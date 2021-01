Ante crisis, 10,480 jaliscienses piden prórroga en el Infonavit

Al inicio de la pandemia, a Angélica Ramírez le redujeron su sueldo, por lo que pensó en solicitar una prórroga para su crédito que tiene en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). Es una práctica recurrente de los derechohabientes para aplazar los pagos ante la crisis económica.

En Jalisco, desde que comenzó la contingencia y hasta el 8 de diciembre de 2020, se otorgaron 10 mil 480 apoyos como tolerancia al pago, informó el Instituto por transparencia. De esos aplazamientos, dos mil 025 se mantienen activos.

El Infonavit detalló que tiene tres tipos de beneficios para los derechohabientes. El primero es pedir la aplicación del Fondo de Protección de Pagos. Consiste en que, al realizar un pago de un porcentaje determinado de la mensualidad, se aplica este apoyo. “Se puede utilizar hasta por seis meses, cada cinco años”.

El segundo beneficio es la prórroga parcial, en la que el trabajador hace el pago mensual de 903 pesos durante seis meses, como máximo. “El Infonavit absorbe 50% de los intereses que no se pagan y 50% de los intereses que se acumulan”.

Y el tercer apoyo consiste en una prórroga total de un plazo no mayor a cuatro meses, aunque en este último el 100% de los intereses se acumulan.

Para los que padecen una reducción en su salario está la opción del paro técnico que consiste en un “apoyo hasta por 12 meses para reducir sus pagos en 25 por ciento”.

Frenan los desalojos en el Infonavit, pero mantienen los juicios por deudas

EMBARGOS. El mes pasado, vecinos de Santa Fe en Tlajomulco denunciaron que los estaban desalojando de sus viviendas por no pagar al Infonavit. EL INFORMADOR/ARCHIVO

En Jalisco, el instituto embargó cuatro mil 197 casas por no pagar las mensualidades entre los años de 2013 y 2015

El mes pasado trascendió que estaban desalojando de sus viviendas a habitantes de Tlajomulco, principalmente en el Fraccionamiento Hacienda Santa Fe. Al respecto, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) compartió por Transparencia que desde 2018 no emite órdenes de desalojo por impago.

En Jalisco, detalla, entre los años 2013 y 2015 embargó las casas a cuatro mil 197 personas. A nivel nacional la cifra fue de 14 mil 778, “pero hasta 2018”. Esto quiere decir que aproximadamente uno de cada cuatro desalojos ocurrieron en la Entidad.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó que esta situación no volvería a ocurrir; incluso, pidió que se revisara el tema, ya que algunos desalojos pudieron realizarse de forma irregular.

Pese a esto, sí mantienen activos los juicios masivos, aunque solamente 19 iniciaron en esta administración. Según información brindada por Transparencia, de los 132 mil 271 juicios activos en el país, 11 mil 751 se llevan con propietarios jaliscienses.

Algunas personas explican que, por la pandemia, la situación se precarizó, por lo que es más complicado cumplir con todas las obligaciones.

Por ejemplo, María Guadalupe cuenta que no tiene un trabajo con prestaciones desde hace cuatro años. Y que en esta época es más complicado.

“Apenas saco para comer, mientras mi cuenta subió al doble de lo que debía hace cuatro años. La casa ya la pagué casi tres veces lo que me costó. Es un abuso. Y voy para que me den una solución, pero quieren que pague dos mil 800 quincenales… es una burla”.

Roberto Arias afirma que, debido a la pandemia, decidió devolver su casa, por lo que pidió que le remitieran los datos correspondientes. “Es muy triste quererte deshacer de tu patrimonio, pero es más triste el ver que durante 10 años que llevas pagando y no baja tu deuda. Es al contrario: sube y sube. No le ves un fin”.

Por otro lado, algunos usuarios denuncian que hay despachos que llaman para intimidarlos, por lo que piden la protección de datos personales.

JUICIOS POR NO PAGO EN MÉXICO

Año Número

2013 60

2014 3,742

2015 13,737

2016 20,208

2017 14,073

2018 80,432

2019 19

JUICIOS EN JALISCO

Año Juicios

2014 737

2015 1,739

2016 1,124

2017 1,000

2018 7,151

Fuente: Transparencia del Infonavit.

