Al doble, quejas por autos abandonados en calles tapatías

En las calles de la metrópoli hay dueños de negocios o ciudadanos que han invadido las áreas de estacionamiento, abandonando sus vehículos y creando focos de contaminación e inseguridad.

En 2018, el Ayuntamiento tapatío atendió 966 reportes por esta causa: tres diarios. Sin embargo, entre enero y septiembre del presente año van mil 553 quejas, un promedio de seis cada día.

En otra arista, la Dirección de Movilidad y Transporte Municipal precisa que, entre enero de 2018 y septiembre de este año suman cuatro mil 505 denuncias, de las cuales en dos mil 580 procedieron con el retiro de las unidades, principalmente en las colonias El Retiro, Independencia y Jardines de la Cruz, entre otras.

Las zonas céntricas, con más autos abandonados en ZMG

La Dirección de Movilidad y Transporte de Guadalajara precisa por Transparencia que el Centro de la ciudad es el que acumula la mayor cantidad de vehículos abandonados.

En total, del 1 de enero de 2018 al 22 de septiembre de 2020, recibieron cuatro mil 505 reportes y atendieron cuatro mil 437. De las quejas, mil 032 fueron en la zona Centro.

Después le siguen la zonas Olímpica (766), Cruz del Sur (631), Oblatos (629), Minerva (618), Huentitán (495) y Tetlán (334).

Y de los dos mil 580 vehículos retirados de la vía pública en el municipio, las colonias con más incidencia son El Retiro, Independencia, Jardines de la Cruz, Jardines del Country, La Perla, Oblatos, Mezquitán Country, La Penal, Echeverría y El Fresno.

En la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), esta problemática se remarca en las zonas céntricas. El Ayuntamiento de Tlaquepaque informa que en el mismo periodo atendió 28 reportes de vehículos abandonados, principalmente en la zona Centro, Camichines, Fovissste Miravalle, Loma Bonita Ejidal y Santa María Tequepexpan.

En Tonalá, la Dirección de Movilidad indica que en 2019 recibió 42 reportes y en este año van 321, de los cuales atendió 97, principalmente en las colonias Centro, Jalisco, Lomas de Camichines, Loma Dorada, Francisco Villa, Urbi, Coyula, Rancho La Cruz, Santa Cruz de las Huertas y Misión de los Viñedos.

Mientras que la Policía de Tlajomulco refiere que, de 2018 a la fecha, ha recuperado mil 955 unidades abandonadas con reporte de robo, de las cuales, 201 fueron aseguradas.

Para proceder a retirar un vehículo abandonado en la vía pública, éste debe contar con reporte de robo, con signos de desmantelamiento, de accidente vehicular o daños al patrimonio municipal, además de causarle algún perjuicio al ciudadano que lo reporte. “Posterior al aseguramiento del vehículo, se solicita la conducción al Ministerio Público de la Fiscalía, para realizar su traslado al depósito vehicular. Cabe mencionar que, al tratarse de vehículos abandonados, no se tiene contacto con el propietario, por lo cual no se da el supuesto de que no acceda a retirarlo”, explica este Ayuntamiento. Las colonias con más reportes de vehículos robados en Tlajomulco este año son Chulavista, Santa Fe, Lomas del Mirador, Colinas del Roble, San Sebastián el Grande y la cabecera municipal. Y el año pasado fueron San Agustín, Santa Cruz del Valle, Los Eucaliptos, San Sebastián el Grande y Santa Fe.

Sin estudio

Sobre un estudio o una cifra sobre el total de vehículos abandonados, los Ayuntamientos de la metrópoli contestan que no cuentan con este documento, sino que parten de los reportes ciudadanos que reciben.

Uno de cada cuatro vehículos reportados desde 2018 en Guadalajara se registró en la zona Centro. EL INFORMADOR/F. Atilano

GUÍA

La operación

Libertad Zavala, titular de Movilidad y Transporte de Guadalajara, detalla que el equipo que se encarga del tema de los vehículos abandonados en el municipio forma parte de su dirección.

Los trabajadores reciben los reportes y después acuden a supervisar las zonas.

Si el vehículo se encuentra en estado de abandono, se notifica al dueño, quien tiene siete días hábiles para mover el auto. En caso de que esto no ocurra, el vehículo será remitido a los depósitos vehiculares.

Los ciudadanos que quieran recuperar su auto deberán ir a la Dirección de Movilidad de Guadalajara, pagar por una búsqueda del vehículo y por el tiempo que duró en los depósitos.

El Ayuntamiento de Guadalajara cobra por el abandono de los vehículos, pero el resguardo lo absorbe la Secretaría de Administración del Estado, quien se encarga de ese proceso.

“Existe un convenio con el Gobierno, donde se hace un trabajo en conjunto: el municipio hace la identificación y el remolque de estos vehículos, mientras la Secretaría de Administración se encarga del otro proceso. El convenio se renovó hace un mes y entra en vigor el 10 de noviembre”, explica Libertad Zavala.

Movilidad, sin quejas

El área de Transparencia informa que la Dirección de Movilidad de Zapopan no recibe reportes de vehículos abandonados, por lo que la tarea se la deja a la Dirección de Inspección y Vigilancia.

Explica que el área solamente interviene en el retiro de los vehículos abandonados cuando existe un riesgo inminente de desequilibrio ecológico, daño o deterioro grave de los recursos naturales, así como casos de contaminación con repercusiones peligrosas para los ecosistemas.

En 2018 atendieron 339 reportes, en 2019 fueron 398 y, en este año, van 91 casos atendidos.

