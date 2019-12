Al corralón, 26 motos al día por irregularidades

Como resultado de los operativos implementados de manera conjunta por la Policía Vial y las Comisarías Municipales contra las motocicletas que circulan de manera irregular en la metrópoli, ocho mil 688 vehículos han sido enviados al corralón entre el 1 de enero y el 24 de noviembre de este año, confirma la Secretaría de Seguridad. Lo anterior equivale a 26 aseguramientos al día.

Los operativos se reforzaron en el arranque del año. Entre enero y febrero se enviaron al corralón casi tres mil motocicletas. Sin embargo, el número de aseguramientos va a la baja: sólo hubo 500 unidades retiradas de las calles entre octubre y noviembre.

Las sanciones son principalmente porque los dueños o conductores de las motos no tienen el refrendo o la licencia de conducir vigentes. De acuerdo con la Secretaría de la Hacienda Pública de Jalisco existe un padrón de 533 mil unidades en la Entidad, pero entre enero y noviembre solamente 306 mil habían pagado su refrendo vehicular. Esto significa que únicamente seis de cada 10 tienen permiso para circular.

Además, sólo 4% de las motocicletas tiene una póliza de seguro vigente y apenas una tercera parte de los choferes cuenta con un permiso de conducir actualizado, confirma la Secretaría de la Hacienda.

Sobre los operativos contra los conductores o las motos con irregularidades, Elizabeth Rodríguez, delegada de la Federación Nacional Rodando y Creando Cultura para el Motociclista, lamenta: “todos los días sabemos de compañeros a los que les quitan su moto cuando es una falta menor, cuando debería ser sólo una infracción. Vamos a tomar acciones legales contra estos operativos porque ya tenemos más de un año batallando”.

Manifiesta que el año en curso ha sido complicado para el gremio por estos operativos viales, los cuales incluyen la obligación para los conductores de portar un chaleco con el número de placas. Se suman las intenciones que se dieron en el Congreso del Estado para aumentar el refrendo vehicular hasta los 679 pesos.

No obstante, luego de que se propusiera que el costo del refrendo para las motocicletas aumentara cuatro veces para igualarlo al de los automóviles (con la posibilidad de hacer un descuento a quienes contaran con póliza de seguro y licencia vigentes), el Congreso del Estado aprobó la Ley de Ingresos para 2020 y lo dejó en 260 pesos, sin condiciones.

Propietarios abandonan los vehículos por las altas deudas con el Gobierno del Estado. EL INFORMADOR/Archivo

Motocicletas enviadas al corralón en la ZMG en 2019 Mes Unidades Enero 1,154 Febrero 1,675 Marzo 792 Abril 715 Mayo 1,253 Junio 793 Julio 897 Agosto 550 Septiembre 285 Octubre 247 Noviembre* 327 Total 8,688

* Al 24 de noviembre



Fuente: Secretaría de Seguridad de Jalisco.

“Lo que más recuerdo es que me veían riéndose”: víctima de robo

Vicente caminaba sobre Justo Sierra, con rumbo a Chapultepec, durante la tarde del 21 de noviembre. Pese a que es algo que procura evitar, mientras transitaba estaba hablando por teléfono con su hijo. Y de pronto, una motocicleta lo pasó de largo por la calle. Unos segundos después, sintió un fuerte golpe en la sien que lo desorientó. “Me pegaron muy fuerte y me arrebataron el teléfono mientras estaba aturdido. Volteo para ver qué onda y eran dos chavos. Uno arriba de la moto y otro detrás de mí. Lo que más recuerdo es que me veían riéndose”.

Luego que los dos ladrones huyeron en el vehículo, Vicente fue auxiliado por personal de un restaurante cercano. Tuvo que esperar dos horas para que acudieran elementos de la Policía de Guadalajara, quienes sólo tomaron sus datos y le recomendaron que interpusiera una denuncia ante la Fiscalía del Estado.

Las acciones que el Gobierno del Estado y los Ayuntamientos han implementado en este año para endurecer las normas de circulación de los motociclistas son justificadas por las autoridades como una iniciativa que pretende inhibir la incidencia de robos como el que sufrió Vicente, en donde los delincuentes utilizan motocicletas como medios de escape.

