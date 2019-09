Afectan ambulantaje y basura Centro de Tlaquepaque; alistan soluciones

El comercio informal aumenta en el Centro de Tlaquepaque, principalmente en el Jardín Hidalgo, El Parián y el corredor de Prisciliano Sánchez. El Ayuntamiento informa que hay nueve puestos con permiso en el Jardín Hidalgo; sin embargo, tras un recorrido se constató que suman 29. Venden comida, juguetes y piratería, entre otros productos.

La presidenta municipal, María Elena Limón, los acepta: “sí tenemos un tema fuerte porque muchas de las personas son mujeres y van a mi oficina. Me dicen que son solteras o jefas de familia… entonces no les queda otra (opción laboral). Lo que estamos ofreciendo es el tema de entrar a los programas (sociales) para que pongan su propio negocio establecido. También les ofrecemos lugares en los mercados. En eso estamos trabajando”.

Recuerda que una solución de fondo es la construcción de la Plaza de la Gastronomía, que se proyecta frente a la Pila Seca, “donde reinstalaremos a 140 ambulantes”.

Otro problema que denuncian vecinos es la basura. Tan sólo en el Centro se recolectan seis toneladas de desechos al día, casi el doble del promedio por cada colonia en Tlaquepaque.

El comerciante José Luis Ríos comenta que hay botes de basura que se desbordan, “pero la gente sigue dejando los desechos”.

María Elena Limón contesta que en el primer cuadro no hay problemas de basura, pero reforzarán las estrategias para mantener limpia toda la zona.

Por otra parte, mientras locatarios del Mercado Juárez piden mejoras para atraer turistas, la presidenta municipal recuerda que ya invirtieron 26 millones de pesos (cifra actualizada). “Ya funciona el estacionamiento, nos falta más trabajo, pero se liberarán otros 25 millones de pesos en breve. Hay cinco millones para tuberías e iluminación”.

Sobre el primer cuadro, acentúa que hay una inversión de 24 millones de pesos, junto con el Fideicomiso de Turismo, para rehabilitar las calles Juárez e Independencia, “donde vamos a cambiar bolardos, iluminación y los puestos de los comerciantes. En Juárez pondremos esculturas de los grandes artistas de Tlaquepaque”.

El comercio ambulante también afecta turismo

El Ayuntamiento de Tlaquepaque informó vía Transparencia que en el Centro sólo hay nueve comercios de ambulantes regulados en el Jardín Hidalgo, uno de los principales atractivos turísticos.

Sin embargo, en un recorrido se constató que hay, al menos, 29 comercios informales que venden desde elotes, salchipulpos, lonches, juguetes y piratería.

Hasta julio de este año, el Ayuntamiento emitió solamente 34 multas hacia los comerciantes que operaban sin permiso en este cuadro del municipio. Para hacer un comparativo, Guadalajara entrega en promedio 30 folios diarios por esta actividad irregular. Es otro afectado.

Ante esto, Vicente García Magaña, titular de la Coordinación de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad, asegura que se “deben empezar a diseñar estrategias de espacio que estén ordenadas. Es importante que los que prestan un servicio o están ofreciendo algún producto en el Centro tengan una imagen adecuada… y que estén en espacios que permitan a los peatones hacer buen uso de la calle”.

El funcionario acepta que el Ayuntamiento aún no cuenta con acciones concretas para regular a los comerciantes. “Estamos en el diseño del protocolo de cómo hacer un mejor Pueblo Mágico, cómo tener un mejor espacio… hasta el momento, lo que debemos hacer es empezar a guiar los espacios de interacción del Centro para darle más oportunidad a los visitantes”.

Los comercios ambulantes en el corazón del municipio de Tlaquepaque impiden en algunos tramos el paso de los turistas. “Por eso nuestra prioridad es el peatón… y los espacios públicos abiertos deben de ser espacios seguros, pero todos debemos contribuir en una mejor experiencia”.

Por su parte, Leopoldo René Lara, presidente de la Cámara de Comercio de Tlaquepaque, contesta que el tema del ambulantaje se ha discutido en el Consejo Ciudadano del Pueblo Mágico, por lo que, con los negocios tradicionales, se buscará ordenarlos y homologarlos con lineamientos de imagen e higiene. También reconoce que no sólo hay ambulantaje “tradicional”, sino venta de piratería y objetos provenientes de China.

