata de llenar tanques con aditivos sino encontrar una mezcla que nos dé el mismo rendimiento actual y ahorrar dinero”.

Por su parte, Joel Corona Coronado, director general de Akron, explica que el aditivo incrementa la capacidad de combustión a través de una mejor oxigenación de los motores, lo que mejora 10% el rendimiento y reduce las emisiones contaminantes.

Entre las “ventajas” de los aditivos destacan la reducción de las emisiones, limpian la capa de carbón formadas en las máquinas e inyectores, además de ayudar al motor a incrementar su potencia.

Pero otro de los factores que han duplicado las ventas de aditivos es la llegada de 39 nuevas marcas de gasolineras nacionales y extranjeras. Firmas como BP, Repsol, Shell, Mobil, Costco y Chevron ya integran el aditivo a la gasolina que comercializan. En este contexto, la unión de asociaciones de gasolineros de México, Onexpo Nacional, asegura que la llegada de nuevas marcas detonó el mercado de los aditivos. “El mercado mexicano da para que el consumidor explore diferentes alternativas, tiene que ver con la búsqueda de mejores rendimientos, calidad y precios”.

Para la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), la mejor forma de ahorrar combustible es contar con buenos hábitos de manejo, brindar al automóvil el mantenimiento adecuado y estar bien informado acerca de los productos que promueven ahorros de combustible. “Antes de instalar algún aditivo es necesario informarse para corroborar si realmente contribuyen al ahorro de combustible y qué efectos contraproducentes podría tener su uso en el vehículo. Hasta el momento, no existe una norma oficial que regule este tipo de productos, por lo que no hay una legislación que vigile o certifique la calidad de los mismos”.

Añade que la Comisión Nacional para el Ahorro de Energía (Conae) ha evaluado 70 productos y, hasta el momento, algunos de los resultados obtenidos son que la mayoría no generó ahorro.

Guadalajara se ubica entre las metrópolis con los combustibles más caros del país. EL INFORMADOR/Archivo

Premium rebasa los $20 en la mayoría de las gasolineras

La barrera del litro de gasolina en 20 pesos ya ha sido igualada o superada en ocho de cada 10 gasolineras ubicadas en la Zona Metropolitana de Guadalajara, y consolida a Jalisco como uno de los Estados con el combustible más caro.

De acuerdo con un análisis de precios basado en los datos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), actualizados al 7 de mayo, la gasolina Premium cuesta 20 pesos o más en el 78.6% de las gasolineras de Guadalajara, y el 75.3% de las estaciones de servicio en Zapopan. En los otros municipios, los porcentajes se distribuyen de la siguiente manera: Tlaquepaque (81.27%), Tlajomulco (77.7%) y Tonalá (76.47%).

Esto significa que al menos 8 de cada 10 estaciones de abasto de gasolina en Jalisco ya tienen precios por arriba de los 20 pesos, con casos como “Servicio Real Acueducto”, ubicada en la zona de Andares en Zapopan, cuyo litro de Premium ya vale 20 pesos con 21 centavos; o “Combustibles de Zapotlanejo”, ubicada a la altura de la autopista Guadalajara-Zapotlanejo en el municipio de Tonalá, con un precio de 20.20 pesos.

Si tomamos como parámetro el último precio promedio mensual disponible (marzo de 2018), Jalisco cuenta con la gasolina Premium más cara del país, con un valor de 19 pesos con 81 centavos. Igualmente, el Estado tiene la segunda gasolina Magna más costosa (18.30 pesos el litro) y el quinto diésel más caro de la nación (19.02 pesos).

Si se analiza únicamente al Municipio de Guadalajara, apenas 4 de las 131 gasolineras con registros de precios tienen el combustible a menos de 19.81 pesos. Y sólo 4 de 135 gasolineras que surten combustible Magna lo tienen a menos de 18.30 pesos el litro.

El economista de la Universidad de Guadalajara, Antonio Ruiz Porras, previó en enero que la Magna estaría a 19 pesos y la Premium, a más de 20 pesos.

Precios promedios por litro de gasolina (mayo de 2018) Premium Magna Diésel Guadalajara 20.02 18.57 19.19 Tlaquepaque 20.03 18.59 19.21 Tlajomulco 20.03 18.60 19.21 Tonalá 20.03 18.59 19.21 Zapopan 20.02 18.59 19.18

FUENTE: Comisión Reguladora de Energía (CRE).

GUÍA

Información

Para verificar los precios de la gasolina en tiempo real y ubicar las estaciones más cercanas, Pemex y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) han desarrollado aplicaciones disponibles en IOS y Android.

Gasoapp

• Ésta permite ubicar a nivel nacional la gasolinera más cercana y barata, de acuerdo con la ubicación del interesado, tipo de combustible preferido y radio de kilómetros de búsqueda.

• También permite evaluar el servicio de la gasolinera y visualizar las calificaciones otorgadas.

Localización

• Pemex también permite localizar la estación de servicio más cercana (únicamente de Pemex), así como la forma de pago en cada una y los servicios adicionales que se ofertan en el país.

