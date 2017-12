Alcoholímetro baja muertes de 13 a 3 por mes

La peligrosa combinación alcohol-volante cobró de enero a octubre de este año 31 vidas en accidentes viales registrados en el Área Metropolitana de Guadalajara. Sin embargo, hay una reducción importante porque en el mismo lapso de 2016 se reportaron 134, es decir, en promedio pasaron de 13 a tres por mes. La incidencia actual es la más baja desde el arranque del programa Salvando Vidas en 2013.

Aunque se considera que una diversidad de factores y acciones preventivas son las que contribuyen en reducir los fallecimientos en los percances viales con presencia de alcohol, para las autoridades de la Secretaría de Movilidad (Semov) un punto fundamental es la aplicación del programa mencionado.

“En su cuarto año, Salvando Vidas está dando frutos palpables, ya que nosotros no somos quienes determinamos las muertes con presencia de alcohol, es el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses”, apunta Carlos Alvarado Ron, director de Seguridad Vial.

La disminución de fallecimientos en siniestros de tránsito que involucran el alcohol también se documentó en el interior del Estado: en los primeros 10 meses de este año el Observatorio de Lesiones informó de 44 pérdidas humanas, respecto a las 104 registradas en el mismo periodo del año pasado.

El trabajo multisectorial entre instancias estatales y federales, asociaciones civiles, así como el reforzamiento de Salvando Vidas (que ahora se aplica en carreteras), permiten los resultados positivos, considera Julio César Dávalos Guzmán, jefe de Investigación y Epidemiología del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes de Jalisco.

Aunque autoridades destacan los resultados positivos, manifiestan que no se trata de echar las campanas al vuelo, por lo que no bajarán la guardia y aplicarán estrategias que mantengan la efectividad del programa.

Salvando Vidas cumplió cuatro años en noviembre pasado, en los cuales ya se han enviado al Centro Urbano de Retención Vial por Alcoholimetría (CURVA) a 17 mil 369 automovilistas ebrios, y se han aplicado 10 mil 613 multas.

Para Juan Ángel Demerutis, urbanista de la Universidad de Guadalajara (UdeG), el programa de alcoholimetría es acertado a pesar de que hay quienes lo consideran recaudatorio.

Visores ciudadanos, como Yessica Hernández, de Jóvenes Salvaguarda, lo califica como “bueno”, aunque considera que debe ser más multisectorial y mejorar otros aspectos como la iluminación en los retenes.

Especialistas en seguridad vial recomiendan reforzar la presencia de observadores ciudadanos y la participación de elementos de la Fiscalía General para brindar mayor seguridad en los operativos.

Asociaciones civiles piden que la Fiscalía del Estado se sume a Salvando Vidas para brindar más seguridad en los operativos. EL INFORMADOR/Archivo

Detectan menos jóvenes alcoholizados al volante

El programa Salvando Vidas reporta un impacto positivo en la población joven, pues se registra una disminución en los casos de muchachos a quienes se les detecta presencia de alcohol en los operativos. En cambio, el porcentaje de pruebas positivas en los adultos muestra un alza.

En el segmento de conductores de 18 a 29 años hace cuatro años arrojaban positivo a las pruebas 47%; ahora se redujo a 36 por ciento.

“Sí podemos hablar que la mezcla preventiva más el operativo Salvando Vidas ha sido positivo en este sector poblacional”, indica Vania Machado, coordinadora de Vinculación Multisectorial de la Secretaría de Movilidad (Semov).

En cambio, en el segmento de automovilistas de 30 a 49 años de edad se detectan más pruebas positivas respecto a 2013: en este año rebasaron los límites de alcohol permitidos 51.6% de los conductores a los que se les aplicó la prueba, cuando en 2013 sucedía en 42.6 por ciento.

En 2013, cuando arrancó Salvando Vidas, a quienes más se detectaba alcoholizados era a los jóvenes de 18 a 29 años.

“Sí estamos logrando ese cambio de cultura (en los muchachos)”, subraya Carlos Alvarado Ron, director de Seguridad Vial.

Desde el arranque del operativo a mediados de noviembre de 2013 al pasado mes de octubre totalizan un millón 232 mil pruebas de alcoholimetría aplicadas a conductores.

Hombres, nueve de cada 10 sancionados

De los 27 mil 982 conductores ebrios sancionados a lo largo de los cuatro años del operativo Salvando Vidas, la mayoría son varones: prácticamente nueve de cada 10 (24 mil 923).

Las automovilistas a las que se les pasaron las copas y fueron enviadas al CURVA o recibieron una multa fueron tres mil 59 (10.9%).

