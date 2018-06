Anaya ofrece recuperar la grandeza de Jalisco

Aunque no precisó los proyectos que impulsaría en caso de ganar la Presidencia, el candidato Ricardo Anaya, de la Coalición Por México al Frente, remarcó que Jalisco es un motor del crecimiento económico nacional, por lo que prometió trabajar con los próximos gobernador y alcaldes para “recuperar su grandeza”.

“Jalisco es un Estado que ha sido motor del crecimiento económico nacional, que es ejemplo en muchos sentidos: en innovación, en generación de empleos, en atracción de inversiones. Voy a apoyar con todo a Jalisco, a la zona metropolitana y todas las regiones del Estado, convencido de que cada región tiene su propia vocación y que, con el impulso, con el respaldo del Gobierno federal, trabajando de manera coordinada con las autoridades locales, vamos a recuperar la grandeza de Jalisco”.

— En materia de economía, ¿cuál es el principal eje de su propuesta para tener un crecimiento superior?

— Por un lado, necesitamos seguir atrayendo inversiones, necesitamos seguir siendo competitivos. El Gobierno no genera los empleos, se generan cuando alguien arriesga su capital, cuando hay inversión productiva, y para eso hay que invertir en infraestructura, en salud, en educación. Y segundo, además de generar atracción de inversiones a partir de la competitividad, necesitamos reducir las enormes desigualdades sociales. En esto, un tema fundamental es que aumente el salario de la gente.



Tenemos propuestas muy concretas, primero, aumentar de inmediato el salario mínimo y lograr que en los primeros cuatro años de la administración se duplique el salario mínimo. Segundo, que todas las personas que ganan menos de 10 mil pesos, ya no paguen el Impuesto Sobre la Renta, esto implica para efectos prácticos un mes adicional de sueldo todos los años para quienes hoy ganan menos de 10 mil pesos. Y tercero, vamos a apoyar con todo a los emprendedores.

— En materia de seguridad, ¿cuáles son las políticas a las que se les debe dar continuidad y cuáles deben cambiar?

— Lo primero que debemos decir es que no exageramos cuando decimos que estamos peor que nunca.

Lo que está pasando a nivel nacional y particularmente aquí en Jalisco es verdaderamente insostenible, es absolutamente inaceptable.

El año pasado cerró como el año más violento, por lo menos en los últimos 20 años en nuestro país, y este año empieza todavía con mayores problemas. Lo que está pasando aquí en Jalisco, particularmente en toda la zona metropolitana, es algo que tiene que cambiar y estamos listos para encabezar ese cambio con una modificación profunda a la estrategia. Por un lado, vamos a atender las causas más profundas, promoviendo como nunca el deporte, la cultura, que haya empleo y particularmente educación para los jóvenes, que ningún joven se quede sin la oportunidad de estudiar por falta de recursos.

Y segundo, vamos a enfrentar el problema, pero con una nueva estrategia. Primero, desmantelando y no solamente descabezando a las organizaciones criminales… vamos a duplicar el tamaño de la Policía Federal, vamos a profesionalizar y certificar a todas las Policías del país, vamos a evitar que las armas lleguen a los delincuentes.

— ¿Cómo desmantelar a una organización como el Cártel Nueva Generación?

— Hay dos puntos que son clave. Primero: más inteligencia, pongo como ejemplo lo que sucedió el 9 de enero en Italia. Después de meses de trabajo de inteligencia, de mapear a una organización criminal, en un solo día se detuvo a más de 100 personas, se les incautó el equivalente a mil 100 millones de pesos y se detuvo también a tres presidentes municipales que estaban coludidos con el crimen organizado y sin disparar una sola bala se desmanteló la organización criminal.

Vamos a hacer un verdadero trabajo de inteligencia y vamos a tener un objetivo clarísimo, recuperar la paz, recuperar la tranquilidad. Yo me pregunto en qué momento nos acostumbramos a vivir así, no nos debemos resignar.

— En una de sus últimas visitas a Jalisco, se manifestó a favor de abrir un debate para la legalización de las drogas. ¿Hay que legalizar la mariguana?

— Debe haber un debate informado. En buena parte de Estados Unidos se está legalizando esa droga, lo que se tendría que hacer en México es abrir un debate para identificar qué ocurriría en términos de salud pública, de violencia, y tomar la mejor decisión para nuestro país, de manera responsable y de manera informada.

— ¿A qué se refiere cuando dice que el último videoescándalo en el que se le relaciona es falso? ¿Es un montaje, fue editado, es la voz del hermano del empresario Manuel Barreiro?

— Lo que el PRI y el Gobierno quieren es que yo me dedique a hablar de esto de aquí al final de la campaña y no lo voy a hacer. Es información falsa, es la misma información con la que han venido molestando de tiempo atrás. Lo he dicho con claridad, yo responsabilizo al Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto por esta campaña de ataques y les digo con claridad: no nos van a detener, no nos vamos a doblar, vamos a ganar esta elección y vamos a lograr el cambio profundo que nuestro país necesita. Habrá justicia y quienes la hayan hecho, la van a pagar.

— ¿Es la voz del hermano de Manuel Barreiro?

— No tengo idea.

— ¿Cómo afecta este video su campaña?

— De ninguna manera, estoy convenido de que vamos a ganar y además de manera contundente en la elección.

— En aras de despejar cualquier cuestionamiento, ¿se compromete a no otorgar ningún contrato a los hermanos Barreiro de llegar a la Presidencia?

