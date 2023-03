Adiós Ignacio López Tarso, el eterno “Macario”

El actor Ignacio López Tarso, quien construyó su carrera con más de medio centenar de filmes y más de 100 obras de teatro, falleció ayer a los 98 años, en la Ciudad de México. Con nostalgia y respeto los escenarios se despiden de él con un largo aplauso, de pie, mientras cae el telón de la historia de su vida.

Sin duda, el mundo del teatro, el cine y la televisión enmudeció luego de que su hijo Juan Ignacio Aranda confirmara la noticia. El primer actor llevaba una semana hospitalizado a causa de una neumonía y una oclusión intestinal. El protagonista de “El hombre de papel”, pieza clave de la Época de Oro del cine mexicano, de la televisión y, sobre todo, del teatro, su gran pasión, padecía insuficiencia renal, cardíaca, y pulmonar, estuvo semiinconsciente las últimas horas de su vida.

Cabe señalar que desde 2016, era miembro de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood. Además, protagonizó “Macario”, el primer filme mexicano en ser nominado a un Oscar en la categoría de Mejor película internacional, en 1960.

En los últimos años, las únicas quejas del protagonista de “Macario” eran no poder escuchar bien las obras de teatro a las que asistía o los achaques que lo hacían bajar de escena e ir a revisión médica.

Siempre tuvo nostalgia de la que consideró la mejor etapa del teatro en México: la de los teatros del IMSS, en los 60, que establecía que la seguridad social tenía que incluir necesariamente a la cultura.

A través del teatro, López Tarso fue todos los hombres del mundo y de la ficción. Fue Edipo Rey, Hipólito, de Eurípides; Moctezuma II, Nezahualcóyotl, Cyrano de Bergerac, Juan Pérez Jolote, Tomás Moro, Macbeth, Francisco Gabilondo Soler. Hizo “Don Juan Tenorio”, “El rey se muere”, “Un hombre contra el tiempo”, “Un Picasso”, “El Cartero” y “12 hombres en pugna”.

Se convirtió en el Fulgor Sedano de “Pedro Páramo” y una infinidad de personajes.

Aunque nunca se consideró una persona creyente, la religión marcó su vida actoral y varias veces se topó con coincidencias divinas, con milagros teatrales.

Ignacio López Tarso. El actor nació el 15 de enero de 1925 en la Ciudad de México. SUN

La religión, el inicio

Nacido en una familia de escasos recursos, su única forma de acceder a la educación fue entrando al Seminario Menor de Temascalcingo (Estado de México). Allí, un seminarista llegado de Estados Unidos creó un pequeño grupo de teatro para representar obras religiosas y López Tarso fue de los primeros en alzar la mano. Poco antes había visto alguna obra con su familia, pero a los 13 o 14 años conoció, por primera vez, lo que era actuar, pisó por primera vez un teatro del pueblo, conoció sus entrañas y supo de las muchas formas en las que el público agradece una obra que lo conmueve.

Hizo autos sacramentales como “El Mágico Prodigioso”, de Calderón de la Barca, y “El divino Epitalamio”, de Francisco Juberías. Actualmente, el teatro de Temascalcingo, donde actuó por vez primera, lleva su nombre. Años después, ya como actor profesional y miembro del Teatro Clásico Español en México, López Tarso actuó de nueva cuenta en “El Mágico Prodigioso” y “El divino Epitalamio”.

El detalle de su apellido Tarso

“Los autos sacramentales son maravillosos porque los escriben genios de la literatura clásica, como Lope de Vega y Calderón de la Barca. Yo admiro la literatura y la literatura sí me lleva por el camino de la religión, pero no soy religioso (lo digo con todo respeto). No es la religión lo que me guía cuando hago ese tipo de teatro, lo que me guía es la belleza del verso español”, comentó en entrevista en 2020. En el seminario también descubrió su capacidad para leer en voz alta y, leyendo para sus compañeros a la hora de la comida, conoció la historia del apóstol Saulo de Tarso, de quien tiempo después adoptaría el apellido para dejar de ser Ignacio López López y volverse Ignacio López Tarso.

