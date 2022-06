Ampliar El Ahogado cuesta más que su construcción

La ampliación de la planta de tratamiento de aguas residuales de El Ahogado, impulsada por el Gobierno de Jalisco, tendrá un costo mayor a lo que se gastó en su construcción.

Fue inaugurada en 2012, con una inversión de 858.9 millones de pesos (MDP), con la participación de los Gobiernos federal y estatal. Se prometió que la infraestructura sanearía la zona, pero la contaminación persiste.

Ahora el Ejecutivo proyecta la intervención de una Asociación Público-Privada. El gobernador ya remitió la propuesta al Congreso y solicita firmar un contrato de coinversión con Mitsui y Co. lnfrastructure Solutions. Aunque la empresa invertirá mil 157 MDP en la ampliación, recibirá hasta cinco mil 276 MDP en dos décadas pagados por el Gobierno.

Jorge Téllez, académico de la Universidad de Guadalajara y experto en materia ambiental, subraya que no identifica una justificación al proyecto. De entrada, explica que la administración estatal terminará pagándole a particulares por sanear aguas que en teoría las industrias deberían tratar antes de verter al río. “Es un costo disfrazado y se aumenta. La inversión privada está provocando darles mayor acceso y la deuda de todos modos se paga con recursos públicos. Se beneficia la iniciativa privada y los efectos ambientales aumentan”.

También se cuestiona que la planta tiene una capacidad de tratamiento de dos mil 250 litros por segundo. Y con la ampliación sólo se añadirán otros mil litros por segundo.

El Gobierno del Estado también pagará a la inversionista los gastos de operación y mantenimiento y los desembolsos variables de operación. Se incluye entregar a la concesionaria la posesión en comodato de un predio de 12 hectáreas que es propiedad estatal.

La autoridad justificó recurrir a la inversión de un particular, luego que la Federación no concedió recursos para el saneamiento del río Santiago. Y para garantizar los pagos a la empresa, se pide la autorización para que la Comisión Estatal del Agua de Jalisco contrate un crédito bancario de 100 MDP. Además, se avalaría afectar las aportaciones, participaciones federales y los ingresos propios, como garantía para asegurar el cumplimiento de las obligaciones.

Además del mal olor por la contaminación del agua, los habitantes padecen por irritaciones en nariz y ojos. EL INFORMADOR/A. Camacho

Alistan mesas de trabajo para revisar los financiamientos

La Comisión de Hacienda en el Congreso de Jalisco aprobó realizar mesas de trabajo con funcionarios estatales y federales para revisar las iniciativas del gobernador en las que pide autorización para firmar contratos de coinversión con particulares para financiar las obras de la Línea 4 (L4) del Tren Ligero y la ampliación de la planta de tratamiento de aguas El Ahogado.

La primera mesa se realizará hoy con el titular de la Comisión Estatal del Agua (CEA), Carlos Vicente Aguirre, para revisar la propuesta de ampliación de la planta de tratamiento de El Ahogado. Para el próximo miércoles se programó la comparecencia del titular del Sistema de Tren Eléctrico Urbano, Juan Carlos Holguín Aguirre, para analizar la iniciativa sobre la Línea 4.

La diputada Claudia Salas Rodríguez, presidenta de la Comisión, dijo que la intención es que se aclaren las dudas de los legisladores. La emecista negó que el esquema de asociación público-privada comprometa las finanzas estatales y consideró que es la mejor alternativa para concretar ambos proyectos, luego de que el Gobierno Federal no cubrió los recursos totales para su realización.

“El tema de la Línea 4 se garantiza con la tarifa, por eso es que no habría ningún riesgo ni tampoco un tema de presupuestarlo desde el gobierno. Viene una línea de crédito que tendrá que abrir el Siteur (Sistema de Tren Eléctrico Urbano) por 150 millones de pesos para los tres primeros meses de operación. Estamos seguros de que con la tarifa, más los años del propio contrato, se paga absolutamente sólo este proyecto”, dijo.

Salas Rodríguez rechazó que las iniciativas del gobernador vayan a votarse en la próxima sesión del pleno del Congreso estatal. Explicó que la dictaminación en la Comisión sería la próxima semana y posteriormente las remitirán al pleno.

