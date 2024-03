Ahtziri Sandoval: Sin bajar los brazos

Tuvieron que pasar 20 años para que Jalisco aportara, por segunda vez en la historia, una atleta en gimnasia artística de Juegos Olímpicos; con más de dos décadas dedicando su vida a esta disciplina, Ahtziri Sandoval escribió su nombre con letras de oro en el deporte jalisciense y se prepara para debutar en el evento multideportivo más importante.

Desde muy temprana edad, la originaria de Guadalajara, Jalisco, se adentró en el mundo de la gimnasia, primero para canalizar su hiperactividad, y después como una atleta de alto rendimiento. Cuando cumplió 18 años, tuvo la dicha de participar en su primer Campeonato Mundial y hoy día es multimedallista en Juegos Centroamericanos y del Caribe y Juegos Panamericanos.

A pesar de contar con una gran trayectoria en la gimnasia artística, Sandoval, de 27 años, apenas estará cumpliendo el sueño olímpico en París 2024, luego de que una fuerte lesión en los ligamentos del dedo del pie derecho le impidiera asistir a Tokio 2020. Entre bajones anímicos y resilencia, Ahtziri encontró la fuerza necesaria para renacer entre las cenizas y llegar a la cita olímpica.

- ¿Cómo te cayó la noticia de que eras la primera jalisciense en 20 años y la segunda en la historia en clasificarse a unos Juegos Olímpicos?

- Sentí muchísima emoción y más por ser mi primera clasificación. Fue como si tuviera paz después de tantos años tratando de clasificar. Al ser la primera jalisciense me tomó la verdad por sorpresa, pensé ‘hay muchísimo talento aquí en Jalisco’, por lo que me llenó de emoción y motivación. O sea, estaba enterada que habían pasado muchísimos años, pero asimilar que yo sería la primera aparición después de tanto tiempo fue muy conmovedor.

- ¿Cómo fue el momento en el que se oficializó tu pase a París 2024?

- Estaba con mis papás trabajando y me llegó una llamada en la que me dijeron ‘mira la lista, estás dentro de las clasificadas a los Juegos Olímpicos, ya es oficial’. Al ver la lista con mi nombre incluido fue muy bonito porque sólo estaba con mi mamá y mi papá, sin decir ni una palabra, los tres sabíamos por qué estaba llorando y estaba tan emocionada.

- ¿De qué manera estás viviendo tu primer año olímpico?

- Estoy disfrutando todo el proceso. Me estoy preparando súper bien para las Copas del Mundo que se vienen, entonces estoy viviendo este ciclo olímpico de la mejor manera, entrenando durísimo, pero siempre disfrutándolo.

- De cara a París 2024, ¿cómo es la preparación de una gimnasta?

- Es un trabajo muy arduo porque es tanto físico como mental. De la mano con nutriólogos psicólogos, preparadores físicos, entrenadores. También, debe de ser súper maduro porque tienes que entrenar muy fuerte, pero tratar de evitar las lesiones porque te pueden dejar fuera. En la parte mental, estoy con la ayuda de un psicólogo para cubrir este tema y tratar de enfocarme cien por ciento en la competencia.

- ¿Algún día imaginaste estar en unos Juegos Olímpicos?

- Sí, siempre. Entrenaba y competía para eso. No se dio en el ciclo para clasificar a Tokio, estaba teniendo un desempeño bastante bueno, porque ese era el objetivo, clasificar a Juegos Olímpicos, pero tuve una lesión que me llevó no estar en el proceso para clasificar. Entonces, desde antes y hoy siempre ha sido mi objetivo.

- ¿Qué visualizas en París 2024?

- Espero la mejor participación, que pueda disfrutar muchísimo, competir súper bien y tener rutinas bastante limpias para alguna Final. También espero que la gente apoye a todos los atletas, más allá de juzgar, no conocen todo el proceso de fondo. Estamos entrenando ocho horas al día; en mi caso, es un deporte de apreciación y cualquier titubeo te puede dejar fuera de una Final.

