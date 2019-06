Al límite, uno de cada tres basureros en Jalisco

En el Estado hay 51 rellenos sanitarios y vertederos, pero 15 están al límite de su capacidad o les resta un máximo de tres años de vida útil, confirman los Ayuntamientos y la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet). Los que están en mayores problemas son los basureros de Colotlán, Acatlán, Guachinango, Tapalpa y Zacoalco de Torres, entre otros, que deben cerrar en los próximos meses por la saturación de los desechos sólidos.

Expertos critican que algunos municipios carezcan de programas para el manejo adecuado de los residuos urbanos. En ese sentido, cerca de 50 Ayuntamientos responden que no cuentan con proyectos para mejorar el tratamiento de la basura o el reciclaje, aunque aceptan que, sobre el último tema, son los recolectores o pepenadores los que se encargan de separar el PET, cartón, aluminio y chatarra para posteriormente venderlos.

Bernardo Gudiño, ambientalista y académico de la Universidad de Guadalajara (UdeG), lamenta la falta de planes de manejo y tecnología en las alcaldías.

Por falta de planes de manejo agotan vida útil de basureros

De acuerdo con Ayuntamientos y la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet), en Jalisco se cuenta con 51 rellenos sanitarios y vertederos, de los cuales 15 están al límite de su capacidad o les resta un máximo de tres años de vida útil. Por ejemplo, entre los que cerrarán en los próximos meses están los basureros de Colotlán, Acatlán, Guachinango, Tapalpa y Zacoalco de Torres.

Bernardo Gudiño, ambientalista y académico de la Universidad de Guadalajara (UdeG), señala que los tiempos de vida de éstos se reducen porque no se tienen procesos integrales de manejo de la basura para bajar la cantidad de residuos que les llega. “Tampoco se tiene una tecnología (en los rellenos) que ayude a hacer la separación de residuos, que ayude a la cuestión del reciclaje y a la digestión de materia orgánica”.

Apunta que las Secretarías de Medio Ambiente estatal y federal no realizan una vigilancia adecuada, pues argumentan que el personal es insuficiente.

En Guachinango, el basurero de 1.5 hectáreas se encuentra al límite y tiene previsto acondicionar un terreno anexo. Además, tiene otros 11 “pequeños sitios de disposición final” que no son regulados.

A pesar de que el vertedero de Acatlán ya cumplió su vida útil, el Ayuntamiento reconoce que no cuenta con un plan emergente para adquirir otro sitio de disposición final.

Tapalpa responde que el basurero de Atacco está en etapa de cierre, por lo que ha incumplido con las prórrogas que se le han otorgado desde 2016 para su abandono. Se reporta que posteriormente se incorporará a un vertedero intermunicipal.

Según la Secretaría de Medio Ambiente, al relleno de Los Laureles, que es uno de los más grandes en Jalisco, le restan menos de dos años de vida útil. En febrero pasado, la empresa solicitó una manifestación de impacto ambiental para su ampliación a través del predio Los Pinos, pero está en evaluación.

En el caso de Picachos, en Zapopan, se reporta que en los próximos meses se cerrará la celda número cuatro, por lo que ya se realizó la apertura de la quinta (el tiempo de vida de ésta última es de 13 meses). Los regidores están exigiendo un dictamen para conocer si este vertedero cumple o no con la normativa en la materia.

Los basureros a los que les restan dos o tres años son los de Mazamitla, Mexticacán, Cihuatlán, Jamay, Huejúcar, Jesús María. El de Mixtlán sólo tiene 15% de capacidad. El de Etzatlán se encuentra al 80 por ciento.

En Ameca se tienen dos vertederos, con antigüedad de 39 y 21 años. Sin embargo, no se respondió sobre el tiempo que les resta de operación.

En Jalisco hay 51 rellenos sanitarios y vertederos, pero 15 están al límite de su capacidad. Faltan planes de manejo y la aplicación de tecnología para mejorar la operación. EL INFORMADOR/Archivo

LA VOZ DEL EXPERTO

“No tienen un adiestramiento…”

Bernardo Gudiño (académico de la Universidad de Guadalajara)

Bernardo Gudiño comenta que hay una normatividad sobre la disposición de los desechos, pero una vez que llega al vertedero, son los pepenadores quienes clasifican los residuos sin un manejo adecuado. “Pero ellos no tienen un adiestramiento, y desde ahí está fallando el Estado porque no ha creado una infraestructura; incluso, primero, una normatividad para que se fomente una infraestructura en donde exista gente capacitada para decir cuáles son los residuos que son peligrosos y los que no, que se pueden reciclar, biodegradar o convertirse en composta, en el caso de los residuos orgánicos”.