Cuestionan la viabilidad del proyecto

El plan propuesto por el gobierno estatal para ampliar la planta de tratamiento de aguas residuales de El Ahogado presenta lagunas y carece de detalles sobre su ejecución, advirtieron distintos especialistas. Miguel Magaña Virgen, investigador del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara (UdeG), explicó que el titular del Poder Ejecutivo estatal alude a un plan de saneamiento del río Santiago sin detallar los tramos a intervenir o las acciones en afluentes, como el río Zula, que aportan contaminantes. “Hay 14 cuentas en la cuenca de El Ahogado y 144 microcuencas, y el orden de esa cuenca es lo primero que se tiene que hacer. Hay cuatro zonas industriales y se están mezclando los residuos industriales con los habitacionales. La planta trata sólo orgánicos y los elementos químicos, los metales pesados, los residuos industriales, esos no los trata”, dijo.

Por su parte, el doctor Jorge Téllez López, académico de la UdeG, consideró que la propuesta de ampliación de la planta de tratamiento de aguas residuales no cuenta con una propuesta de ordenamiento del territorio que permita conocer un diagnóstico preciso y actualizado de los impactos ambientales.

Los habitantes tienen que lidiar a diario con la contaminación del río Santiago. A finales de abril, autoridades reconocieron que el proceso de recuperación en este punto se notará a largo plazo, pues no tiene una dinámica natural. EL INFORMADOR/A. Camacho

“Ha sido un ecocidio silencioso”, lamentan afectados por la polución del Río Santiago

La contaminación del río Santiago se ha convertido en un asunto de salud pública por la alta tasa de enfermos de cáncer e insuficiencia renal en los municipios metropolitanos de El Salto y Juanacatlán. Los pobladores cuentan sus testimonios sobre cómo era vivir en un entorno rodeado de un ambiente sin contaminación, comparado con la actualidad donde los malos olores y los fallecimientos causados por las enfermedades son una constante diaria.

Ismael Cervantes, de 72 años, remarca que la contaminación de la cuenca les ha costado vidas. “Si tú preguntas en cada casa de El Salto o Juanacatlán te vas a encontrar con que algún familiar ha muerto por cáncer o insuficiencia renal; en el caso de mi familia, mi esposa tiene cáncer de mama y la estamos llevando a las quimioterapias. Esto ha sido un ecocidio silencioso”.

La señora Bertha Martínez, de 55 años, lamentó que la contaminación siga causando muertes en los hogares saltenses y juanacatlenses.

“Mi esposo murió a los 60 años de edad por cáncer en los huesos, desde que supo que este río estaba contaminado, a mí siempre me dijo que el río lo iba a matar, tristemente así fue y ya nos quedamos sin su compañía”.

Aurelio Macías Barba, de 79 años, recordó con nostalgia las buenas épocas cuando Juanacatlán era un sitio turístico para viajeros locales, nacionales y extranjeros.

“El turismo dejaba muchos recursos y la gente del pueblo podía vivir con lo que sacaba de esto, pero desde que empezó el corredor industrial nos perjudicaron a todos, llegaron las enfermedades y la pesca se acabó. Es triste asomarse y ver un río sucio sin vida, la gente de mi generación tuvo la oportunidad de bañarse y disfrutar de los beneficios de un río limpio”.

La señora Rosalba Donato, de 53 años, agregó que hay un hartazgo social debido a que pasan las administraciones municipales y estatales y no se ve solución a la problemática.

“Estamos cansados de esta situación, nuestros gobiernos no hacen nada por sanear las aguas o incluso sancionar a las fábricas que contaminan, porque ellos saben cuáles son estas empresas nacionales y transnacionales. Uno que vive aquí ya no lo puede tolerar, hay ciertos días en que sueltan químicos con olores muy fuertes, estos también provocan ardor en la nariz y los ojos, otro problema es la alta cantidad de zancudos que hay, eso no se puede controlar”.

Donato añadió que se siente decepcionada porque no observa resultados.