- Luego de la lesión que te dejó fuera de Tokio 2020, ¿cómo lograste superar ese golpe tan duro para regresar más fuerte?

- Una de las principales cosas es que soy muy aferrada, y realmente quería ese sueño cumplido. Trabajé durísimo, más que otros años para tratar de conseguir el pase y también se debe gracias a mi entrenador que cree mucho en mí, me apoya y me motiva. Voy de la mano de la motivación de mi entrenador, mis papás, mi familia y sigo adelante, a lo que viene. Además también soy muy guerrera, paciente y perseverante, todo eso me ayudó.

Después de quedar fuera del proceso rumbo a Tokio 2020 por una lesión, Ahtziri Sandoval trabajó al doble para lograr su lugar en París. ESPECIAL

EL PROCESO DE UNA GIMNASTA

Perseverancia, constancia, disciplina y amor

Ahtziri Sandoval ha sido un claro ejemplo de perseverancia a lo largo de su carrera deportiva, pero todo acercamiento a una disciplina tiene un punto de inicio, y en el caso de la gimnasta tapatía éste arrancó desde hace más de 20 años.

La próxima competidora olímpica narró cómo es que se convirtió en una atleta de alto rendimiento, un proceso que no se da de la noche a la mañana, sino que ha transcurrido por años y que sigue puliendo.

- ¿Cuándo te diste cuenta que tú y la gimnasia estaban hechas la una para la otra?

- Siempre digo que la gimnasia me eligió a mí, porque cuando tenía tres o cuatro años todo el tiempo me paraba de puntitas y hacía muchas maromas. En ese momento, obviamente no sabíamos que era gimnasia, porque mis papás no la conocían, pero yo hacía ruedas de carro, paradas de manos, arcos hacia atrás y un día me quebré la mano gracias a eso. Después de ahí mi tía vio un lugar de gimnasia y mi mamá dijo ‘bueno, si va a ser maromas que sean en un lugar seguro’. Vieron mis cualidades y me recomendaron hacer una prueba en el Code, la hice y me encantó.

- ¿Cómo es el día de una gimnasta de alto rendimiento?

- Yo me levanto a las seis de la mañana, porque vivo lejos y mis entrenamientos son de 7:30 a 10:30. Después, aprovecho para tomar mis clases de inglés, voy a mi casa, como y estoy de regreso a los entrenamientos por la tarde de 4:30 a 8:30.

- ¿Qué es lo que más disfrutas a la hora de competir?

- La verdad, la llegada al estadio. A veces hay estadios que imponen y eso me gusta bastante, porque son lugares súper bonitos que te llevan a pensar que esto es a nivel mundial. Y bueno, la competencia la disfruto mucho, pero también los nervios no tanto. La parte emocional es fundamental, pero debes de entender que tú entre más compitas en el año, más te acostumbras. Eso es lo que me ayudó bastante el ciclo pasado, tuvimos bastantes competencias y creo que el entrenamiento de competencia funcionó bastante para controlar los nervios.

- ¿Qué les dirías a las niñas que ven un ejemplo en ti?

- El éxito no es una casualidad, es perseverancia, trabajo duro, constancia, disciplina y amor por lo que estás haciendo. También, les diría que sigan sus sueños y que hagan gimnasia con el corazón.

Adrián Meza ha sido testigo de la perseverancia de Ahtziri Sandoval. ESPECIAL

ENTRENADOR

La otra cara del éxito

Si bien el éxito que ha alcanzado Ahtziri Sandoval en su carrera es en gran parte por su talento, éste no habría sido pulido y perfeccionado sin el acompañamiento de su entrenador Adrián Meza, quien además de ser quien encaminó a la gimnasta a ser lo que es hoy en día, también fue una persona fundamental en los momentos más difíciles por los que atravesó su pupila.

Meza narró cómo fue para él vivir la lesión que dejó fuera a Ahtziri del proceso olímpico de Tokio, y a la par, reconoció la fortaleza de la atleta para regresar en medio de tanta incertidumbre, adversidad y obstáculos.