Por ello, dice, la importancia de que los Ayuntamientos le den seguimiento a la disposición correcta de los residuos.

Apunta que se está trabajando en el diseño de un programa para la puesta en marcha de una ingeniería en cultura del reciclaje que se impartirá para contar con gente capacitada en esta materia.

“El problema al que se van a enfrentar es justamente a ese tipo de mafia que tienen todo el negocio de la basura controlado. Habrá un problema muy grave, pero vamos a llegar nosotros como investigadores y nos vamos a tener que enfrentar a esto”.

Piden acciones para ampliar servicio en Picachos

Desde las comisiones edilicias, los regidores de Zapopan están presionando para que el municipio trabaje en un dictamen sobre el estado real que guarda el relleno sanitario de Picachos, ya que, señalan, se continúa incumpliendo con la normatividad.

El regidor panista, José Antonio de la Torre, señala que éste se está convirtiendo en un tiradero de basura, pues a la fecha no se ha presentado un proyecto integral, pese a que en el municipio se generan alrededor de 1.4 kilos de basura al día por habitante, con una población de alrededor de 1.5 millones: “Estamos colapsando (el basurero)”.

Recuerda que la cuarta celda de Picachos está completamente saturada, “y se está vertiendo más basura, pese a que debería estar cerrada”.

La quinta celda, afirma, tardó en entrar en operación debido a que durante la temporada de lluvias presentó deslaves de arena, por lo que recientemente comenzó a funcionar. Pese a que vía Transparencia se respondió que le restan 13 meses de vida útil, el regidor recordó que tras retrasarse su puesta en marcha, debería tener capacidad para captar residuos en un periodo de entre tres y cuatro años.

Sin embargo, subraya que si el municipio contara con un programa integral para verter los residuos sólidos, se le podría dar más tiempo de vida a este relleno, comenzando por la separación de basura que en administraciones anteriores alcanzó casi un 80% de cobertura en todo el municipio.

“No hay control adecuado, está generando más gastos del municipio. Se tienen que tomar medidas urgentes para darle mayor vida a este relleno”.

Critica que se siga utilizando el método tradicional, donde toda la basura es enterrada sin separación, “y no estamos involucrando a los ciudadanos para que todos hagan un manejo adecuado de la basura”.

Además, se podrían generar proyectos para que sólo llegara composta al relleno sanitario y a través de una participación público-privada, contar con un proceso de biodigestión, “que se genere gas, que se genere electricidad, en un proyecto integral… obviamente es un proyecto macro, pero deberíamos iniciar desde un punto”.

La semana pasada se solicitó entrevista con el municipio sobre el tema, pero hasta anoche no había sido otorgada.

Proyectan plan piloto para la Región Valles

A pesar de que el municipio de San Juanito de Escobedo no respondió sobre la fecha de instalación y vida útil de su vertedero, sí puntualizó que trabaja en un proyecto para mejorar el tratamiento de los residuos sólidos a través de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral de la Región Valles, en donde se planea crear un plan piloto a escala “metropolitana” para el manejo de la basura.

El Ayuntamiento reportó que se trabaja en un proyecto para la elaboración de un estudio de factibilidad para la propuesta de tratamiento mecánico biológico.

El Ayuntamiento de Hostotipaquillo informa también vía Transparencia que se encuentra en la elaboración de un proyecto dirigido a esta región.

La semana pasada, el gobernador Enrique Alfaro encabezó la reunión de esta junta, en donde propuso la creación del plan piloto, “que analicemos si precisamente en este ejercicio de asociación intermunicipal podemos generar lo que podría llamarse economías de escala para, al asociarlos, generar la basura que se necesita para que sea viable como una concesión y poder entonces desarrollar un modelo que, a lo mejor, establezca uno, dos o tres puntos necesarios para articular un sistema regional… me refiero a la disposición final”.

La Semadet aclaró que, durante esta reunión, el mandatario estatal comentó que este proyecto podría generar ahorros y hacer más eficaz el trabajo de recolección, traslados, transferencias y disposición final de los residuos que actualmente es deficiente y requiere de rentas muy elevadas para la mayoría de los municipios ubicados en esta región.