Reservan información contra funcionarios

A través de Transparencia se le preguntó al Infonavit sobre cuántas denuncias emitió contra ex funcionarios por juicios masivos de vivienda y cuántos fueron sancionados. Al respecto, contestó que existe una denuncia contra ex servidores públicos, de la cual aún no se ha emitido una sentencia por parte de la autoridad competente. “La información específica de esa denuncia fue reservada por un periodo de cinco años, con fundamento en el Artículo 113, fracción VII, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y del numeral Sexto de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información”.

Añade que, una vez que cuente con el acta del comité de Transparencia mediante el cual se aprobó la reserva de la información antes mencionada, se enviará como alcance al peticionario.

En septiembre pasado, el director del Infonavit, Carlos Martínez Velázquez, informó que interpusieron denuncias contra ex funcionarios de la administración pasada, debido a la realización de juicios hipotecarios masivos, donde se encontraron diversas inconsistencias.

En estos procedimientos, que se iniciaban por un presunto impago del crédito, no se les avisaba a las personas, ni se cumplían con otras garantías procesales.

“De esta forma hemos decidido suspender los juicios masivos y acompañar esto con una serie de acciones que no se podrían describir porque se encuentran en procesos judiciales, pero estamos yendo contra quienes hicieron esos procedimientos, tanto ex funcionarios, como los privados o despachos que hicieron eso”.

Reconvierten más de 73 mil créditos

El Infonavit informa que en 2020 logró reconvertir más de 73 mil créditos de salarios mínimos a pesos. Esto significó que, en promedio, los beneficiados recibieron un descuento de 259 mil pesos. Con esto, el pago mensual de la hipoteca dejará de aumentar cada año, ya que se relaciona con el salario mínimo vigente.

Sin embargo, muchos trabajadores expresan que es muy complicado acceder a este programa. O algunos afirman que no funciona demasiado, como Javier Montes. “Tengo 25 años pagando y debo más de lo que me prestaron. El crédito fue de 115 mil y después de 25 años debo 144 mil… y con Responsabilidad Compartida. Mi pago es puntual”.

Guadalupe Hidalgo recomienda que los créditos que cumplan con los requisitos deberían cambiar en automático, “porque yo no he podido recuperar mi cuenta del Infonavit, aunque ya envié los documentos hace tres meses”.

Por otra parte, Fernando Vielma apunta que fue aceptado en el programa, pero no realizaron el descuento al saldo que prometieron. “Ya fui varias veces a la delegación y no me han dado respuesta porque no se realizó… eso fue desde junio de 2020”.

Los requisitos que tienes que cumplir son: ser mayor de 40 años, cumplir con los pagos por lo menos 24 meses seguidos, haber tenido un crédito o tenerlo por más de 15 años, y que la deuda sea más de 1.5 veces la original. El instituto explica que un crédito en veces salarios mínimos cambia cada año aumentando un poco su valor. “El problema comienza cuando éste crédito aumenta, pero su salario se queda igual o aumenta muy poco”.

GUÍA

Marginan a Jalisco de subsidio federal

Aunque Jalisco fue líder en la entrega de subsidios federales para vivienda en las administraciones pasadas, en la presente gestión está relegado.

El Gobierno federal presumió los apoyos al sector. El subsecretario de Ordenamiento Territorial, David Cervantes, explicó que los subsidios ya se entregan de manera directa y sin intermediarios, favoreciendo en este año a 17 Entidades, con 192 mil apoyos para las familias. Los Estados más beneficiados son Tabasco, Veracruz y Estado de México; incluso, por encima de los más pobres: Oaxaca, Chiapas y Guerrero.

La Entidad con más subsidios es Tabasco, con 29 mil acciones. En el caso de Jalisco apenas suman 559 apoyos en un municipio del Norte.

Por otro lado, Román Meyer Falcón, secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), informó que de las 34 millones de viviendas que hay en el país, cerca de 10 millones presentan algún tipo de rezago. Casi un tercio. Y la mayoría se localiza en el Centro, Sur y Sureste del país. Las Entidades en las que se concentra el mayor rezago son: Veracruz, Chiapas, Estado de México y Oaxaca.