“Fue un proceso muy frustrante. Digo, todo entrenador que se dedica al alto rendimiento de cualquier deporte se enfrenta siempre a lesiones que, de repente de ir en una muy buena línea ascendente, truncan los momentos más importantes. El caso de Ahtziri fue ese y nos tocó vivirlo de una manera dura, pero sacando la madurez y la experiencia de tantos años, tanto yo como entrenador, ella como deportista. Con gran carácter superó ese proceso de frustración tan horrible”.

“Sin embargo, sí fue bastante complicado, porque iba punteando ahí con Alexa Moreno y en el último selectivo tiene esa lesión que le impide tener esa participación en Lima (Panamericanos 2019) y por ende, pues en el Campeonato del Mundo y Juegos Olímpicos. A ella la veía muy desanimada, pero afortunadamente ella tomó la decisión de continuar y gradualmente, con mucha paciencia, empezó a comprobar que sí podía”, apuntó Meza.

Respecto al panorama de la gimnasia artística en México, el entrenador asegura que especialmente en Jalisco hay mucho talento; sin embargo, son las jóvenes quienes a veces se truncan solas el camino por no querer esforzarse para alcanzar los objetivos en una disciplina que requiere muchísimo tiempo para obtener reconocimiento.

“Ser una gimnasta de alto rendimiento es un proceso muy largo, porque se tiene que iniciar desde temprana edad. La gimnasia es muy difícil y la tendencia ahora es que la gente confunde la exigencia y quieren todo fácil las nuevas generaciones, o sea, quieren que sucedan las cosas rápido y no es así en el deporte y más en la gimnasia, tienes que tener mucha paciencia y ser demasiado perseverante”, concluyó.

La gimnasia artística mexicana pasa por su mejor momento en décadas. ESPECIAL

MÉXICO EN LA GIMNASIA OLÍMPICA

Participación histórica

Aún no dan inicio los Juegos Olímpicos y México ya hizo historia en múltiples ocasiones, como es en el caso de la gimnasia artística, disciplina que, por primera vez, tendrá la participación de tres mexicanas en la justa veraniega.

Fue en el Campeonato Mundial de Gimnasia Artística Amberes 2023 cuando Ahtziri Sandoval logró la plaza olímpica tras haber sido la mejor gimnasta clasificada en la prueba de barras asimétricas, entre las que aún no habían obtenido una cuota.

Sandoval se suma a Alexa Moreno quien consiguió su boleto nominal en el mismo evento en la prueba de salto. Y, además, queda pendiente por definir un lugar al que se tiene derecho por el resultado del equipo en el all round de Bélgica.

La Selección mexicana de gimnasia rítmica afina detalles para llegar en la mejor forma a los Juegos Olímpicos. ESPECIAL

La gimnasia rítmica se luce en Grecia

Después de lograr con una increíble actuación el ganar la medalla de oro en la categoría de All Around dentro de la Copa Afrodita 2024, la Selección Mexicana de Gimnasia Rítmica sumó un par de éxitos más en Europa.

Luego de sumar dos preseas más en su preparación final con miras a los Juegos Olímpicos de París 2024, las mexicanas se llevaron el reconocimiento de los asistentes al evento que se realiza por novena ocasión en Grecia.

Mostraron su emoción al ver a las representantes mexicanas quedarse con la medalla de plata este pasado fin de semana en la prueba de cinco aros, luego de alcanzar 31.850 puntos, superando a Grecia y Australia.

Más tarde, Adirem Tejeda, Kimberly Salazar, Julia Gutiérrez, Dalia Alcocer, Sofía Flores y Karla Díaz volvieron a subir al podio en la categoría de ejercicio mixto de tres listones y dos pelotas con un total de 27.150 unidades para colgarse el bronce.

Con ello cerró la primera etapa de su preparación rumbo a los Juegos Olímpicos de París 2024, teniendo en los próximos días una prueba más en la Copa del Mundo.