Efectos del gasolinazo

La empresa tapatía de lubricantes Akron incursionará en el mercado de las gasolineras y abrirá 150 estaciones de servicio en Jalisco, con el compromiso de llenar los tanques con un combustible que cuenta con aditivos que lo hacen rendir más y contaminar menos.

Joel Corona Coronado, director general del grupo, detalla que prevén operar una red de 600 expendios de combustible en el país, que proyectan abrir en los próximos cinco años. “La prioridad en la etapa uno será la Región Occidente y Bajío, pero esperamos que se convierta en un proyecto nacional”.

De acuerdo con el empresario, el combustible que ofrecerán es diferente a los que ya están en el mercado, pues cuenta con la tecnología Akron Tech, que permite mayor rendimiento y menos contaminación.

“Ofrece varias características, una de éstas es el tema del rendimiento, que es de hasta 10% más, y ofrece una reducción de hasta 40% en emisiones contaminantes. Funciona con una combinación de tecnologías, una de éstas es un súper aditivo que te genera limpieza en la cámara de combustión y un catalizador que da más oxigenación, por lo tanto, una mayor eficiencia en la combustión”.

Ante la diversificación del mercado de los combustibles, Akron pretende ganar mercado no sólo por el combustible aditivado que ofrece sino por la calidad en el servicio de atención y en el mantenimiento preventivo de los vehículos, que brindarán despachadores especializados en el control de fluidos automotrices y el cuidado del motor.

Precisa que el costo del litro será similar al que ya existe en el mercado, “como es un mercado abierto y de libre competencia, el precio será fluctuante en función de los precios internacionales del crudo, el tipo de cambio, los gastos e impuestos de importación”.

A la par de este proyecto, en la segunda mitad del año entrará en funcionamiento una terminal de almacenamiento en el municipio de Lagos de Moreno, con capacidad de 300 mil barriles de petrolíferos. Se crearán 800 empleos directos y tres mil 200 indirectos una vez que se concrete.

“Es la primera de una red de terminales, es un proyecto paralelo del grupo en donde precisamente se trata de ligar esto, primero por la garantía en suministro y, segundo, por el modelo logístico que incluye este tipo de servicios, como la dosificación de los aditivos y catalizadores”.

En la planta de almacenamiento y reparto se incorporará el aditivo, para luego distribuirlo entre sus estaciones, de acuerdo con las regulaciones de la Comisión Reguladora de Energía. “Llegará a las estaciones el producto aditivado, nuestro proyecto incluye alianzas con una empresa que está desarrollando infraestructura de terminales que ya tiene el servicio de aditivación en terminal”.

Con más de 20 años de experiencia en el mercado, Akron es líder en la fabricación y comercialización de lubricantes, aditivos, grasas y especialidades para el sector automotriz, transporte y para las industrias minera, metalmecánica, alimenticia y de construcción.

Sus productos tienen presencia en más de 12 países, como El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá, Costa Rica, Bolivia, Colombia, Perú, Ecuador y China. Y no descartan llegar a otros destinos. “Tenemos un proyecto de expansión en la división de exportaciones y esperamos ir creciendo en los próximos años”.

El grupo cuenta con más de 120 puntos de distribución en México y en el extranjero. Además, sus dos plantas en el país tienen una capacidad de producción de 317 millones de litros de lubricante y 15 millones de kilogramos de grasa.

Ingresos por la venta de aditivos Año Millones de pesos 2007 122 2009 188 2013 91 2015 202 2017 430

Se dispara volumen

A partir de la apertura energética, el volumen de venta de los aditivos pasó a 10.4 millones de litros.

Año Cantidad en millones de litros vendidos 2007 3.7 2009 4.5 2011 5.2 2013 1.5 2017 10.4

Fuente: Inegi.

Para que la gasolina rinda más, muchas personas, incluso nuevas marcas de gasolineras, están agregando aditivos a los combustibles. EL INFORMADOR/G. Gallo

LA VOZ DEL EXPERTO

“Generan ahorros”

Jorge Serano Villa (asesor de Honda)

Para el asesor de la empresa de origen japonés Honda, los aditivos ayudan a limpiar y prevenir fallas en los sistemas de inyectores, “al haber mayor limpieza, hay un mayor aprovechamiento del combustible, entre 5% y 8% de ahorro”.

Para tener un mayor aprovechamiento y con fines de limpieza, la empresa Honda elabora su propio aditivo que utiliza en sus agencias cuando les da mantenimiento a los vehículos, “es recomendable poner aditivos, pero hay que ver las especificaciones de cada marca, los únicos que no se recomiendan son los que son a base thinner”.

Aunque el aditivo de la marca Honda no está diseñado para ahorrar el combustible, al utilizarlo constantemente se genera un ahorro derivado del mejor aprovechamiento que logra la función detergente.

La recomendación para los vehículos de la marca es incorporar al tanque un aditivo de 250 mililitros cada cinco mil kilómetros recorridos, aunque lo ideal es acercarse a un especialista para que, dependiendo del tipo de vehículo, recomiende el mejor producto.

Sin embargo, de acuerdo con el especialista, la mejor forma de ahorrar combustible es contar con buenos hábitos de manejo y brindar al automóvil el mantenimiento necesario.