Inversión

En 2019, la Secretaría de Turismo destinó 24 millones de pesos para los ocho Pueblos Mágicos de Jalisco.

El siguiente año busca que la bolsa supere los 30 millones de pesos.

El presidente de la Cámara de Comercio de Tlaquepaque, Leopoldo René Lara, asegura que tras el nombramiento de Pueblo Mágico, la derrama económica que se genera promedia los 20 millones de pesos por mes.

Numeralia

6 toneladas al día se recolectan en la zona Centro de Tlaquepaque.

500 toneladas al día se recolectan en el municipio.

125 personas trabajan en la limpieza del Centro.

9 comercios ambulantes están regulados en la zona del Jardín Hidalgo.

34 multas se han interpuesto este año por ambulantaje.

Alistan estrategia de limpieza

El Centro de Tlaquepaque, nombrado como Pueblo Mágico en octubre del año pasado, recolecta seis toneladas de basura al día, en promedio, de acuerdo con una solicitud de Transparencia.

En todo el municipio se recolectan 500 toneladas de basura al día, según la oficina de Comunicación Social, lo que en promedio representa tres toneladas por colonia. Lo anterior significa que en el corazón del municipio se genera casi el doble de desechos.

José Luis Ríos, comerciante y vecino, comenta que hay botes de basura que se desbordan, “pero la gente sigue dejando desechos”.

Vicente García Magaña, titular de la Coordinación de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad, reconoce que el problema de la basura se detona por el turismo. Y esto se acentúa los fines de semana, cuando se duplica la visita.

“El aumento de turistas y visitantes a nuestro polígono del Centro Histórico trae muchos beneficios, pero también acarrea algunos retos y dificultades, como los que tenemos que maniobrar. Uno de éstos es el manejo de los residuos”. A pesar de que se han redoblado esfuerzos en la limpieza, “siguen muchos residuos”.

En la zona Centro trabajan al día cuadrillas de 35 personas, además de otras 90 del Programa de Empleo Temporal.

El señor Pablo es uno de estos trabajadores. Precisa que los problemas se concentran en el Jardín Hidalgo, El Parián y Prisciliano Sánchez. Y lo que más observa al vaciar los contenedores son platos y vasos de unicel y plástico.

Vicente García Magaña plantea que el municipio prevé comenzar una campaña de sensibilización, en conjunto con la Dirección de Ecología, en donde se contemplan tres vías de acción: una dirigida hacia el empresariado, otra para los visitantes y la última para la comercialización de productos reutilizables y biodegradables.

“Al sector empresarial les haremos una convocatoria para que los establecimientos cuenten con un servicio de recolección que nos permita identificar la disposición final”.

Sin embargo, mediante una solicitud de Transparencia, se informó que sólo seis comercios del Centro tienen contratado el servicio, de los cerca de 300 que la Cámara de Comercio de Tlaquepaque tiene estimados en el primer cuadro.

García Magaña agrega que se iniciará con una campaña de comunicación dirigida a los visitantes para incentivar la responsabilidad por los residuos que generan.

Establecerán horarios

Vicente García Magaña, titular de la Coordinación de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad de Tlaquepaque, informa que pretenden establecer horarios para el servicio de recolección de basura por cada vialidad. “Para que los vecinos sepan a qué hora pasa el camión”.

Tuberías viejas y mal aspecto, las quejas

Los dueños de una taquería ubicada en el sótano del Mercado Benito Juárez optaron por “sellar” con cinta aislante una alcantarilla. Hace más de tres años que tomaron esa decisión porque “salía el olor a drenaje”, comenta la comerciante.

Su vecina, Juanita Navarro, asegura que una de las urgencias que hay en el mercado es renovar la tubería. “Son instalaciones muy viejas, en ciertos lugares se salen los malos olores”.

También remarca que es necesario que se hagan fumigaciones constantes. “Aunque nosotros hagamos limpieza de nuestros locales y en otros no, los ratones se pasan de un puesto a otro”.

La locataria comenta que le gustaría tener una renovación en el piso y la pintura del lugar. “Queremos que dé buena vista a los turistas, muchos no entran porque le hace falta mantenimiento”.

Por su parte, Martín Escogido Mendoza, representante de los comerciantes del mercado, indica que falta renovar las lámparas, los baños y el piso. Por eso hace un llamado a las autoridades a que volteen a ver el mercado.