La mayoría de los conductores que recibieron arresto administrativo pasaron 12 horas encerrados, se trató de nueve mil 988; mientras que cinco mil 715 permanecieron 24 horas tras las rejas.

En el caso de 10 mil 600 automovilistas se les aplicó la sanción económica.

Registro 2013-2017

27 mil 982 conductores sancionados en el operativo Salvando Vidas desde 2013.

24 mil 923 son hombres.

3 mil 59 son mujeres.

Los accidentes viales con presencia de alcohol registrados en los tramos carreteros intervenidos con el operativo Salvando Vidas han demostrado una disminución de 10 a seis. EL INFORMADOR/Archivo

Retienen a 249 en carreteras en 25 puntos de control

La instalación del operativo Salvando Vidas en carreteras, que arroja una disminución de accidentes con presencia de alcohol, continuará. No son temporales sino periódicos y aleatorios. Y en todo diciembre se realizarán estos dispositivos, anuncia la Secretaría de Movilidad.

En lo que va del año, el operativo arroja la detección de 249 personas que se pasaron de copas.

A la mayoría de los conductores que dieron positivo a las pruebas de alcoholimetría en carreteras, 145, se les aplicó arresto administrativo; a 104 fue una sanción económica.

Fueron 25 los puntos de control instalados en los que se aplicaron un total de 11 mil 322 exámenes.

En cuanto a los resultados obtenidos con el operativo que se realiza de manera coordinada entre autoridades estatales y federales, “según declaraciones emitidas por la Policía Federal, los accidentes viales con presencia de alcohol registrados en los tramos carreteros intervenidos con el operativo Salvando Vidas han demostrado una disminución de 10 a seis”, informó la Semov.

De acuerdo con Vania Machado, coordinadora de Vinculación Multisectorial de Movilidad, los operativos se realizan a petición de la Policía Federal en los puntos carreteros más conflictivos, en municipios como Ameca, Chapala, Ixtlahuacán de los Membrillos, Jocotepec, Tuxcueca y Tequila.

Por su parte, Julio César Dávalos Guzmán, jefe de Investigación y Epidemiología del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes, menciona que se reforzó el trabajo en 17 municipios considerados prioritarios, algunos de la metrópoli y del interior del Estado, donde se tiene identificada una alta tasa de siniestralidad.

Como parte de la labor multisectorial que se realiza de manera coordinada entre instancias como la Secretaría de Movilidad, el Consejo Estatal de Prevención de Accidentes y la Policía Federal, añade, están precisamente los operativos en carreteras en los que esta última instancia participa en el tema de detectar exceso de velocidad y la presencia de alcohol entre los automovilistas.

GUÍA

Los desafíos

Estructuralmente, hay desafíos para el programa Salvando Vidas. En días pasados, el especialista en temas de seguridad vial e impulsor del tema de alcoholimetría en Jalisco, Roy Rojas, hizo una serie de recomendaciones para mejorar el operativo:

Evitar que se generen vicios. No confiarse y considerar que ya está dominado el operativo. Reforzamiento de la iluminación en la zona de los operativos. La posibilidad de sumar más visores ciudadanos y tenerles acondicionado un espacio. Fortalecer la presencia personal de la Fiscalía en el operativo. Ampliar el cordón de seguridad sobre los puntos de revisión.

Alistan operativo por fiestas decembrinas

Desde el arranque de Salvando Vidas, el mes con mayor número de conductores con arresto administrativo en el Centro Urbano de Retención Vial por Alcoholimetría fue diciembre de 2016, con 610 personas. También fue en el que más automovilistas con multas hubo: 397.

De acuerdo con Vania Machado, ante los riesgos que derivan del consumo de alcohol por las festividades navideñas y de fin de año, tienen previsto reforzar el operativo de alcoholimetría en la metrópoli y en las carreteras.

La estrategia será tener presencia en los puntos más adecuados para inhibir la combinación alcohol-volante, los cuales están identificados en el Mapa de Siniestralidad.

“El reforzamiento será en varios temas. Estructural en el tema de seguridad del propio protocolo del Salvando Vidas y en coordinación con la Policía Federal”.

Vania Machado, coordinadora de Vinculación Multisectorial de la Semov. EL INFORMADOR/Archivo

Descartan corrupción

Las principales fortalezas del operativo es que se aplica con apego al protocolo y los observadores ciudadanos no han detectado ningún caso de corrupción.

“No he visto, no he percibido ni un solo caso de corrupción. Hay desde amenazas hasta intentos de sobornos por parte de conductores, desde el más tranquilo hasta el más agresivo, pero se han apegado (las agentes) al protocolo y no se han doblado”, reconoce Alberto Tejeda, integrante de Creer para Construir y Víctimas de Violencia Vial, quien participa como visor ciudadano desde hace cuatro años.