— No tengo ninguna relación con ellos.

— A pocos días de la elección, Andrés Manuel López Obrador sigue siendo el puntero en las encuestas. ¿Qué hará en la recta final para alcanzar al puntero?

— Vamos muy bien, estamos muy contentos, hemos conformado una coalición muy fuerte. Estoy convencido de que no solamente vamos a ganar, sino que vamos a ser el primer Gobierno de coalición en la historia de nuestro país. Y segundo, un Gobierno verdaderamente eficaz, que de resultados en beneficio de la gente.

— ¿Cuáles son los números que traen en sus encuestas?

— No vamos a entrar en la guerra de las encuestas, vamos a ganar de manera contundente.

A estas alturas está muy claro que somos los únicos que podemos derrotar a la coalición que encabeza López Obrador, por eso hacemos un llamado a toda la gente de buena voluntad, independientemente del partido en el que militen, y sobre todo a la gente que no milita en ninguna fuerza política, que se unan a nuestro proyecto.

Breves

Videoescándalo desata polémica

“El que se aflige se afloja”

Andrés Manuel López Obrador arremetió contra Anaya, a quien aconsejó actuar con aplomo ante el video en el que aparece el hermano del empresario Manuel Barreiro acusando al panista sobre presuntos actos de lavado de dinero. “(Anaya) ya no ve lo duro, sino lo tupido. Además no está acostumbrado. Yo le aconsejaría que se mantenga firme, con aplomo, porque el que se aflige se afloja. Si están en malos pasos, sobre todo si se metieron a hacer negocios, si están manchados de corrupción, en campaña sale todo”. Por otra parte, tachó de falsa la declaración de Anaya, quien afirmó que entre el tabasqueño y el presidente Enrique Peña Nieto hay un pacto para el 1 de julio. “Que se sosiegue, que se tranquilice. No le está yendo bien y por eso está desesperado. Qué culpa tengo yo. Es falso”.

Condena rumores

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, dijo que no es correcto hablar de un supuesto arreglo entre Enrique Peña Nieto y López Obrador, porque la decisión de quién ganará no está ligada a la decisión de una persona, sino que será producto del voto. “No creo que sea correcto hablar de un supuesto pacto entre Enrique Peña y alguno de los candidatos. Me parece que es inviable en una democracia en donde participan todos los mexicanos”.

Cierran filas

Los partidos que integran la coalición Por México al Frente: PAN, PRD y MC, expresaron su respaldo absoluto a Ricardo Anaya, ante lo que llamaron “mentiras y calumnias” que se han difundido en las últimas horas. Los presidentes nacionales del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, Damián Zepeda, Manuel Granados y Dante Delgado, respectivamente, subrayaron que seguirán luchando por cambiar al país.

“Que se investigue”

El candidato independiente Jaime Rodríguez “El Bronco” solicitó al INE y a la PGR que investigue a Ricardo Anaya por el presunto lavado de dinero. “La PGR debe investigar y él debe ser sometido a la investigación, como estoy sometido a la investigación. No nos debe preocupar eso, cuando uno es inocente, uno debe demostrar que es inocente. Yo convocaría a Anaya a que diga la verdad. Anaya debe llamar a sus hermanos Barreiro, que vengan y expliquen qué onda”.

Cárdenas se suma

El ex gobernador de Jalisco, Alberto Cárdenas, anunció en su cuenta de redes sociales que se suma a la campaña de Anaya, confiando en que retome algunas de las propuestas de Margarita Zavala, a quien él respaldaba. “A partir de hoy y pensando en México, en una decisión muy personal y como soldado raso, me sumo al trabajo del Frente-PAN-Ricardo Anaya”.

AUDITORIO TELMEX

Se reúne con nueve mil mujeres

Como parte de sus eventos de campaña en Jalisco, Ricardo Anaya se reunió ayer con cerca de nueve mil mujeres en el Auditorio Telmex, en el evento “Nosotras por la Paz”, en el que aseguró que, con la fuerza femenina, logrará la transformación que necesita el país.

Recordó que, al iniciar la contienda, lanzó la campaña “No es normal” para levantar la voz: “Porque no es normal que hoy en México siete de cada 10 mujeres hayan sufrido algún tipo de violencia; no es normal que hoy en México, los homicidios de mujeres, por el hecho de ser mujeres, hayan aumentado 70% en los últimos dos años”.

Apuntó que tampoco es normal que las mujeres reciban un salario 30% por debajo de la remuneración que reciben los hombres, por desempeñar el mismo trabajo con la misma capacitación. “Hoy vengo aquí a Jalisco a decirles que cuando yo sea Presidente esto va a cambiar”.

Planteó realizar una inversión histórica en Escuelas de Tiempo Completo para que los estudiantes puedan desenvolverse en un ambiente seguro y saludable, “que se puedan quedar en la escuela a comer de manera saludable, a hacer deporte, a aprender un instrumento musical, y un poco más tarde, cuando la mamá o el papá ya regresaron a la casa, entonces sí, puedan los niños incorporarse en un ambiente muchísimo mejor”.

En otro tema, aseguró que su Gobierno tendrá la mayor presencia de mujeres.

En el evento se contó con la participación de liderazgos como la empresaria pastelera Marisa Lazo; Erika Cid, de Mis Sueños y Esperanzas; la comunicadora Adriana Corona y Vianey Mendoza, quien reclamó la omisión de la autoridad para localizar a su padre.