“El operativo será permanente. Vamos a aplicar cero tolerancia a quienes encontremos con irregularidades”, dijo en julio Felipe de la Torre, comandante del cuadrante del Centro Histórico de la Policía de Guadalajara.

A pesar de estas acciones que han culminado con el aseguramiento de miles de motocicletas por alguna irregularidad, la delincuencia en dos ruedas no ha sido erradicada.

En octubre pasado, este medio publicó que la Comisaría tapatía había recibido más de 300 reportes de robo en motocicleta. Sin embargo, algunos miembros de la comunidad motociclista consideran que las medidas criminalizan a todos. “Esto desató que nos quieran etiquetar de que causamos asaltos o accidentes, cuando no se hace una campaña para tratar de ponernos en cintura y regularizarnos. Llegan primero con los golpes y luego quieren hablar”, apuntó Rodríguez.

Sólo reclaman seis de cada 10 motos enviadas a los corralones

Hace seis meses, Eduardo viajaba en su motocicleta cuando se encontró con un operativo de la Policía Vial en la intersección de Juan Pablo II y Puerto Melaque. El encuentro culminó con el aseguramiento del vehículo. “La verdad es que olvidé mi cartera y no traía tarjeta de circulación ni licencia. Entonces fue por ese motivo que me la recogieron y la enviaron al corralón”.

Al siguiente día, Eduardo acudió a la Secretaría de Transporte por su motocicleta. Aunque le fue posible recuperarla, remarcó que le tomó entre siete y ocho horas completar el trámite, el cual costó tres mil pesos por los conceptos de la multa, el uso del corralón donde se resguardó su vehículo y el traslado de éste.

“Hice largas filas porque mucha gente afectada estaba ahí formada. También les habían retirado sus vehículos. El problema es que, para sacar un coche o una moto del corralón, necesitas todos los papeles: factura, pagos al corriente y demás. Si vienes de fuera de la ciudad y no tienes los documentos tienes que ir por ellos, regresarte y perder todo el día con el proceso”.

Las acciones de las autoridades contra los motociclistas son justificadas como iniciativas que pretende inhibir la incidencia de robos. EL INFORMADOR/Archivo

De ocho mil 688 motocicletas aseguradas durante 2019 en los depósitos vehiculares del Gobierno del Estado, apenas cinco mil 726 fueron recogidas por sus dueños, informa la Secretaría de Administración vía Transparencia. Eso significa que reclaman sólo seis de cada 10, en promedio.

“Te cobran una grúa a mil 200 pesos, pero la moto no te la entregan rápido, a pesar de que muchos las utilizamos para trabajar. Además, te piden que no tengas ningún adeudo”, remarca Elizabeth Rodríguez, delegada de la Federación Nacional Rodando y Creando Cultura para el Motociclista en Jalisco.

Elizabeth Rodríguez indica que no es raro que un “biker” decida dejar su motocicleta en un corralón del Estado cuando le resulta más barato adquirir otra unidad, sobre todo cuando el vehículo tiene demasiados adeudos.

GUÍA

Deben el refrendo vehicular

Del más de medio millón de motocicletas que circulan en Jalisco, sólo 306 mil pagaron su refrendo vehicular. El resto de los vehículos se encuentra registrado como “requerido”, “requerido notificado” o “sin requerir” ante las autoridades, publicó este medio de comunicación el 29 de noviembre.

Adicionalmente, la Secretaría de la Hacienda Pública confirmó que únicamente 4% de las unidades tiene una póliza de seguro vigente.

Además, solamente una tercera parte tiene un permiso de conducir vigente.

“Es algo que debe llamar la atención no solamente a la sociedad, sino también a las autoridades. Tenemos un parque vehicular que no está actualizado, que no sabemos si todavía está en el Estado, si paga su contribución o no”, manifestó el diputado que preside la Comisión de Movilidad en el Congreso del Estado, Jonadab Martínez.