Considera que el programa es positivo, por lo que hace una buena evaluación en lo general. Sin embargo, uno de los puntos débiles que identifica es que no cuenta con el apoyo de personal de la Fiscalía General del Estado.

La presencia de dichos elementos la considera necesaria no sólo para resguardar al personal femenino, que es el que en su mayoría participa en los operativos, sino también para protección de los conductores a quienes se les aplican las pruebas.

Opina que sería positivo que creciera la presencia del dispositivo para inhibir aún más la conducta de conducir alcoholizados, pero no sólo en el Área Metropolitana de Guadalajara y en los ingresos carreteros, sino también en otros municipios como Tepatitlán o El Salto.

Aunque, sin duda, lo óptimo sería generar más conciencia entre los jaliscienses para que eviten conducir en estado de ebriedad.

La notable reducción de decesos en accidentes viales con presencia de alcohol que se reporta hasta octubre de este año, con relación a similar periodo de otros años, acepta que es consecuencia no sólo del operativo Salvando Vidas, sino también de la labor preventiva y de concientización que realizan organizaciones ciudadanas en distintos sitios, como las conferencias en universidades.

Analizan reforzar acciones contra los factores de riesgo

A la par del operativo Salvando Vidas se pretende trabajar en el reforzamiento estructural del protocolo y valorar qué otros elementos son causas de más muertes, con la intención de trabajar en ello.

Ya está en revisión si el personal del operativo también se enfocará a otros factores de riesgo, tema que se atendería no necesariamente en las volantas en las que se aplican las pruebas de alcoholimetría.

“Deben buscar la manera de vincular la estructura de Salvando Vidas a los demás factores de riesgo, para que también sean sensibilizados por medio de una misma estructura”, menciona Vania Machado.

Uno de los temas en los que se enfocarán para la aplicación del dispositivo de alcoholimetría es el reforzamiento en la identificación de los puntos con más accidentes, con base en la actualización del Mapa de Siniestralidad, para llegar a conductores que no lo han hecho hasta el momento e inhibir la combinación alcohol-volante.

“El programa tiene elementos positivos porque lo continúas, lo afianzas, porque ya hay datos que dicen que mejoras, porque hay un cambio en las actitudes de cierto sector poblacional. Hay indicadores muy concretos que te dicen: sí es positivo y tienes que continuarlo”.

Entre los aspectos favorables de Salvando Vidas está el apego al protocolo, la continua participación ciudadana y de derechos humanos, entre otros.

Defunciones por año

130 en 2013.

109 en 2014.

163 en 2015.

146 en 2016.

Nota: Corresponden a los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, El Salto y Tlajomulco de Zúñiga.

De enero a octubre de este año han muerto 31 personas en accidentes viales relacionados con el alcohol. EL INFORMADOR/Archivo

VOCES

Una herida que no sana

Ya transcurrieron 18 años y prevalece el dolor por la pérdida de su pequeño de dos años y de su hermano. Un conductor alcoholizado provocó que un día de convivio familiar en un balneario de un municipio cercano terminara en tragedia para Erika y su familia.

Las lágrimas vuelven a brotar al recordar el accidente ocurrido el 21 de febrero de 1999. Además de arrebatarle la vida a dos seres queridos, el percance carretero le provocó lesiones graves a ella y a todos los ocupantes del vehículo. Viajaban cuatro adultos y tres niños.

“Yo también quedé lesionada: cinco costillas fracturadas, mi nariz, la rodilla… pero más que nada es el hecho de perder a dos personas, por una situación de una persona irresponsable que combinó el alcohol con el volante”.

El conductor causante del choque, que fue de frente, sufrió sólo una fractura en una pierna. Al hombre responsable del siniestro, dice, le guardó rencor por mucho tiempo. “Sin embargo, el tiempo te va curando poco a poco sin llegar a sanar por completo, porque una situación así no se sana”.

En un instante su cuñada se quedó viuda con una hija y ella perdió a su pequeño José María. Esta tragedia les cambió la vida.

La mujer menciona que cuando tiene la oportunidad de compartir su vivencia, lo hace en un intento de concientizar a las personas del riesgo de conducir alcoholizadas.

Ojalá, refiere Erika, hace casi dos décadas hubiera existido un programa de alcoholimetría como lo hay actualmente, “tal vez hubiera impedido al hombre causante del siniestro conducir en estado de ebriedad”.

Los riesgos y consecuencias de combinar el alcohol con el volante pueden ser fatales, no sólo para el conductor sino para otras personas, reitera.

Decesos en accidentes viales relacionados con alcohol

134 fallecimientos en el periodo enero-octubre de 2016.

31 muertes en el periodo enero-octubre de 2017.