Respecto al incremento en las ventas de aditivos, el asesor considera que los automovilistas se han visto orillados a consumir nuevos productos que ofrecen limpieza ante la mala calidad del combustible, “para contrarrestar los daños colaterales de tener un combustible de baja calidad”.

El otro factor son las nuevas marcas que ofrecen limpiadores y aditivos de alta calidad, por lo que asegura que la competencia en el sector no está en quién ofrece el mejor precio del combustible sino en el valor agregado y calidad del producto.

“Mejora eficiencia”

Carlos Alberto Guzmán González (especialista en nanomateriales).

Para el coordinador de Nanotecnología de la Universidad de Guadalajara, el aumento en las ventas de aditivos se debe a que este tipo de productos mejoran la combustión, disminuyen la emisión de subproductos dañinos al ambiente y evitan la producción de residuos carbonosos que dañan los motores.

Sin embargo, el ahorro es otro factor importante en este tema, pues al mejorar la combustión, el motor es más eficiente y genera un mayor kilometraje por litro de gasolina. Desde que llegó la gasolinera BP a la ciudad, el investigador se beneficia de las ventajas de la gasolina aditivada.

“Cuando pongo 20 litros en una gasolinera de Pemex, el tanque me dura tres días, 347 kilómetros por 20 litros; en BP hay más diferencia porque los 20 litros me rinden cinco días y el motor se siente muy diferente, como si manejara un auto eléctrico”, compara Guzmán, quien asegura que la diferencia se debe a los aditivos que le añaden a la gasolina de la marca BP.

Entre las ventajas, asegura que gasta menos a cambio de un mejor rendimiento. Por eso, otro de los factores que explican el aumento en las ventas de aditivos es la llegada de nuevas marcas al mercado nacional, “el que una marca tenga sus propios aditivos hace que la gente quiera comprar en donde le dure más la gasolina”.

En el caso de BP, por ejemplo, paga 12 centavos más por litro que en Pemex, “los 20 litros me salen en 369 pesos en Pemex, mientras que en BP me salen en 373, no se siente el gasto, tienen un compromiso con la calidad y satisfacción del cliente, el combustible dura más y te dan la cantidad que te venden”.

La recomendación para los automovilistas es que afinen sus vehículos para prevenir daños en el motor, pues de no hacerlo, el motor puede sufrir daños aunque le incorporen los aditivos.

Tras el gasolinazo de enero de 2017, los consumidores han reducido el uso de los combustibles Premium y Diésel, mientras la compra de los aditivos aumentó. EL INFORMADOR/Archivo

A la baja, venta de Premium y Diésel

Mientras que la comercialización de la gasolina Magna se mantuvo relativamente estable, con un volumen de venta de 661 mil 533 barriles diarios en los primeros tres meses del año, apenas 4.7% más que en el mismo lapso del año pasado, la venta de Premium y el Diésel tuvo una baja considerable, de acuerdo con el último corte de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Entre enero y marzo de 2018 se vendieron 120 mil 433 barriles por día de Premium, 14% menos que la venta registrada en el primer trimestre del año previo. El Diésel también registró una baja de 7.7% en el mismo comparativo.

Para los especialistas, la nueva política de precios de los combustibles que aplicó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, bajo el argumento de un impacto en los costos internacionales de los combustibles, originó la baja en la venta de Premium y Diésel.

“Ha bajado la venta de Premium y Diésel por el precio, antes del gasolinazo le ponía Premium a mi vehículo y ahora le pongo de la verde”, responde Carlos Alberto Guzmán González, coordinador de Nanotecnología de la Universidad de Guadalajara.

Otra razón es la llegada de 39 nuevas marcas de gasolineras nacionales y extranjeras en el país con la promesa de un mejor rendimiento del combustible, “las nuevas gasolineras están llenas porque la gente sabe que es un buen producto, es mejor comprar ese tipo de gasolina que las de Pemex”.

Además del gasolinazo de enero de 2017 y el mercado abierto, otro factor que ha disminuido la venta de gasolina son los aditivos que ahorran combustible.

“La gente compra más aditivos para que la gasolina les rinda más, al utilizar aditivos vas a mejorar tu rendimiento y vas a gastar menos gasolina, por eso ha disminuido la venta de gasolina”, apuntó el especialista en nanomateriales.

Para el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), la mayoría de los consumidores tiene un uso más cuidadoso y racional del automóvil, lo que ha impactado directamente en la venta del combustible. Además, las empresas han implementado estrategias para reducir el uso de su parque vehicular al eficientar la distribución de productos y mercancías.

De acuerdo con Pemex, a partir de 2012, la venta de Premium se incrementó hasta alcanzar los 205 mil 800 barriles en diciembre de 2016, cuando su precio era casi igual al de la Magna; sin embargo, el año pasado su costo al público aumento 20.1 por ciento.

Desde la entrada en vigor del gasolinazo en enero de 2017, el Gobierno federal aplicó costos máximos y mínimos en todo el país como el primer paso para la liberación de los precios, que inició a partir de marzo y concluyó en noviembre pasado.

