Ante falta de banquetas, improvisan paso peatonal en Periférico y López Mateos

Diversas organizaciones ciudadanas de movilidad no motorizada acudieron al crucero de Periférico Sur y López Mateos para hacer un paso peatonal en el lugar, ya que cuando se realizó la solución vial en la zona las autoridades “olvidaron” a los transeúntes, por lo que éstos se ven obligados a caminar por el arroyo vehicular, con los riesgos que esto conlleva.

Miembros de colectivos como GDL en Bici, Movilidad ITESO y Bicicleta Blanca, entre otros, llevaron llantas, señalética vertical, conos, pintura y otros separadores físicos para, literalmente, tomar una parte del carril vehicular y hacer un paso peatonal de 1.20 metros para beneficio y seguridad de quienes caminan por allí.

Yeriel Salcedo, de GDL en Bici, señaló que el objetivo principal es habilitar un espacio seguro. “Cuando se hizo la intervención del espacio con los túneles, se les olvidó el lado de la banqueta. Parece que no hubo intención de hacer un espacio peatonal para todas las personas que pasan a diario para hacer la conexión del transporte público, y eso afecta a la gente que vive en colonias como El Mante y Agua Blanca”.

Con pintura azul y blanca escribieron “camina libre” a lo largo de 371 metros del concreto, además de hacer una línea de separación para delimitar el paso seguro, justo al lado de la envasadora de refrescos, en la salida del Periférico hacia López Mateos Norte.

Otro objetivo de esa acción fue enviar un mensaje al gobernador electo, Enrique Alfaro, a fin de que, bajo su mando, la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) realice sus trabajos con un enfoque incluyente.

“Que tengan prioridad peatonal, ciclista y de transporte público. También que se haga una auditoría vial a todo el Periférico, porque este es sólo un ejemplo de muchos espacios que están de esta forma”.

Se espera que la administración saliente tome en cuenta estos trabajos de las organizaciones, con el fin de que haga un proyecto peatonal que permita a las personas caminar de manera segura.

Instituto de Movilidad instalará seis cámaras más en cruceros

El director del Instituto de Movilidad y Transporte, Mario Córdova, destacó que si bien en mayo el organismo comenzó a operar el programa de fotomultas, cuyo trámite aún no concluye, desde entonces han tenido que resolver problemas por falta de recursos humanos y materiales.

Sin embargo, resaltó que actualmente están por retomar las cámaras colocadas en los cruceros para sancionar a los automovilistas que se pasan el alto. Los aparatos dejaron de funcionar porque el IMTJ no había recibido el protocolo de operación.

“Hay seis puntos que tienen cámaras en cruceros para multar cuando un vehículo se pase la luz roja. A mí apenas me acaban de liberar el protocolo; ya liberado por parte de la empresa que operó el sistema y de Semov, ya lo puedo activar”, detalló.

Los aparatos se ubican en los cruces de la Avenida R. Michel y Río Reforma; Mariano Otero y Obsidiana; Avenida Patria y Alberta y Pablo Neruda, y López Mateos en sus intersecciones con Jesús García, Guadalupe y Copérnico.

El 16 de julio de 2017, el gobernador Aristóteles Sandoval anunció que se daría por terminado el contrato con Autotraffic, la empresa que controlaba y daba mantenimiento a los radares y cámaras del sistema de fotoinfracción, por lo cual se llevaba 40% del total de las multas.

El mandatario dijo que la Subsecretaría de Administración tenía autorización para iniciar el proceso de liquidación anticipada del contrato, con la intención de que ni el programa se detuviera y el Estado pudiera adquirir los equipos definitivamente.

Los equipos sacan fotografías instantáneas del auto cuando éste rebasa el límite de velocidad. EL INFORMADOR / G. Gallo

Proponen que sea Semov la que opere equipos móviles

Los accidentes viales en la metrópoli se han reducido de 43 mil 553 al inicio del sexenio, a sólo 16 mil 353 al corte de 2017. En gran medida, el programa de fotoinfracciones ha incidido en la baja siniestralidad.

Es por eso que Mario Córdova, el titular del Instituto de Movilidad, propone que la Secretaría de Movilidad (Semov) opere los radares móviles de fotomultas que pasaron a su cargo y que no utiliza por falta de recursos y facultades.

“Lo único que opero, de mayo para acá, son puros puntos fijos. No estoy operando puntos móviles porque como Instituto no tengo atribuciones para tener movimientos en campo y poner los radares. No cuento con patrullas de la Semov, no cuento con atribuciones para establecer dispositivos aleatorios de detección de excesos de velocidad”, dijo.

Vía Transparencia, la Semov informó que operan 45 radares de velocidad en la ciudad. En comparación, en 2016 la red para identificar a los “correlones” alcanzaba hasta 91 puntos gracias a los radares móviles. “En este organigrama actual, quien debería operar los radares móviles es Semov”, remarcó que en la reingeniería institucional del próximo Gobierno estatal tendrán que decidir cómo manejar este tema.