En 2007 obtuvo el “Ariel de Oro” por su trayectoria fílmica y también fue distinguido con el Premio Nacional de Ciencias y Artes 2015. Su última cinta fue de 2021 y llevó el título de “Buenos días, Ignacio”, mientras que en teatro, la última obra donde había actuado se llamó “El Padre”.

Además, tenía en puerta trabajar en la nueva serie biográfica de Gloria Trevi, dirigida por Carla Estrada y producida por Televisa, algo que le tenía muy emocionado, por trabajar al lado de la cantante.

“Macario”. La cinta fue filmada en 1960 y fue nominada al Oscar a Mejor película internacional. ESPECIAL

Le abren las puertas de Bellas Artes

México lamentó la muerte del primer actor Ignacio López Tarso y diversas instituciones culturales se manifestaron con sentidos mensajes en redes sociales.

“El gran maestro, primer actor y gran creador del teatro, el cine y la televisión nacionales, Ignacio López Tarso, ha transitado hacia el tiempo eterno. Gran legado de excelencia y compromiso deja para las actuales generaciones. Se preparaba su gran homenaje en el Palacio de Bellas Artes”, dijo la directora del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) de México, Lucina Jiménez.

“Solidaridad con su querida familia, colegas, actores y actrices, integrantes de la comunidad teatral. Habremos de respetar los deseos de su familia y acompañar este tránsito de manera respetuosa y solidaria. Las puertas del Palacio de Bellas Artes están abiertas hoy y siempre para él”, añadió.

Gracias a la altura artística alcanzada por López Tarso es muy posible que sea despedido en el recinto cultural más importante de México.

“México está de luto por la partida del gran actor Ignacio López Tarso. Enviamos nuestras condolencias a sus familiares y seres queridos. Descanse en paz”, apuntó la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México.

En tanto, la Cineteca Nacional lamentó profundamente el fallecimiento del actor mexicano y recordó que fue galardonado con la medalla Salvador Toscano. “Su legado permanecerá vigente como pilar invaluable del cine nacional. Nuestro sentir está con sus seres queridos. Descanse en paz”.

Mientras que la Filmoteca de la UNAM, apuntó: “En un sábado nublado y lluvioso como si fuera un Día de otoño, despedimos a don Ignacio López Tarso. (Sus personajes) ‘Macario’, ‘Don Albino’, ‘Dionisio’, ‘Trinidad’ y muchos otros se quedan como parte de su legado. Descanse en paz. Abrazo a su familia y a la comunidad cinematográfica”.

Kate del Castillo y López Tarso en una escena de la telenovela “Imperio de cristal”. ESPECIAL

Filmografía

Participó en más de 60 películas, entre las que destacan:

1954 “La desconocida”.

1955 “Chilam Balam”.

1959 “Nazarín”.

1960 “Macario”.

1962 “La bandida”.

1963 “El hombre de papel” .

1967 “Pedro Páramo”.

1970 “La vida inútil de Pito Pérez” .

1971 “La generala”.

1973 “El profeta Mimí”.

1978 “Los amantes fríos”.

1985 “Toña machetes”.

1993 “Tirano Banderas”.

2008 “Morenita, el escándalo”.

2018 “Más sabe el diablo por viejo”.

2020 “Identidad Tomada”.

2021 “Buenos días, Ignacio”.

Televisión

Participó en 43 proyectos para la pantalla chica, entre ellos:

1957 “Noches de angustia”.

1967 “La tormenta”.

1978 “La trampa”.

1979 “Amor prohibido”.

1981 “El derecho de nacer”.

1987 “Senda de gloria”.

1994 “Imperio de cristal”.

2001 “Atrévete a olvidarme”.

2002 “¡Vivan los niños!”

2003 “De pocas, pocas pulgas”.

2007 “Amor sin maquillaje”.

2011 “La fuerza del destino”.

2015 “Amores con trampa”.

2019 “Médicos, línea de vida”.

2022 “Vecinos” (temporada 12, episodio 10).

.