Al respecto, el presidente de Motoclubes Unidos de Jalisco dijo que los integrantes de la asociación están en la mejor disposición de contratar una póliza. Explicó que hay un banco que ofrece una en 500 pesos al año, la cual cubre daños a terceros por 250 mil pesos. Indicó que es bajo el costo porque en la mayoría de las aseguradoras cuesta entre 10 mil y 12 mil pesos, en promedio. “El más barato es por el orden de los tres mil pesos”.

Aumenta uso del casco

La tarde del 11 de noviembre, un motociclista perdió la vida mientras circulaba en Periférico Sur, en su cruce con Sonora, en Tlaquepaque. El hombre pereció tras impactar en la parte trasera de una unidad de la Ruta 380. Y luego de caer al suelo fue arrollado por un camión de carga.

El uso del casco entre los motociclistas se encuentra generalizado, pues nueve de cada 10 lo usó durante 2018, según estimaciones del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes (CEPAJ). Esta suma es ligeramente superior a la que el organismo registró en 2016, cuando el uso era entre ocho de cada 10.

A pesar de este uso generalizado del casco, se recomienda utilizar equipo de protección adicional que no está tan difundido entre los conductores, como chamarra protectora, guantes y botas. Las tres prendas son utilizadas por tres de cada 10 conductores de motocicleta, según reporta el CEPAJ.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) registró a nivel nacional 549 fallecimientos en accidentes de motocicletas en 2018, lo que equivale al 13% de las víctimas mortales de accidentes viales en el país.

LA VOZ DEL EXPERTO

Deben ser más estrictos

Rogelio Barba Álvarez (académico de la Universidad de Guadalajara)

Para que la circulación de las motocicletas sea más eficiente y segura, se requiere que las medidas para dar las licencias de conducir sean más estrictas, de manera que sólo se otorguen a quienes de verdad cuenten con lo necesario, opinó Rogelio Barba Álvarez, del Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara (UdeG).

“Tenemos que ser más estrictos y escrupulosos al momento de otorgar una licencia, se debe concientizar más. Aquí se abarata la entrega de las licencias porque la gente va, pero no hay conocimiento de lo que se está portando. Luego vemos que los repartidores y cobradores circulan sin ton ni son porque no tienen un formato de educación, un protocolo para conducir. La moto puede ser un arma si no se usa de manera adecuada”.

Apunta que los exámenes previos para la entrega de una licencia deben exigir estándares más altos y se le debe dar cursos integrales de conducción a todo aquel que tramite una licencia. Una vez que estos estándares fueran una norma, la autoridad estaría justificada para imponer sanciones “onerosas” a los que circulen de manera irregular, en lugar de “secuestrar” el vehículo. De la misma manera, sugiere que se obligue a tomar un curso a todos los que cometan una infracción.

A pesar de la alta siniestralidad, sólo 4% de las motocicletas cuenta con una póliza de seguro. EL INFORMADOR/Archivo

Piden más regulaciones a los vendedores

El presidente de Motoclubes Unidos de Jalisco, Ignacio Partida Ruelas, manifiesta que las reuniones que su agrupación sostuvo con el diputado Jonadab Martínez, quien preside la Comisión de Movilidad en el Congreso del Estado, han sido fructíferas y han permitido que el aumento al refrendo para los motociclistas en el ejercicio fiscal 2020 sea razonable. Sin embargo, apunta que también se necesita que el Poder Legislativo imponga más medidas de control con los establecimientos que venden las motocicletas. “Para que te vendan una motocicleta, primero que nada debe ser a mayores de edad en el Estado, pero también que la tienda ofrezca un curso”.

Expresa que los establecimientos también deberían hacer una mayor promoción entre sus clientes del uso de casco y el cumplimiento de los requerimientos para circular, como licencia y placas. Reconoce que hay un sector de la población que utiliza este medio de transporte de manera irresponsable.

“Muchas veces estamos pagando justos por pecadores. Cualquiera se da cuenta de cómo hay motocicletas ‘sándwich’ donde se transportan tres o más personas… y a veces son niños”.

Luego que el Congreso del Estado estableciera que el refrendo para los motociclistas quedará en 260 pesos para el siguiente año, sin el condicionante de contar con un seguro y licencia vigentes, califica los encuentros con miembros del legislativo como positivos y añade que se buscará que esta cifra quede fija para los dos años que le quedan a la actual Legislatura.