Además de Hostotipaquillo y San Juanito de Escobedo, la región está conformada por Ahualulco de Mercado, Amatitán, Ameca, Cocula, El Arenal, Etzatlán, Magdalena, San Marcos, San Martín de Hidalgo, Tala, Tequila y Teuchitlán.

Acatlán, Tapalpa, Colotlán, Guachinango y Zacoalco destacan entre los municipios con más problemas. EL INFORMADOR/Archivo

Separación de desechos, en manos de los pepenadores

Debido a que los municipios carecen de programas para el manejo adecuado de los residuos sólidos urbanos, el reciclaje queda en manos de empresas e iniciativas ciudadanas, pero también de los pepenadores que, en algunos casos, son manejados a través de terceros.

Cerca de 50 Ayuntamientos en el Estado respondieron que no cuentan con los proyectos para mejorar el tratamiento de la basura o de reciclaje. Sin embargo, reconocen que son los recolectores quienes se encargan de separar el PET, cartón, aluminio y chatarra, para posteriormente venderlo.

Lagos de Moreno informa que los pepenadores comercializan 1.3 toneladas de cada 116.5 toneladas que se recolectan diariamente en promedio y son vendidas a recicladoras de la localidad. Por su parte, Ixtlahuacán del Río reporta que este grupo de personas recicla 750 kilos al mes y los venden a una empresa “que ellos contrataron”.

En el municipio de La Barca, éstos recolectan alrededor de 750 kilogramos diarios de material o envases. En ese territorio se recogen 65 toneladas al día, en promedio. Otros siete Ayuntamientos respondieron que también se recicla, pero no otorgaron las cantidades.

Chapala contesta que sí cuenta con un proyecto en beneficio del municipio. En noviembre pasado se puso en marcha un proyecto piloto de reciclaje en Ajijic, que será evaluado este mes. Durante este periodo han ingresado 42 mil 798 pesos por la separación de vidrio, cartón y plástico. Esta práctica se pretende ampliar a todo el municipio y los recursos se usarán para proyectos para ayuda de personas vulnerables.

Por su parte, Poncitlán informa que de las 180 toneladas diarias que se reciben en el vertedero se recicla una tonelada y su destino final es la ciudad de Guadalajara; sin embargo, no se dieron más detalles.

Bernardo Gudiño, académico de la UdeG, recuerda que hace algunas décadas operó en el entonces Distrito Federal el “Rey de la Basura”, quien tenía una mafia dedicada a la recolección de residuos, por lo que se trata de un problema que puede replicarse en todo el país.

Además, dice, en las grandes urbes, como son la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, “donde el volumen de residuos es tanto, que estas gentes tienen a sus pepenadores y los coordinan de alguna forma, y ganan mucho dinero. Aquí el Estado no está poniendo cuidado en este tipo de cuestiones”.

Por su parte, el regidor panista de Zapopan, José Antonio de la Torre Bravo, comenta que es evidente que en el municipio la autoridad está “siendo omisa” frente a este tema, pues tolera ya trabajadores sin un número que forme parte de estos procesos, como son los conductores de los vehículos recolectores de basura que no tienen relación laboral con el Ayuntamiento, pero hacen paradas con empresas que se quedan con parte de los residuos. Son personas, afirma, que viven de las propinas de la sociedad y que a su vez pueden hacer negocio con los residuos.

Subsidios

Apoyo a través del Programa de Prevención y Gestión Integral de Residuos (federal):

2016

Zapopan recibió 50 millones de pesos para la construcción de la quinta celda y la primera fase del equipamiento de la planta de separación y alta compactación para el relleno sanitario Picachos.



2015

Suman 12 municipios los que recibieron 17.7 millones para la compra de vehículos recolectores.

El Estado recibió 2.7 millones para la elaboración del Programa de Prevención y Gestión Integral de Residuos.

Se destinaron 891 mil pesos para el Programa Intermunicipal para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente Altos Sur (Acatic, Arandas, Cañadas de Obregón, Jalostotitlán, Jesús María, Mexticacán, San Ignacio Cerro Gordo, así como Yahualica).

Se dieron 3.3 millones para la construcción y equipamiento de una estación de transferencia de residuos sólidos para Tamazula de Gordiano.

También se distribuyeron 3.2 millones para la construcción y equipamiento de una estación de transferencia de residuos sólidos para Zapotiltic.