“Estamos en un lugar que requiere ayuda del Ayuntamiento y también de nosotros los locatarios”.

En un recorrido que este medio realizó por las instalaciones del mercado se constató que no hay extintores en todo el edificio, “se los han robado”, responde el representante de los comerciantes. También se observó que hay sólo tres señalizaciones de salida de emergencia.

Hay un proyecto en puerta para el Mercado Benito Juárez, aseguró Vicente García Magaña, titular de la Coordinación de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad. Explica que se proyecta intervenir el mercado con la participación de recursos federales, estatales y municipales, “para atender de manera prioritaria el área gastronómica, eso nos da la oportunidad de que se convierta en un producto turístico atractivo para los visitantes”.

Subraya que buscarán la participación de programas del Instituto Nacional de Emprendedores y también de la Secretaría de Turismo de Jalisco. “Haremos una agenda en conjunto para las participaciones de inversión. Hasta ahorita tenemos un estimado de entre siete y ocho millones de pesos para hacer una intervención en el área gastronómica, pero todavía no sabemos cómo serán aplicados y qué participaciones tendremos”.

Dice que dentro del proyecto se tiene contemplado atender las partes “que no son visibles”, como el sistema de drenaje y electricidad, así como obras de protección civil.

Avance

En diciembre del año pasado, el Ayuntamiento entregó la primera etapa de la obra del reforzamiento estructural del mercado. Para eso se invirtieron 23 millones 518 mil 780 pesos de las arcas federales y municipales.

En la entrega de esta obra, María Elena Limón aseguró que la segunda etapa comprende el cambio de luminarias, drenaje, cambio de pisos, así como 71 espacios de estacionamiento por rehabilitar para hacerlo más atractivo para los turistas.

“Lo que hay… no es para nosotros”

“Lo que hay en el Centro no es para nosotros los vecinos. Los que más aprovechan son los que vienen. Uno mejor no sale”, comenta Martha Rojas, quien tiene 30 años viviendo en el Centro y quien también precisa que no podría pagar por las artesanías que venden para los turistas.

Irma Méndez concuerda con ella, pero se queja de la basura, la aglomeración de la gente los fines de semana, el tránsito vial y por tener que “luchar” por su espacio de estacionamiento. “A veces voy a El Parián, a veces voy a misa… pero procuro no andar mucho en el Centro. A veces voy a la farmacia a comprar una medicina y está lleno de gente. En cualquier actividad te tardas mucho”.

Por su parte, Zaret Estrada, quien vive cerca del Centro Cultural El Refugio, apunta que a raíz de que aumentó el turismo en el primer cuadro del municipio prefiere no visitarlo. “De saber que está muy lleno se me quitan las ganas”.

Cecilia Martínez, también vecina, contesta que prefiere no salir los fines de semana. “Hubo un domingo que hice 25 minutos de El Refugio a mi casa”, en un trayecto que normalmente le toma cinco minutos en recorrer en carro.

En el primer cuadro se han dado permisos para que se instalen bares. Por eso la vecina María Eugenia López lamenta esta decisión por parte del Ayuntamiento. “En la esquina dieron permiso para que se instalará un bar… y no debería estar ahí porque hay una escuela enfrente; también hay personas vendiendo tamales en la esquina, cuando ahí dan vuelta los carros y puede haber un accidente”.

Vicente García Magaña, titular de la Coordinación de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad, explica que, en promedio, el Centro de Tlaquepaque es visitado por 225 mil personas al mes. Agrega que, a través del Comité Técnico del Pueblo Mágico, se establece un canal de comunicación con los vecinos.

Para evitar que los turistas se estacionen en lugares prohibidos o cocheras, se dará más difusión al estacionamiento del municipio que está sobre la calle Florida, a espaldas de El Refugio. Cuenta con 320 espacios. “No ha sido utilizado al 100% y está completamente equipado. Es de primer mundo y hemos visto una subutilización, pero le vamos a dar más proyección y más publicidad para que lo conozcan como punto de ingreso”.

Desde la Dirección de Movilidad, informa el funcionario, se buscará que “la vialidad hacia el Centro sea hasta cierto punto periférica”; es decir, que los coches se muevan alrededor del primer cuadro y las personas se acerquen al punto de interés sin tener que entrar con el automóvil. “Se trata de una cultura vial distinta… entre más seguro hagamos el paso a los peatones tendremos más beneficio”.

