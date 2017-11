Ante acoso, mayoría de tapatías acostumbran ignorar

Mujeres de la Zona Metropolitana de Guadalajara confesaron que cuando sufren acoso en la calle su primera reacción es ignorar a los agresores. La mayoría reconoció sentir miedo y frustración en este tipo de ocasiones, sin embargo muy pocas responden o hacen algo al respecto.

Al menos una tercera parte de (43 de 123) respondieron que prefieren ignorar a los acosadores y seguir su camino: algunas fingen realizar una llamada, o aceleran el ritmo de su caminar o bien, se cambian de acera, cuando son víctimas de alguna especie de acoso. Las mujeres que se han atrevido a hacer algo al respecto son minoría.

SUN/ ARCHIVO

"Me molesta, en ocasiones soy agresiva con las personas", contestó una de las entrevistadas, mientras otra indicó que "les contesto que se enseñen a respetar a las mujeres y continuo mi camino molesta".

Una más, incluso, respondió con golpes y, en otra ocasión, le lanzó a su agresor una botella de agua.

Sin embargo, la mayoría de las mujeres que accedieron a contestar el sondeo virtual de este diario dijeron que, cuando sufrieron acoso, sintieron miedo, molestia y frustración, pero ignoraron a los agresores porque no supieron qué hacer. "Me da mucho miedo decir algo y me quedo callada", "Me enojo pero me paraliza y no puedo contestar", y "Siento enojo e impotencia pero la verdad por miedo sólo me alejo si es que puedo", son algunos de los testimonios.

Y es que también depende del tipo de acoso. En este caso, de las 123 mujeres que respondieron el cuestionario, el 88.6% sufrieron agresión verbal, mientras que el 11.1% dijo que el acoso fue físico.

De las denunciantes, al menos una o dos veces por semana han sido acosadas en la ciudad.

Los lugares donde las mujeres se sienten violentadas

Para la mayoría de las mujeres, las colonias con más incidencia son la Centro, Americana, Lafayette, sin embargo 37 colonias más fueron mencionadas, siendo Guadalajara el municipio donde hay más acoso, les siguen Zapopan, Tlajomulco, Tlaquepaque y Tonalá.

Nota: Los puntos púrpuras representan los lugares con mayor denuncias, los de color azul, tuvieron entre una y tres menciones por parte de las afectadas.

Las soluciones por parte de las autoridades

En una entrevista realizada por reporteros de EL INFORMADOR, el jefe de la Unidad de Intervención Primaria y Atención a Víctimas de la Comisaría tapatía, Francisco Gutiérrez Sánchez, señaló que con la información que reciban generarán un mapa de incidentes.

Explicó que el horario de atención solamente es de lunes a viernes, de 09:00 a 18:00 horas, porque no es para emergencias, sino para generar estadísticas, hacer análisis de los diferentes reportes e identificar si hay factores que aumenten el riesgo en determinadas zonas, como falta de luminarias.

Sin embargo, el 60% de las mujeres que contestaron la encuesta, precisaron que fueron agredidas principalmente por las mañanas y las tardes; el 33%, precisaron que los insultos los recibieron por las noches; el 7% detalló que los ataques fueron en la madrugada.

Francisco Gutiérrez detalló que las operadoras —hay una en el turno matutino y otra en el vespertino— primero preguntan a las personas que llaman si tienen alguna urgencia. Si no, piden la ubicación del reporte, edad, característica de la zona y nombre y teléfono de contacto como opción para informarles de avances.

Por su parte el comisario tapatío, Salvador Caro Cabrera, indicó que el programa de denuncia de acoso vía telefónica forma parte de los esfuerzos por erradicar la violencia contra las mujeres con el objetivo de garantizar espacios públicos seguros.

Sin embargo, 78 mujeres piensan que dicho programa no es la solución al acoso, 41 creen que podría funcionar y sólo 4, consideraron que la nueva medida de la policía podría ayudar a erradicar la práctica.

Las soluciones por parte de las mujeres

De las mujeres que respondieron el sondeo 46 dijeron que la respuesta para combatir el acoso es educar a las personas, principalmente a los hombres, para que estas situaciones no se sigan produciendo en la sociedad.

Entre otras posibles soluciones mencionadas por las encuestadas se mencionó que los infractores deberían ser penalizados de formas más severas, multas, detenciones y además que los infractores deberían tomar talleres para concientizarlos sobre el acoso.

EL INFORMADOR/ ARCHIVO

"Identificar al acosador y sancionarlo con multas que se descuenten automaticamente de la nómina, porque cuando tocas el bolsillo de una persona le pesa y trata de aprender y no volver a hacerlo".

"No cosificar el cuerpo de la mujer en ningún ámbito social, laboral o académico, educar más a los hombres a no comportarse de cierta forma; no inculcar en la mujer la idea de que nosotras somos las "culpables" de la violencia de género que sufrimos a toda hora, en todos lugares".

"Multar negocios, más circulación de patrullas, aunque en ocasiones la misma policía es la que te acosa".

"Creo que es un problema que viene desde la familia, desde que somos pequeños. No existe cierta orientación a este tema y los niños crecen creyendo que se ven 'bien' haciendo tales cosas, porque el papá o el primo así lo hace. Considero que es importante hablar de esto en las escuelas, un taller para hacer entender a los niños que no es gracioso ni bueno y para los hombres mayores una sanción o multa pero DE VERDAD que se aplique, sin 'peros'".