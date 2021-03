Abril, límite para segunda dosis contra COVID-19 en Tlaquepaque

En Jalisco se han distribuido hasta la fecha 525 mil 665 vacunas contra el COVID-19 para adultos mayores y personal sanitario. De acuerdo con la Secretaría de Salud estatal, se han aplicado en 75 municipios.

En el caso de Tlaquepaque, donde las primeras dosis de Pfizer BioNtech se pusieron desde el 8 de marzo pasado a las personas con más de 60 años, las segundas deben suministrarse entre 21 y 42 días después, según la guía de aplicación de la Secretaría de Salud federal.

El reparto de biológicos a nivel estatal inició el 16 de febrero en Colotlán, Ameca, Puerto Vallarta, Autlán, Tamazula y Ciudad Guzmán. Y según la guía para AstraZeneca, inmunizante que llegó a esas localidades, el intervalo para la segunda inyección es de 56 a 84 días.

Para la de Sinovac, la segunda toma se recomienda 28 días después de la primera. Esta vacuna empezó a ponerse desde el pasado lunes en Guadalajara, y en los primeros días de marzo también se distribuyó en municipios de las regiones Altos y Ciénega.

Carlos Alonso Reynoso, especialista en epidemiología, explicó que cada laboratorio especifica los tiempos de aplicación y sobre la marcha han ajustado sus parámetros.

“Los tiempos están autorizados por los fabricantes, (la vacuna) no pierde eficiencia. En la práctica, esto ha variado y los mismos laboratorios han reconocido que no existe mayor complicación en alargar un poco más los tiempos entre la primera y segunda dosis. Esto permite vacunar a una mayor cantidad de personas con las primeras dosis y después centrarse en las segundas”.

El biológico del laboratorio Cansino es de una sola inyección. Jalisco recibió las primeras 31 mil 800 dosis de esta farmacéutica y aún está pendiente saber en dónde se aplicarán.

Aunque ya hay esperanza de que el COVID-19 no impacte tanto como ocurre actualmente, expertos y autoridades piden a la población no mezclar las vacunas con tal de que se les apliquen sus dosis. EL INFORMADOR/A Camacho

A falta de estudios, sugieren no mezclar dosis anti COVID-19

Si usted o algún familiar suyo ya fueron vacunados contra COVID-19 en Jalisco, es muy necesario que verifique que su segunda aplicación sea con la misma vacuna que en la anterior, pues no sólo no se le garantizará una inmunidad ante la enfermedad, sino que podría presentar alguna secuela.

Actualmente no hay estudios sobre las reacciones o efectos que puedan presentarse si eso ocurre, detalló Carlos Alonso Reynoso, especialista en epidemiología.

“No se sabe qué secuelas puede haber o si tendría efectos adversos; en cuestiones médicas el beneficio siempre debe ser mayor al riesgo. Ante la incertidumbre, es mejor evitar esta práctica hasta que haya una evidencia contundente. Un riesgo latente son las reacciones alérgicas moderadas o graves”.

Añadió que no hay antecedentes donde en vacunación se combinen biológicos de diferentes fabricantes.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que no es recomendable recibir dos dosis distintas. Soumya Swaminathan, directora general adjunta para programas de esa instancia, comentó que aún no hay conclusiones sobre si es factible esa posibilidad, por lo que pidió no hacerlo.

La Secretaría de Salud federal dijo que en México no hay la intención de combinar vacunas para completar esquemas de inmunización contra el virus SARS-CoV-2.

Hace unas semanas, en Reino Unido inició un estudio que examina si diferentes vacunas contra el nuevo coronavirus se pueden usar de manera segura. Los participantes recibirán las vacunas AstraZeneca y Pfizer; el análisis llevará varios meses.

GUÍA

¿Las vacunas son eficaces?

Las vacunas que han sido autorizadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para su uso han sido evaluadas en ensayos clínicos, los cuales han suministrado información sobre qué tan eficaces son en la prevención de la enfermedad.

La efectividad de las vacunas sigue siendo objeto de un estrecho seguimiento incluso después de haber sido introducidas en un país. Sólo aquellas que han demostrado ser efectivas para prevenir la enfermedad son aprobadas para usarse en la población.

—¿Cuánto dura la inmunidad que genera la vacuna?

A la fecha aún hay muchas incógnitas, pues de las vacunas autorizadas para su uso aún se desconoce cuánto tiempo dura la protección que brindan.

