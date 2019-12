Alfaro critica en cumbre plan energético de AMLO

Tras participar en la Cumbre del Clima COP25, en Madrid, el gobernador Enrique Alfaro lamentó las acciones de la Federación.

“El compromiso asumido por el Gobierno en la COP21, en 2015, ha sido desde entonces, como en casi todo el mundo, insuficiente. En el reporte elaborado por la Organización Climate Action Tracker de 2018 se califica la actuación de México como insuficiente. En el informe sobre el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible reprobamos en ocho de los 17 indicadores. Y en el (informe) de Transparencia Climática de 2019 se estima que México avance en una ruta de calentamiento dentro de dos y tres grados”.

Ante ese escenario, criticó la apuesta de la presente administración en materia energética. “Somos testigos de la revitalización de la industria petrolera y la apuesta por la construcción de refinerías, de la cancelación de subastas de fuentes renovables y la desvalorización de los certificados de energía limpia”.

En el primer día de la cumbre, la presión contra autoridades crece por parte de grupos juveniles y ecologistas que reclaman más compromiso para frenar la emergencia climática.

Pasar de las palabras a la acción es la reclamación unánime que remarcan para cumplir el Acuerdo de París, de modo que se evite que la temperatura del planeta suba más de 1.5 grados en el corto plazo.

Alfaro acentuó que la desconexión entre los discursos y los hechos de los gobiernos nacionales tiene una solución: “Cambiar el centro de la acción a la escena local. Desde 2016, como alcalde de Guadalajara nos adherimos al C40, la red de megaciudades comprometidas con el cambio climático”.

Subrayó que el pasado 27 de noviembre se integró la Alianza de los Gobernadores Mexicanos por el Clima. “No se puede lograr ningún cambio si no comenzamos localmente, utilizando nuestro conocimiento sobre el territorio y la vocación del mismo”.

Detalló una decena de acciones para emprender desde los gobiernos estatales. “Trabajaremos en la construcción de mecanismos financieros para la implementación de los compromisos establecidos en la Alianza. Debemos definir metas más ambiciosas, tanto en montos como en plazos. Los gobiernos subnacionales y locales de México tomamos la responsabilidad. Los resultados de este compromiso empezarán a verse en Glasgow (siguiente cumbre). No vamos a fallar”.

Participación. Enrique Alfaro presentó en la cumbre la Alianza de los Gobernadores Mexicanos por el Clima. FACEBOOK/EnriqueAlfaroR

Propone Alfaro una decena de acciones contra cambio climático

Al participar en la Cumbre del Clima COP25, el gobernador Enrique Alfaro lanzó una decena de acciones para reducir los impactos al medio ambiente desde los Gobiernos federal y locales. A través de la Alianza de los Gobernadores Mexicanos por el Clima, remarcó las estrategias transversales de alto impacto. La primera consiste en “Programas de Acción Climática”, con medidas de adaptación, mitigación y resiliencia, que reconozcan la transversalidad de la agenda climática entre instituciones y sectores, así como la colaboración intergubernamental. Siguió con la aplicación de los planes de adaptación que partan desde el análisis de vulnerabilidad e integren en sus acciones la visión de adaptación basada en ecosistemas.

Otro punto es la “lucha contra la deforestación y la degradación de nuestros bosques y selvas, integrando efectivamente al sector agropecuario”. También la implementación de instrumentos que faciliten el impulso decidido de la transición energética hacia fuentes limpias y uso eficiente de la energía.

Una acción más es el “desarrollo de proyectos de transporte público y movilidad sustentable”. Lo anterior se complementa con la reducción de emisiones a través de la gestión integral de residuos sólidos, bajo políticas que faciliten la economía circular, un programa que ya se impulsa en el Área Metropolitana de Guadalajara.

Las políticas e instrumentos que favorezcan la gestión de la calidad del aire, así como los instrumentos de planeación territorial, construidos de manera integrada para facilitar la disminución del cambio de uso de suelo y la degradación de los ecosistemas, se suman a la lista. “Y la gestión de un compromiso decidido del sector privado para la implementación de la agenda climática, con énfasis en el sector industrial como generador de emisiones y en el sector agropecuario como propiciador de cambio de uso de suelo”.

Añade la articulación de los Gobiernos municipales, a través del acompañamiento y asesoría, así como del impulso de los mecanismos de colaboración entre Ayuntamientos y ciudades. “Debemos avanzar en las metas planteadas, incluso, ir más allá: definir metas más ambiciosas, tanto en montos como en plazos. No basta con enunciar los objetivos, cada meta que nos propongamos debe ir acompañada de planes y agendas de trabajo específicas para lograrlas. Desde la Alianza de los Gobernadores Mexicanos por el Clima estamos en este momento de definición y planeación. El tiempo no está a nuestro favor. Lograr alinear una política ambiental requiere no sólo de voluntad política, se necesita sensibilidad para comprender lo que hemos perdido y seguirá ocurriendo ante la inacción. Necesitamos asumir la responsabilidad desde lo individual y actuar para el bien común. Y, una vez entendido esto, tomar el tiempo como aliado e invertir en estrategias de largo plazo, sin tiempos políticos que mermen la esperanza. Los Gobiernos subnacionales y locales de México tomamos la responsabilidad. Los resultados de este compromiso empezarán a verse en Glasgow. No vamos a fallar”.