Otros 2.6 millones de pesos fueron para la construcción y equipamiento de una estación de transferencia de residuos sólidos para los municipios de Pihuamo y Tuxpan.

Y 2.4 millones de pesos para la construcción y equipamiento de una estación de transferencia de residuos sólidos para los municipios de Tonila y Tuxpan.



2014

Se repartieron 33 apoyos, todos para la compra de vehículos.

Durante 2017 y 2018, ningún relleno sanitario de Jalisco fue beneficiario del programa.

Fuente: Semarnat.

Reportan 28 incendios en tiraderos en cuatro años

Entre 2016 y 2019 se han registrado 28 incendios en basureros de Jalisco. Incluso, en algunos de éstos tardaron entre cinco días y dos semanas en ser extinguidos por las áreas de Protección Civil y Bomberos del Estado y los Ayuntamientos.

Este año ha sido crítico, pues de enero a mayo se han presentado nueve siniestros en dos de los rellenos sanitarios más grandes de Jalisco, ubicados en Tonalá y Zapopan. Sin embargo, las autoridades estatales y municipales entregan información distinta sobre éstos. Por ejemplo, a través de la Unidad de Transparencia de la Coordinación Estratégica de Gestión del Territorio de Jalisco se reporta que el incendio ocurrido el pasado 15 de abril en el relleno sanitario de Los Laureles (ubicado en los límites de Tonalá y El Salto) duró sólo dos días, mientras que de Guadalajara y Tonalá informan que éste se prolongó cinco días.

Por la cantidad del humo que se generó durante esos días, la Secretaría de Medio Ambiente (Semadet) decretó una emergencia atmosférica.

El otro incendio que requirió también de la participación de los bomberos de diferentes municipios fue el ocurrido en enero pasado en el tiradero de basura Hasar’s, ubicado sobre la carretera a Colotlán, en Zapopan. Las autoridades reportaron gastos por alrededor de un millón de pesos que deberán ser cubiertos por la empresa.

Pese a que las autoridades estatales reportan daños en 600 metros cuadrados, durante el desarrollo del siniestro, Zapopan estimó afectaciones en alrededor de dos hectáreas.

El otro incendio por el que se decretó una alerta atmosférica fue en Ocotlán. El Ayuntamiento reportó que inició el 24 de marzo y concluyó el 9 de abril. Y en el caso del relleno de Cihuatlán, al que le restan alrededor de dos años de vida útil, se reportan dos incendios. Uno ocurrió este año y dañó dos hectáreas. Sin embargo, el municipio no informó cuál es la superficie total del vertedero.

Tan sólo en 2019 se han registrado nueve incendios en tiraderos. ESPECIAL

TELÓN DE FONDO

Presentan anomalías ocho de cada 10

La Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proepa) informó que encontraron irregularidades en ocho de cada 10 inspecciones realizadas en los sitios de disposición final de residuos sólidos urbanos y manejo especial, los cuales fallan en el cumplimiento de las reglas ambientales.

Entre 2016 y mayo de 2019, detectaron que había irregularidades en 96 de un total de 112 sitios revisados. De éstos, 41 fueron clausurados.

La Proepa reservó los nombres de los incumplidos al justificar que la información es clasificada, porque son “procedimientos administrativos los cuales se encuentran activos. No han causado estado; es decir, que se encuentran en periodo de instrucción, cuentan con recursos de revisión, promovieron algún medio de impugnación y/o solicitaron alguna reconsideración o conmutación de multa”.

Entre los expedientes que no reservaron, se comparte que durante el año pasado se inspeccionó el tiradero de basura Hasar’s, localizado en el kilómetro 15.5 de la carretera a Colotlán. De acuerdo con la Procuraduría, estaban a la “espera del cumplimiento de medidas en el relleno sanitario de residuos de sólidos urbanos y de manejo especial”, a pesar de que se hallaron “irregularidades”.

Éste forma parte de los 51 rellenos sanitarios que hay en Jalisco, de acuerdo con datos de la Semadet. Sin embargo, en el Programa Estatal para la Prevención y Gestión Integral de Residuos se indica que en el Estado se tienen registrados 136 sitios de disposición final de residuos.

Además de las anomalías detectadas en los rellenos sanitarios, entre enero de 2013 y mayo de 2019, la Procuraduría identificó 97 tiraderos clandestinos en la Entidad.

Zapopan es el municipio con la mayor problemática, con 34 sitios “donde se depositan residuos sin que la autoridad competente tuviera conocimiento de su existencia”.

