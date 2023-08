Mañana se conmemora el Día del Adulto Mayor en México. Y la pobreza es el principal problema para este sector: tres de cada 10 padecen esta situación; en otras palabras, no tienen el suficiente ingreso para alimentarse o viven en una situación de marginación y abandono.

Por otra parte, 29% de esta población no tiene acceso a los servicios de salud en el Estado. “El dinero que me llega de la pensión prácticamente se me va en comida y medicina”, acentúa Hugo Macías, quien se jubiló hace nueve años, pero el dinero no le alcanza para un retiro digno.

Sortean la pobreza sin acceso a servicios públicos de salud

Susana Sánchez tiene 72 años de edad y desde hace 10 padece diabetes, debido a las complicaciones de salud que tuvo a lo largo de su vida, razón por la cual debe estar pendiente de su alimentación y cuidar su piel.

Ella, con dificultades para hablar, explicó que se encuentra en situación de pobreza por la baja cantidad de ingresos que percibe, los cuales llegan únicamente por su pensión de adulto mayor y el apoyo que tiene de sus dos hijas. Además, no tiene accesos a los servicios públicos de salud.

Mañana se conmemora el Día del Adulto Mayor en México, pero gran parte de la población de este sector, igual que Susana, lo pasará en condiciones de pobreza y sin acceso a la atención de salud pública.

De acuerdo con el más reciente estudio del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), presentado el 10 de agosto pasado, hay más personas mayores de 65 años que no tienen acceso a servicios de salud: el 29% de los adultos mayores no ejercen este derecho, un aumento respecto al año 2020.

Por otro lado, la pobreza también es uno de los principales problemas que enfrenta este sector de la población en México, pues de acuerdo con los mismos resultados revelados por CONEVAL, el 31.1% de los adultos mayores se encontraba en situación de pobreza. De ellos, 4.8% vive en condiciones de pobreza extrema. Sin embargo, este indicador mostró una mejoría respecto a 2020, con una baja de 6% en la pobreza de adultos .

“Tengo la diabetes, tengo que cuidar mi salud y mis hijas son las que me ayudan cuando me empieza a doler el pie por mi enfermedad (…) me llevan al doctor y si no, a veces le pido a mi hermano cuando no puedo pagar”, dijo Susana.

La señora Sánchez no se atiende en el IMSS porque no trabajó y se dedicaba a pedir dinero en algunas casas. Ahora, depende de sus hijas para que pueda recibir atención médica en alguna farmacia u hospital.

“No pude trabajar porque no fui a la escuela y pedía dinero en las casas. Tengo pensión, pero no seguro y cuando me pongo mala, me llevan al doctor, pero ya casi no, por eso, ya me rinde más el dinero”, señaló Susana.

Tiene diabetes desde hace 10 años cuando se la diagnosticaron y comentó que tiene que tener mucho cuidado con alguna infección o enfermedad que se pueda presentar para evitar que se le complique.

“Pues tengo que cuidar mucho mi alimentación ahora, a mi papá también le pegó y pues parece que por eso me tocó a mí. Debo tener mucho cuidado con alguna enfermedad como la gripe para que no me ponga peor”.

Un tercio de los adultos mayores en México vive en situación de pobreza. EL INFORMADOR/H. Figueroa

Tres de cada 10 personas mayores viven en situación de pobreza

Al igual que Susana, Alberto Solís, de 80 años, se encuentra en situación de pobreza y mencionó que no le alcanza para comprar su comida diaria con lo que recibe de la pensión de adultos mayores y tiene que pedirle apoyo a sus hijos.

“A veces no me alcanza porque se me acaba la pensión en lo que compro para comer o limpiar aquí la casa. Le tengo que pedir a mis hijos, pero ellos en ocasiones tampoco tienen para prestarme y pues ahí sí ni cómo hacerle”.

En México, hay poco más de 3.9 millones de personas en el país que se encuentran en situación de pobreza; sin embargo, el mismo estudio de CONEVAL precisó que se trata de una baja en la cifra respecto al año 2020 cuando eran 4.5 millones de adultos mayores en pobreza, alrededor, entonces, del 37.9% del total de este sector de la población en el país.

Trinidad Martín, adulta de 70 años de edad, comentó que nunca tuvo la oportunidad de que la registraran en alguna institución de salud como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), porque ella no trabajó ni sus familiares la pudieron inscribir.