Falta acuerdo

Por su parte, la presidenta de la Cumbre del Clima COP25, la chilena Carolina Schmidt, remarcó la necesidad de alcanzar un acuerdo sobre el gran escollo en las negociaciones y la regulación de los mercados de bonos de carbono para la completa implementación del Acuerdo de París. “Necesitamos conseguir un acuerdo en el Artículo 6 para implementar el Acuerdo de París” en su totalidad, apuntó Schmidt en una rueda de prensa de balance de las negociaciones y las reuniones ministeriales de los últimos días, donde también anunció medidas que se llevarán a cabo en su país para afrontar la crisis climática.

La ministra de Medio Ambiente de Chile hizo hincapié en “el arduo trabajo” alrededor de este punto que las partes han realizado hasta ahora, cuando ya se ha cruzado el ecuador de la COP25 y se pasa al tramo de alto nivel con la participación de ministros y presidentes.

Aprovechó para informar de que el 18 de diciembre, su Gobierno llevará al Congreso un proyecto de ley sobre cambio climático que convertirá al país “en el primero en desarrollo que se compromete por ley a la neutralidad de carbono en el año 2050”. “Se trata de un proyecto de ley de gran importancia para los ciudadanos de nuestro país, especialmente para los más vulnerables y afectados por las sequías y los incendios forestales que nos golpean con fuerza”. Esta ley contemplará límites de emisiones de carbono, metas definidas para los sectores productivos y la implementación de proyectos locales.

Reportes

Mientras la COP24, que se celebró en 2018 en Polonia, fue clave para acordar las reglas de aplicación del Acuerdo de París, que prevé limitar el calentamiento, la cita de Madrid se considera de transición, antes de la de Glasgow en 2020, año en que los países firmantes se comprometieron a revisar sus ambiciones.

Los datos científicos apuntan a que cualquier demora agravará el calentamiento, con consecuencias catastróficas para el planeta.

Las emisiones de CO2 aumentaron un 0.6% en 2019 en el mundo, según el balance anual del Global Carbon Project, publicado la semana pasada.

según el balance anual del Global Carbon Project, publicado la semana pasada. El dato contrasta con lo que, según la ONU, habría que hacer a partir de 2020 para lograr el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de 7.6% anual hasta 2030.

Al ritmo actual, la temperatura mundial podría aumentar hasta 4 o 5 grados a finales del siglo.

Ante el grito de alarma de los científicos, la sociedad civil se moviliza cada vez más, liderada por las generaciones jóvenes, que el viernes pasado organizaron una masiva marcha en Madrid, en la que participó Greta Thunberg.

Cumbre de Madrid. Crecen las exigencias de grupos juveniles y ecologistas. Reclaman más compromiso de las autoridades para frenar la emergencia climática. AFP/C. Quicler

GUÍA

Lanzan Plan de Acción de Santiago

Los ministros de Finanzas de 51 países, agrupados en una Coalición por la Acción por el Clima, presentaron el llamado Plan de Acción de Santiago, que prevé el desarrollo de herramientas económicas para promover una transición justa a una economía baja en carbono.

La Coalición de Ministros de Finanzas para la Acción sobre el Clima fue creada durante las reuniones de abril pasado del Banco Mundial y actualmente incluye, entre ellos, a 18 países de la Unión Europea (UE) y 11 de América Latina y el Caribe.

Durante una reunión en la COP25 de Madrid presidida por el ministro chileno de Finanzas, Ignacio Briones, este foro acordó crear mecanismos para “diseñar medidas que resulten en nuevas iniciativas sobre el precio del carbono y para una fijación efectiva de precios del carbono”.

Además, se decidió apoyar “la integración de los aspectos relacionados con el cambio climático en la planificación marco y fiscal”, según indicaron en una declaración conjunta.

El texto reconoce “la necesidad de esfuerzos a largo plazo en el desarrollo de metodologías y mecanismos que aborden el cambio climático de forma efectiva”.

El Plan de Acción de Santiago incluye también el trabajo para “identificar los riesgos que el cambio climático supone para la estabilidad financiera, así como la forma de gestionar esos riesgos”.

También se estudiarán “los costos económicos y fiscales de la adaptación” al cambio climático, y se apoyarán los esfuerzos globales en la transparencia y la divulgación de los riesgos financieros asociados con el clima.

Los ministros de Finanzas de los 51 países y otros que puedan unirse en el futuro revisarán la aplicación de este plan en la cumbre COP26, que se celebrará en noviembre de 2020 en Glasgow (Reino Unido).

El chileno celebró que en la coalición de ministros del ramo de la COP participen ya 51 países, de los 23 que lo hacían hace un año. “Queremos seguir creciendo, tenemos un rol particularmente relevante”.

