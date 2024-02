Autoridades federales y estatales inauguraron el acueducto El Salto-La Red-Calderón, que abastecerá de agua a un millón de habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG). Con este avance se evitarán los tandeos durante el próximo estiaje en la ciudad.

El proyecto mencionado forma parte de las obras complementarias de la presa El Zapotillo, la cual se espera esté concluida en mayo para poder incrementar el flujo del líquido.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) destacó que esto se logró gracias a la voluntad de los pobladores de Temacapulín, Acasico y Palmarejo.

El gobernador de Jalisco explicó que con la conclusión de los trabajos de El Zapotillo la metrópoli tendrá tres mil litros de agua por segundo. Estos se sumarán a los dos mil 600 que se aprovecharán de aguas residuales con la planta de tratamiento de El Ahogado.

Luego de la sequía que enfrentó la Entidad el año pasado, expertos llamaron a realizar acciones preventivas en este 2024. Por ejemplo, Juan Guillermo Márquez, titular del Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua, pidió replantear la estrategia de gasto del líquido.

“No se puede seguir con las mismas prácticas, con inundaciones y desaprovechando la porosidad del suelo, desatendiendo el agua de los manantiales que se vierte al drenaje”.

En 2021, durante la emergencia sanitaria por el COVID-19, los bajos niveles de la presa Calderón provocaron cortes del SIAPA que afectaron a los ciudadanos.

REACCIONES

Autoridades se manifiestan tras la inauguración

“Lo más importante fue la voluntad de los tres pueblos que se oponían a la construcción de la presa porque iba a significar desaparecer a tres pueblos con mucha historia, con una gran tradición en los Altos de Jalisco”.

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México.

“Cuando la presa tenga el almacenamiento requerido, se iniciará el bombeo hasta por dos mil metros por segundo de la presa El Zapotillo hasta la presa El Salto”.

Germán Martínez, titular de la Conagua.

“Este año no está programado ningún tandeo. Lo que puede suceder, en dado caso, es lo que cada estiaje sucede: que en las partes altas es donde pudiera haber alguna intermitencia, pero tandeos no”.

Carlos Enrique Torres Lugo, director del SIAPA.

Fue inaugurada ayer la planta de bombeo El Salto para evitar tandeos en la Zona Metropolitana de Guadalajara. EL INFORMADOR/H. Figueroa

Descarta director del SIAPA tandeos de agua en este año

El director del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), Carlos Enrique Torres Lugo, reiteró que en 2024 no habrá tandeos en el servicio de agua para la Zona Metropolitana de Guadalajara, aunque reconoció que puede haber intermitencia para el abasto de las zonas altas.

“En cada sequía tenemos intermitencia en zonas altas, pero ahora esperemos lo menos posible. Este año no está programado ningún tandeo. Lo que puede suceder, en dado caso, es lo que cada estiaje sucede: que en las partes altas es donde pudiera haber alguna intermitencia, pero tandeos no”, explicó el director de SIAPA.

Torres Lugo reconoció que hay una pérdida de agua considerable debido a la red de distribución del SIAPA; sin embargo, atribuyó a robos de agua, lo que calificó como clandestinaje; dijo que alrededor del 25 al 30% del agua se pierde en la red de distribución. Este medio ha documentado que el 19% de la red de distribución es obsoleta y debe renovarse.

El funcionario negó que haya contaminantes o sedimentos que se originan en las plantas potabilizadoras del SIAPA, como lo documenta un informe técnico sobre la red de distribución que entregó el organismo al Congreso de Jalisco en enero pasado a petición de diputados locales. Incluso, la diputada Mara Robles acusó que hay desprendimiento de partículas desde las plantas de potabilización hacia la red de distribución.

“No, nadie, por lo menos del organismo o de Gestión Integral del Agua, ha dicho eso, se ha reconocido: el agua que sale de las potabilizadoras es 100% potable y cumpliendo con la NOM 27. Habría que precisar qué estudio y quién lo presenta. En ese estudio no presenta que salga el agua con algún tipo de contaminante”, señaló el funcionario.

El estudio cita que “la actual calidad del agua cruda que se recibe en plantas potabilizadoras ha obligado a intensificar los procesos de potabilización, lo que ha modificado el PH del agua en el periodo de lluvias, lo cual puede provocar ligeramente el desprendimiento de partículas que, con el paso del tiempo, se hubieran incrustado en las tuberías”, se lee en el informe entregado al Legislativo estatal.

SABER MÁS

Presa Calderón y lago de Chapala, con menos de la mitad de su capacidad

Las principales fuentes de abasto de agua de la Zona Metropolitana de Guadalajara se encuentran por debajo de la mitad de su capacidad.

De acuerdo con el Sistema Nacional de Información del Agua (SINA) del Monitoreo de las Principales Presas de México de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el lago de Chapala, el más grande del país y principal fuente de abasto de la ciudad, se encuentra al 44% de su capacidad.

La presa Calderón está al 28% según la última actualización de la Conagua; este cuerpo de agua abastece entre el 11 y el 14% del agua de la ciudad.

La presa La Red está al 38%; y formará parte del nuevo sistema de abasto de presas que conectará con el acueducto recién inaugurado. La Presa El Salto está al 90% y es la que aportará con el acueducto que inició operaciones desde esta semana.

En cuanto a la sequía, Jalisco tiene 74 municipios que presentan algún nivel de sequía con corte hasta el pasado 15 de febrero.