Sin embargo, en este periodo la dirección solamente ha retirado siete vehículos de la vía pública. Las colonias con mayor número de reportes por vehículos abandonados son: El Briseño, Jardines de Nuevo México, Paseos del Sol, Miramar, Santa Ana Tepetitlán, Constitución, Tabachines, Las Águilas y Tesistán.

Lo mismo ocurre en Tlaquepaque, ya que el área de Movilidad informa que no cuenta con la información, pese a que está dentro de sus atribuciones.

La Dirección de Inspección Ambiental de Tlaquepaque es la que indica que de los 28 vehículos atendidos desde 2018, seis fueron turnados a su retiro, en cinco realizaron limpieza y los restantes fueron retirados por los propios dueños.

El Artículo 76 del Reglamento de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente de Tlaquepaque menciona que se prohíbe que los ciudadanos invadan la vía pública con puestos ambulantes, vehículos o chatarras que se estacionen permanentemente y que causen problemas, tales como acumulamiento de basura, tierra o fauna nociva.

Los vehículos abandonados generan contaminación e inseguridad en las colonias (El Retiro). EL INFORMADOR/F. Atilano

TESTIMONIO

Detonan inseguridad y basura en colonias

Andrés señala que en su cuadra hay un auto abandonado desde finales de marzo. El joven, quien habita en la colonia Camino Real de Zapopan, dice que trae placas de Guanajuato. Y como ya pasaron meses, ya tiene hojas y basura.

Indica que afecta la imagen y los estacionamientos. Además, hay una percepción de inseguridad debido a que el carro pertenece a un habitante de otro Estado. “Entre semana es fluido para los autos, pero los fines de semana a veces está lleno el estacionamiento, entonces entorpece”. Menciona que no lo ha reportado porque no conoce los canales de comunicación, pero les genera desconcierto.

Por su parte, Orlando afirma que en Colinas de Atemajac en Zapopan hay dos camionetas arrumbadas desde hace años.

“Aparecen estacionadas y llenas en su parte trasera de ramas de árboles. Luego pasan las semanas y meses, desaparecen y a las semanas vuelven a estacionarlas llenas de ramas y basura. Son camionetas muy viejas y se ven con ventanas abajo, entonces cualquiera podría entrar a la parte de la cabina”. Incluso, incendiarlas.

TELÓN DE FONDO

Aumentan reportes en calles tapatías

Con las llantas ponchadas y el interior repleto de banderines y basura, un auto de modelo antiguo lleva más de un año estacionado en la calle Dionisio Rodríguez, en la colonia Progreso de Guadalajara. Ningún ciudadano sabe de quién es, afirma Alondra López, vecina del lugar.

La Dirección de Movilidad y Transporte de Guadalajara informa por Transparencia que en 2018 atendieron 966 reportes por vehículos abandonados, un promedio de tres diarios; sin embargo, el año pasado fueron mil 918, alrededor de cinco al día. Y entre el 1 de enero al 22 de septiembre de 2020 ya van mil 553, un promedio de seis cada día.

De los cuatro mil 437 autos arrumbados en este periodo, dos mil 580 ya fueron retirados de la vía pública: 383 por la Dirección de Movilidad y Transporte; el resto, por los propietarios después de ser notificados.

Libertad Zavala, titular de Movilidad y Transporte, explica que el aumento se debe a que, en 2018, lanzaron una campaña a través de las redes sociales para comunicar a la población cuáles eran los procedimientos para el retiro de los autos abandonados.

“A partir de ese momento, cada año tenemos una cifra más alta. Hay un porcentaje alto de vehículos que se retiran por los propietarios, lo que sucede es que el estacionamiento es un tema muy delicado en las comunidades porque cada día tenemos más autos, pero menos espacios para guardarlos”.

Subraya que en otras ocasiones reportan los vehículos que en realidad no son chatarra, y que apenas tienen una o dos semanas sin que los dueños los muevan.

De acuerdo con los resultados del primer trimestre de 2020 de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), la tercera causa de los problemas vecinales en la Zona Metropolitana de Guadalajara es por la falta de estacionamiento. Según el análisis, cinco de cada 10 ciudadanos tuvieron algún conflicto por el ruido, tres de cada 10 se enfrentaron por la basura, mientras dos de cada 10 habitantes se pelaron por la falta de espacio para su vehículo en la vía pública.

Raúl Cervantes cuenta que en los departamentos donde vive han tenido varias pugnas por ese tema, en la colonia Independencia en Guadalajara. Acentúa que hay personas que tienen un vehículo abandonado y otro que sí sirve. Esto ocasiona que le “robe” el lugar a otro habitante, ya que sólo les permiten un espacio por departamento.

Los autos abandonados provocan constantes enfrentamientos vecinales (colonia El Retiro). EL INFORMADOR/F. Atilano

Quejas

En Guadalajara, por las redes sociales del Ayuntamiento, en la aplicación “Ciudapp” o en la Dirección de Movilidad (a los teléfonos 33-3268-2982 y 33-3268-2986).

Compartir la ubicación exacta del vehículo, las características y el motivo por el que está abandonado (llantas ponchadas, sin vidrios o no tiene cofre).

Zapopan

Teléfono: 33-3818-2200.

Tlajomulco

Teléfono: 33-3283-4400, en las extensiones 4324 y 3219.

Tlaquepaque

Teléfono: 33-3562-7012, en la extensión 2211.

Tonalá

Teléfono: 33-3681-5960.