“Nos fallaron, porque dijeron que trabajarían en el saneamiento del río Santiago, pero no hicieron nada, nos hemos cansado de tantas promesas que nunca se cumplen, queremos hechos y no palabras”.

VOCES

"Mucha gente ignora la situación, ya vimos que ningún gobernador de cualquier partido ha solucionado las cosas".

Ismael Cervantes, habitante.

"Ha pasado tanto tiempo que ya he dejado de tener fe en que se vaya a hacer algo respecto al saneamiento del río".

Bertha Martínez, ciudadana.

"Si el río estuviera limpio, El Salto y Juanacatlán serían Pueblos Mágicos. Las industrias nos robaron esa posibilidad".

Aurelio Macías, ciudadano.

"Huele como si algo estuviera muerto y se combina con el olor a agua estancada, en todo Juanacatlán se distingue el olor".

Elizabeth Sandoval, habitante.

En mayo pasado comenzó la construcción de la Línea 4, que beneficiará a los habitantes del Sur de la ciudad. EL INFORMADOR/A. Camacho

Extensión del Macrobús sería cinco veces más barata

La demanda de viajes que se pretende cubrir con la Línea 4 del Tren Ligero a Tlajomulco podría atenderse con una ruta de camión articulado similar al Macrobús, que tendría un costo cinco veces menor al proyecto planteado por el gobierno estatal, aseveró Mario Córdova España, investigador del Centro Universitario de Tonalá. Además, señaló la falta de conectividad del trazo por no tener transferencias directas con las otras tres líneas del Tren.

El especialista consideró que la iniciativa del Poder Ejecutivo estatal tiene problemas técnicos de diseño, seguridad y sustentabilidad económica a mediano y largo plazo.

“La demanda pronosticada para la denominada Línea 4 puede ser satisfecha con un BRT de características similares al Macrobús, solamente adaptando la capacidad del material rodante y la infraestructura. El costo de la extensión del BRT sería cinco veces menos que el proyecto presentado”, explicó el ex titular del Instituto de Movilidad y Transporte.

En materia de seguridad, Córdova España destacó que los usuarios de la L4 tendrán que convivir con el paso del tren de carga, lo que debe implicar medidas de seguridad que no se contemplan en la iniciativa. Añadió que tampoco consideran hacer adecuaciones a la infraestructura del Macrobús ante el eventual aumento de viajes que tendrían con la operación de la línea, entre otras omisiones.

A diferencia de las rutas del Tren, la Línea 4 no conectará de forma directa, sino que iniciará en la estación Fray Angélico del Macrobús, para llegar al Centro de Tlajomulco

En primer año, L4 recaudará 367.5 MDP

En su primer año de operación, la Línea 4 (L4) del Tren Ligero tendrá una demanda de 106 mil viajes, los cuales generarían ingresos de 367.5 millones de pesos (MDP) en su primer año, si se toma en cuenta una tarifa de 9.50 pesos, según el análisis del proyecto elaborado por la Secretaría de Hacienda del Estado.

El documento detalla que, aunque el esquema financiero para las obras de la L4 del Tren Ligero incluye concesionar el sistema de recaudo por 38 años al inversionista privado, el Sistema del Tren Eléctrico Urbano (Siteur) deberá asumir la operación del servicio.

Se destaca que, del año 2024 -en que podría iniciar a operar el tren- hasta el año 2059, cuando vencería el contrato de coinversión, por el pago de tarifa prevén recaudar 25 mil 372 MDP. Esos recursos se destinarían a la recuperación de la inversión del particular, la operación y equipamiento, seguros de material rodante, adquisición de camiones y camionetas para líneas alimentadoras, compra de trenes, y mantenimientos. La flota inicial de material rodante se establece en 12 trenes y plantea una flota alimentadora de 55 camiones y 57 camionetas tipo van. Ayer se dio a conocer que la empresa que tendrá ese negocio será Mota-Engil México (que participó en un tramo de la Línea 3 del Tren Ligero y en el Tren Maya).

Sigue #Debateinformador

¿Qué opina del financiamiento planteado para los proyectos?

Participa en Twitter en el debate del día @informador