“No tengo seguro social porque nunca le supe a eso y no me inscribieron antes. Si me enfermo, tengo que ir al doctor de la farmacia para que me atienda, si no, pues me curo yo sola tomando mis propias medicinas”.

Esto puede considerarse una de las razones para que se presenten más enfermedades y padecimientos crónicos como la diabetes o la hipertensión, principales afectaciones en materia de salud para este sector de la población.

El abandono, otra problemática

La Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS 2022) señaló que, en México, cuatro de cada 10 personas mayores dijeron que en los últimos cinco años se les negó injustificadamente alguno de sus derechos, situación que podría llevar al abandono, advirtió la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED).

Este organismo ha señalado que alrededor de 16% de los adultos mayores de 60 años en México sufren de abandono y maltrato en el país.

Por ello, el organismo consideró que, ante el aumento gradual de personas de este sector de la población, las autoridades deben implementar programas preventivos para mejorar el trato hacia estas personas.

“Se deben diseñar e implementar programas preventivos en todas las áreas y desde todas las especialidades, y trabajar en los componentes de una vejez activa, convivencial, así como en procesos intergeneracionales, para lo cual se necesitan programas de educación y cultura”, advirtió la CONAPRED.

GUÍA

¿Qué hacer si un adulto mayor está en abandono?

Autoridades de los distintos niveles de Gobierno han implementado mecanismos para atender reportes por abandono o maltrato de adultos mayores.

Por ejemplo, el Centro Metropolitano del Adulto Mayor (CEMAM) dispone de las líneas telefónicas 33-3836-3444, extensión 6007, y 33-3834-5520, de lunes a viernes con un horario de atención es de las 08:00 a las 14:00 horas.

¿Cómo reportar casos de maltrato a una persona adulta mayor?

Proporcionar nombre y teléfono (aplica la confidencialidad).

Dar el nombre de la persona violentada, edad y domicilio.

Describir la situación problemática general e información de familiares, si se tienen.

Proceso del reporte

El equipo interdisciplinario del CEMAM acude al domicilio proporcionado para verificar la situación de la persona adulta mayor.

En caso de que los familiares estén faltando a la responsabilidad de cuidar al adulto mayor, se establecen acuerdos para el cuidado y se firma una carta compromiso.

Si la persona requiere denunciar violencia se brinda asesoría y apoyo para denunciar el caso; además se ofrece apoyo psicológico y de trabajo social.

Atención

El Gobierno de Guadalajara cuenta con el Centro Tapatío del Adulto Mayor (CETAM) para reportar casos de abandono con los siguientes datos:

Domicilio: Avenida Patria, número 3116, en la Colonia El Sáuz.

Teléfono: 33-4774-0329.

Horario de atención: 09:00 a 16:00 horas.

Días de atención: Lunes a viernes.

El abandono de familiares es otro problema que arrastra este sector poblacional. EL INFORMADOR/H. Figueroa

DESVENTAJAS

Retos para los mayores de 60 años

Sin acceso a seguridad social o servicios de salud.

Falta de ingresos económicos.

Enfermedades o padecimientos crónicos.

Abandono por parte de sus familiares.

El reciente estudio de Coneval reveló que hay mayor cantidad de adultos mayores de 65 años sin acceso a los servicios de salud: en 2020, era el 18.7 por ciento de la población de este sector, pero en 2022 se incrementó a 29.4 por ciento.

PADECIMIENTOS

Enfermedades crónicas, las que más afectan a los adultos mayores

Según la Encuesta Nacional sobre Salud y Envejecimiento en México (ENASEM), la diabetes y la hipertensión son las afecciones o enfermedades con mayor presencia en adultos mayores de 60 años.

Enfermedades Sexo Porcentaje Hipertensión Mujer 54.0% Hombre 38.6% Diabetes Mujer 29.2% Hombre 23.7% Artritis Mujer 17.4% Hombre 6.5%

DENSIDAD

Crece este sector poblacional

Hay alrededor de 17 millones de adultos mayores en México según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo Nueva Edición del INEGI.

En Jalisco, los adultos mayores representan 12% de la población del Estado: hay un millón 044 mil adultos mayores de un total de 8.7 millones de personas que habitan en la Entidad, de acuerdo con datos del Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado (IIEG).

Entidad Población de adultos mayores Porcentaje de la población total México 17.9 millones de adultos mayores 14% Jalisco 1 millón 044 mil de adultos mayores 12%

Entidad Adultos mayores en pobreza 2022 Pobreza en 2020 México 31.1% 37% Jalisco 20.1% 27%