Hay pocos resultados

La comunidad internacional afronta esta semana en la COP25 de Madrid, el reto de intensificar la respuesta al cambio climático, pero las señales no invitan al optimismo, pese a la creciente presión social.

El grito de la juventud mundial, cada vez más movilizada, volvió a resonar ayer en la Conferencia de la ONU sobre el Clima.

Greta Thunberg, emblema de la lucha contra el cambio climático, atrajo nuevamente en masa a los periodistas, pero la adolescente sueca aprovechó para dar voz a otros jóvenes de países golpeados por el cambio climático, quienes prometieron no cejar en su empeño de forzar a los líderes mundiales para actuar. Sin embargo, por ahora ninguno de los países más contaminantes dio un paso al frente para elevar sus ambiciones de reducción de emisiones; es decir, China, India o la Unión Europea, que están al frente de la iniciativa climática desde que Estados Unidos anunció su retirada del Acuerdo de París. “La parálisis de los Gobiernos es muy preocupante. Y va en aumento”, afirmó Jennifer Morgan, directora de Greenpeace International.

Otros observadores estimaron que la Unión Europea (EU) debe marcar el camino. “Es el actor clave ahora. Es el único bloque suficientemente grande para hacer avanzar las cosas junto a los grandes países emisores en desarrollo”, dijo Alden Meyer, de la Unión de Científicos Preocupados.

Protagonista. La sueca Greta Thunberg encabeza las protestas contra autoridades. AFP/C. Quicler

Impulsan sendero verde para conectar el planeta

Crear un sendero verde que una a todo el planeta a través de miles de kilómetros de bosque continuo, que atraviese parques naturales y reservas de la biosfera, incluso océanos, es la propuesta de la organización “Un bosque para el planeta Tierra”, presentada en la Cumbre del Clima.

Las ventajas medioambientales del calificado como “corredor biológico mundial” pasan por “recuperar hábitats naturales degradados, donde hay especies que se están extinguiendo”, explicó el presidente y fundador la organización no gubernamental “Un bosque para el planeta Tierra”, Jorge Extramiana.

“Plantar millones de árboles ayudará a que estos sean sumideros de dióxido de carbono y generar más oxígeno”, así como “luchar contra el cambio climático en favor de las especies”, lo que repercutirá en un “beneficio mutuo”.

Extramiana, quien también es coordinador del cambio climático de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza en España y embajador de Pueblos Indígenas del Amazonas de Perú, apunta que la idea pasa por “conseguir una línea verde mundial por donde un ser humano pueda entrar en Argentina y salir en Canadá”.

En estos momentos, Europa constituye el continente “más avanzado”.

Extramiana acentuó que “Un bosque para el planeta Tierra” se encuentra en la actualidad en la Amazonía de Perú y en Veracruz, donde “colaboramos con diferentes organizaciones ecologistas y ayudamos a reforestar los manglares, sobre todo a protegerlos y para que formen parte de ese recorrido”.

En Veracruz, declaró, los manglares “se estaban deteriorando porque se deforestaba para crear nuevas urbanizaciones de lujo en la misma Costa con salida al mar”, una situación que “perjudicaba al hábitat del cangrejo azul”.

Estos entornos, donde este animal habita “desde hace miles o millones de años”, se están reforestando porque el cangrejo azul “tiene que atravesar más de cinco carreteras para adentrarse al mar a desovar” y, desde los Gobiernos regionales y municipales “no se está escuchando la posibilidad de crear pasos naturales para que estos animales pasen y no corran riesgo”.

“Cada año mueren miles y miles de estos crustáceos. Nosotros, con mucha paciencia, recogemos miles de ellos, pero no podemos llegar ni al 30% del volumen de los cangrejos que pasan; y de ese 70% al que no llegamos, más de la mitad muere anualmente”, lamentó Extramiana.

Otra de las zonas en las que está presente la organización es Borneo, con el objetivo de “recuperar parte de sus árboles autóctonos”, en concreto “aquellos que proporcionan frutos secos” y “poseen un alto interés ecológico para la propia fauna que allí habita”.

El 21 de diciembre de 2012, coincidiendo con la conclusión del calendario maya, “nos fundamos como organización no gubernamental, aunque ya llevábamos años trabajando”, pero “necesitábamos un elemento oficial para crear el corredor biológico mundial”, cuyo kilómetro cero se ubica junto a los yacimientos arqueológicos españoles de Atapuerca y al Camino de Santiago, catalogados como Patrimonio de la Humanidad.

Todo partió de practicar senderismo en “nuestra localidad”, ha recordado el presidente y fundador de “Un bosque para el planeta Tierra”, porque “veíamos que tras caminar siete u ocho kilómetros ya no se podía continuar más” y “pensamos en crear un corredor que no sólo uniera árboles”, también “especies que se habían separado debido a carreteras, ciudades o a la agricultura”.

Sigue: #DebateInformador

¿Qué opina de las acciones del Gobierno contra el calentamiento global?

Participa en Twitter en el debate del día @informador