La Comisión Nacional del Agua, mediante el monitor de sequía, informó que nueve municipios tienen sequía extrema; 36 sequía severa y 29 registran nivel moderado; los restantes municipios no tienen sequía, pero se encuentran en nivel “anormalmente seco”.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador en el momento de develar la placa. EL INFORMADOR/H. Figueroa

Avanza plan de justicia en Temaca; reclaman pendientes

El Plan de Justicia para Temacapulín, Acasico y Palmarejo, elaborado por el Gobierno federal en el marco del acuerdo para evitar inundar aquellas poblaciones con la conclusión de la presa El Zapotillo, avanza conforme a lo establecido.

El exsacerdote Gabriel Espinoza, habitante de Temacapulín y activista ambiental, afirmó que el principal avance es garantizar que los tres pueblos no se inunden con la construcción de seis ventanas en la cortina de la presa.

“El primer acto de justicia es que los pueblos no se inunden. El hecho de que ya se estén construyendo las ventanas de la presa como vertederos físicos, garantiza que los pueblos no se inunden. En segundo lugar, ha habido una inversión económica de distintas secretarías para mejorar los servicios de la comunidad. Las soluciones no son perfectas, pero se va avanzando”, señaló Espinoza.

Entre los avances, destacó la creación de un centro cultural con un museo, biblioteca y ampliaciones; el que hayan nombrado a Temacapulín como Pueblo Mágico, aunque haya varios requisitos pendientes; la inversión en materia de infraestructura o la declaratoria como zona de restauración ecológica a la presa El Zapotillo y varias comunidades aledañas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Entre los pendientes están apoyos para campesinos de la zona, tema que tiene que resolver la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, dijo Gabriel Espinoza.

“Una de las secretarías que tienen pendientes es la Sader. El Presidente tuvo la iniciativa de ofrecer a campesinos pie de cría: desde ganado bovino, caprino, ovino, abejas para la restauración del río (Verde) que se logró con Semarnat”, detalló el activista.

Otro pendiente es que las secretarías de Salud del Estado y federal se pongan de acuerdo para construir un hospital; Espinoza cuestionó que se echan la bolita porque el Estado no se afilió al IMSS Bienestar.

LA VOZ DEL EXPERTO

Pide especialista mesura por abasto de agua

Arturo Gleason, académico de la Universidad de Guadalajara y especialista en el tema del agua.

Arturo Gleason, académico de la Universidad de Guadalajara y especialista en el tema del agua, opinó que es arriesgado que el Gobierno de Jalisco afirme que el abasto de agua para la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) esté garantizado por los próximos 50 años.

El especialista consideró que en algún momento puede acabarse el agua que contempla el Gobierno del estado con la construcción de la presa El Zapotillo y obras complementarias, con las que se espera contar hasta con tres metros cúbicos por segundo extras para el abasto de agua de la ciudad.

“Tenemos que tener cuidado porque, esta cantidad de agua así como la vemos, en su momento también puede terminarse en un momento crítico”, apuntó el especialista.

Por ello, Gleason sugirió que se debería contar con un sistema de medición y monitoreo de todas las fuentes de abastecimiento en Jalisco, tanto los mantos acuíferos subterráneos como los superficiales, entre ellos, presas, ríos y lagos, esto para determinar la capacidad de abasto de agua con la que puede contar la ciudad a corto plazo.

“Es importante que contemos con un sistema de medición, para poder determinar con precisión y en tiempo real cuánta agua les queda a nuestras fuentes de abastecimiento: subterráneas, superficiales como la presa Calderón o el lago de Chapala, y de esta manera saber no sólo cuánta agua tendremos para 50 años, sino para este temporal”.

El académico de la UdeG recordó que no sólo se debe contar con un sistema para determinar la cantidad de agua total para la metrópoli, sino con análisis para comprobar la calidad del agua que recibe Guadalajara debido a que el SIAPA distribuye agua de mala calidad en decenas de colonias de la ZMG.

“Es importante contar con un sistema de medición para medir cantidad y calidad, y entonces, con evidencia, hacer un pronunciamiento de esta naturaleza”, finalizó el académico.

Se espera que las obras que llevó a cabo el Gobierno federal resuelvan los problemas de abasto de agua que se han presentado en años pasados en la Zona Metropolitano de Guadalajara. ESPECIAL

TELÓN DE FONDO

Con obras y reúso, estiman más de cinco metros cúbicos por segundo extras a la ciudad

De acuerdo con estimaciones del Gobierno de Jalisco, con la conclusión de la presa El Zapotillo y obras complementarias, se espera dotar de hasta tres metros cúbicos por segundo a la Zona Metropolitana de Guadalajara una vez se llene esta presa.

Según la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la presa El Zapotillo aportará dos metros cúbicos por segundo una vez comience su llenado para el mes de mayo; esto se sumaría al agua que se aporte desde la planta de bombeo y acueducto de las Presas El Salto-La Red-Calderón con un total de un metro cúbico.

Según el titular de la Conagua, Germán Martínez, esto amortiguará el efecto de la sequía que se ha padecido en el Estado durante los últimos tres años.

“Representará un alto beneficio para miles de personas que en los últimos tres años han sufrido las consecuencias de una disminución sensible de lluvias, lo que ha afectado el abasto regular de agua potable desde la presa Calderón”, señaló Martínez.

Esto se suma a lo que se aportaría con la ampliación de la planta de tratamiento de “El Ahogado”, con la cual, según el gobernador del Estado, serán 2.6 metros cúbicos por segundo, alrededor de dos mil 600 litros, principalmente para uso industrial.

“En unos meses más estaremos terminando el programa de reúso más grande de México: a finales del mes de agosto, Jalisco va a tener capacidad para incorporar a su red de abasto de agua 2.6 metros cúbicos por segundo de reúso de agua”, explicó.

De momento, con las llamadas líneas moradas, hay 600 litros de aguas residuales que son tratadas y que se están destinando para uso de industriales de El Salto.