“Es importante tomar en consideración, como lo ha instruido el Presidente Andrés Manuel López Obrador, que la mayoría de las acciones de autoconstrucción de viviendas se está llevando ya en estas zonas geográficas”.

Meyer Falcón reclamó que, en las administraciones pasadas, las acciones de rezago habitacional se concentraban en el Norte del país y no donde existía el mayor índice de rezago habitacional. “La oferta y la demanda no estaban siendo vinculadas en las anteriores administraciones. Por eso el hacinamiento. Los problemas habitacionales fueron acrecentándose en ciertas regiones del país”.

Usuarios detectan fallas en el portal

Usuarios han detectado fallas en el portal del Infonavit, por lo que denuncian que deben acudir de forma física a las oficinas del instituto. Por ejemplo, Allison Mora comentó que quiere saber cuántos puntos tiene en su subcuenta de vivienda, pero no puede activar su usuario en la plataforma. Explica que, una vez que ingresa, su correo electrónico y sus datos personales, como el número de seguridad social y el CURP, le piden que active la cuenta con un número que le llegará a su teléfono móvil.

“Pero el número nunca llega, entonces no puedo activar la cuenta. Y en los números nunca contestan, por lo que la única opción es acudir a una oficina, lo que es inconveniente ahora que estamos en plena pandemia”.

Diana Valenzuela es otro caso. Compartió en las redes sociales del Infonavit: “No he tenido éxito para comunicarme con un asesor telefónico, la línea de Infonatel es muy mala. Me urge saber el proceso para solicitar una carta de instrucción notarial para la liberación de escrituras. ¿Qué tengo que hacer? Gracias por su pronta respuesta”.

Lupita Linares también reportó que es complicado obtener asesoría a distancia. “No puedo ingresar al portal. Ya marqué y no hay una respuesta. Me comentaron que me mandarían un correo, pero nada. Tengo más de cuatro meses esperando una respuesta. El servicio de apoyo robotizado tampoco ayuda. Por favor, inviertan dinero en eso para que no tengamos que movernos a las oficinas, porque algunas las cierran y no avisan”.

Corrupción, principal causa de las casas abandonadas

Por “culpa de la corrupción y el modelo neoliberal en el país”, hay más de 650 mil viviendas abandonadas, algunas invadidas por organizaciones que actúan de manera ilegal. “Eso es un acto ilegal y debemos proceder”, afirmó el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Son 650 mil viviendas abandonadas por la corrupción que imperó durante todo el periodo neoliberal. ¿Recuerdan los anuncios de departamentos y de unidades habitacionales en donde estaban metidos en esos negocios los políticos y familiares de políticos? Me da pena decirlo, pero la gente se imagina cómo les daban los permisos para construir en zonas de riesgo, en zonas distantes de los centros de trabajo. Le cobraban al trabajador muchísimo por departamentos mal hechos, de 30 o 40 metros cuadrados, donde no había transporte, incomunicados. Destruyeron cerros y construyeron en barrancas”, añadió.

El secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Román Meyer, señaló que se implementó un programa para recuperar 175 mil casas, que estará enfocado también en la rehabilitación de las secciones urbanas.

Hay menos construcciones por la crisis sanitaria

Ante la crisis sanitaria, el año pasado se reportó una menor producción de vivienda a nivel nacional por parte del sector privado, aunque las construcciones que se realizaron fueron de mayor precio y prácticamente desapareció la edificación de casas de tipo económico.

En los primeros 10 meses del año pasado se construyeron 127 mil 214 viviendas en el país, de las cuales 11 mil 409 fueron en Jalisco.

En el mismo periodo del año anterior ya se habían producido 146 mil 640, de las cuales 12 mil 637 fueron en esta Entidad.

Se trata de la cifra más baja de la última década, desde que el Registro Único de Vivienda (RUV) comenzó con el análisis de este dato.

Para evitar que el impacto de la contingencia sanitaria fuera mayor en la venta de las propiedades, desde abril pasado el sector inmobiliario apostó por la tecnología con los recorridos virtuales, videos de las propiedades y la actualización de información en las redes sociales, “para que las personas, sin la necesidad de salir de casa, tengan la información a la mano y su decisión sea más sencilla”, informa Óscar Reyes Dueñas, presidente en Jalisco de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI).