El programa cumplió su objetivo: Cepaj

El jefe de Vinculación del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes (Cepaj), Víctor Hugo Martínez Gutiérrez, afirmó que el programa de fotoinfracciones ha cumplido con su objetivo de prevenir y reducir los siniestros.

Sin embargo, argumentó que se mal entendió como un esquema recaudatorio, cuando su propósito era 100% preventivo.

“Pese a todo las fotoinfracciones sí han ayudado. Si vas en Periférico y sabes que hay un radar, la mayoría de los conductores disminuye la velocidad y eso reduce riesgos. Nosotros lo vemos desde el lado de la prevención y lo ideal es que no hubiera multas porque todos estamos cumpliendo con respetar los límites de velocidad”, comentó.

Martínez Gutiérrez recordó que el exceso de velocidad y uso de distractores, como utilizar el teléfono al manejar el vehículo, se mantienen como los principales factores de riesgo que suelen provocar los percances viales.

Según estadísticas del Consejo, durante el primer semestre del año 187 personas murieron por atropellamiento. Además, se registraron 287 fallecidos en choques vehiculares y en volcaduras se reportaron 49 defunciones.

De acuerdo con registros publicados por el Observatorio del Decenio de Acción por la Seguridad Vial, citado por la empresa que operó el programa de fotomultas, éste logró salvar 884 vidas en la Entidad.

Renovación del programa

Para renovar el programa de fotoinfracciones, el Gobierno estatal anunció el año pasado cinco medidas que tomarían para hacerlo más eficiente. El primer punto, que ya se cumplió, fue cancelar la concesión a la empresa Autotraffic. A la par se tendría que comprar equipo para que la administración estatal operara el programa. Otro punto era conformar un fideicomiso con los fondos recaudados con las fotoinfracciones. El dinero se destinaría a obras de infraestructura vial y hacer mejoras al transporte público. La Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (Sepaf) reportó que en mayo pasado creó ese fideicomiso de donde salieron los 26 millones que se pagaron a la empresa por la cancelación de contratos. Otros aspectos fueron mejorar la señalética de los puntos donde están colocados los radares y establecer la permuta de trabajo voluntario como mecanismo para pagar la multa.

Numeralia

Recaudación por fotomultas

155 millones en 2013

248 millones en 2014

372 millones en 2015

429 millones en 2016

428 millones* en 2017

*56 millones ingresaron con el programa Pon tu Vehículo al Día, que dio 70% de descuento.

26 millones de pesos fue el pago que emitió el Gobierno del Estado para liquidar a la compañía que entre 2012 y 2017 se encargó de operar el programa de fotoinfracciones.

Los equipos están en jaulas para evitar que sean vandalizados. EL INFORMADOR / G. Gallo

Telón de fondo

Los autos de lujo “vuelan” en el Periférico

El pasado 23 de septiembre, este medio de comunicación publicó que el Periférico es una pista de carreras para algunos conductores de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).

Si bien el titular de la Dirección General de Infraestructura Vial de la Secretaría de Movilidad (Semov), José de Jesús Arreola, indicó que actualmente el promedio de circulación en esta vía va de los 50 a los 70 km/h, sobre todo en los tramos en los que no se llevan a cabo obras, la dependencia estatal compartió que desde 2011 las cámaras de fotoinfracción captaron a choferes que durante la madrugada estrangularon el acelerador, principalmente en los cruces que tiene el Periférico con las avenidas Acueducto, 5 de Mayo y la calle Puerto Guaymas, en Zapopan.

Por ejemplo, destacó que este año, a las 04:21 horas, un Dodge Challenger rugió a 226 km/h a la altura de Acueducto, en el sentido Poniente a Oriente.

Pese a todo las fotoinfracciones sí han ayudado. Si vas en Periférico y sabes que hay un radar, la mayoría de los conductores disminuye la velocidad y eso reduce riesgos. Nosotros lo vemos desde el lado de la prevención y lo ideal es que no hubiera multas porque todos estamos cumpliendo con respetar los límites de velocidad

Esta velocidad superó a los 217 km/h a los que un Audi 4 llegó en 2017, a la altura de 5 de Mayo, en el mismo sentido, pero fue menor que los 231 km/h que obtuvo un Porsche 911 en 2016.

Entre los registros que la Semov entregó como respuesta a una solicitud de información, vía Transparencia, resaltó un Mustang que circuló a 218 km/h en 2015, un Porsche que rodó a 224 km/h en 2014 y un BMW X6 que corrió a 210 km/h en 2013.

Sin embargo, los dos principales récords que documentó la autoridad los obtuvieron dos carros en 2012 y 2011.

El primero, un Mercedes Benz C, “voló” a 257 km/h; el segundo, un E 63 AMG de la misma marca, consiguió alcanzar los 237 km/h. Ambos lo hicieron en Periférico y la calle Puerto Guaymas, en el sentido Poniente a Oriente.