—¿Habrá que vacunarse todos los años en contra del COVID?

Las investigaciones continúan para determinar la duración de la inmunidad que se genera posterior a la vacunación contra COVID-19 con los biológicos actualmente disponibles.

Además, se continúa evaluando la protección de estas vacunas en contra de las nuevas variantes del SARS-CoV-2.

La respuesta a esta y otras preguntas se tendrá a medida de que haya más estudios en las poblaciones que han sido vacunadas, lo que permitirá determinar si será necesario realizar vacunaciones anuales o en diferentes periodos.

—¿Puede usarse diferentes vacunas en un mismo país?

Es factible que en un país se utilicen vacunas de diferentes laboratorios o productores. Por esta razón, la OMS ha recomendado fortalecer el sistema de registro de los vacunados, ya que esto es clave para el control del tipo de vacuna recibido por cada persona y el seguimiento de cuándo debe administrarse la segunda dosis, y garantizar que el mismo tipo de vacuna sea administrada en la segunda toma.

Fuente: OMS

Sólo las vacunas que han demostrado ser efectivas para prevenir la enfermedad son aprobadas para usarse en la población. AFP/L. Preiss

La vacunación inició este año Fecha 13 de enero 20 de enero 16 de febrero Dosis distribuidas 24,375 9,750 58,690 Laboratorio fabricante Pfizer-BioNtech Pfizer-BioNtech AstraZeneca Segunda dosis 3 a 6 semanas 3 a 6 semanas 8 a 12 semanas A quién se aplicó Personal de salud de instituciones públicas Personal de salud (se incluyó a hospitales particulares y servicios médicos de urgencia) Colotlán, Huejuquilla El Alto, Jilotlán de los Dolores, Tonila, El Arenal, Etzatlán, San Juanito Escobedo, Zapotiltic, Atengo, Ejutla, Tonaya, Guachinango, Atenguillo, San Gabriel, Tenamaxtlán, Talpa de Allende, Valle de Juárez, Cihuatlán, Tomatlán, Cabo Corrientes, El Grullo y Mezquitic

Fecha 17 de febrero 25 de febrero 8 de marzo Dosis distribuidas 27,300 40,950 58,500 Laboratorio fabricante Pfizer-BioNtech Pfizer-BioNtech Pfizer-BioNtech Segunda dosis 3 a 6 semanas 3 a 6 semanas 3 a 6 semanas A quién se aplicó 24 mil 375 para segunda dosis a personal de Salud que recibió la primera entre el 13 y 15 de enero; el resto a quienes no las recibieron en la entrega anterior 21,450 en Puerto Vallarta y 9,750 para personal de Salud Tlaquepaque

Fecha 8 de marzo 15 de marzo 16 de marzo Dosis distribuidas 50,680 40,950 54,000 Laboratorio fabricante Sinovac Pfizer-BioNtech Sinovac Segunda dosis 28 días después 3 a 6 semanas 28 días después A quién se aplicó San Diego de Alejandría, Jamay, Poncitlán, Ojuelos, Unión de San Antonio, Villa Hidalgo, Cañadas de Obregón, Mexticacán, San Ignacio Cerro Gordo, San Julián, San Miguel El Alto, Valle de Guadalupe y Tepatitlán Tonalá San Juan de Los Lagos, Encarnación de Díaz, Jocotepec, Tizapán El Alto, Zapotlán del Rey, Tuxcueca, Ocotlán, La Barca, Chapala y Zapotlán El Grande

Fecha 26 de marzo 27 de marzo 27 de marzo Dosis distribuidas 52,650 50,430 54,000 Laboratorio fabricante Pfizer-BioNtech Pfizer-BioNtech Sinovac Segunda dosis 3 a 6 semanas 3 a 6 semanas 28 días después A quién se aplicó Guadalajara Guadalajara Guadalajara

Fecha 27 de marzo 30 de marzo 30 de marzo Dosis distribuidas 3,390 52,440 31,800 Laboratorio fabricante Pfizer-BioNtech Sinovac Cansino Segunda dosis 3 a 6 semanas 28 días después Una sola dosis A quién se aplicó Personal de salud, segunda dosis No se han asignado No se han asignado

Piden incluir a los maestros

El gobernador de Jalisco dijo que, además del personal del sector Salud que está pendiente de recibir su vacuna contra COVID-19, los maestros son un sector social indispensable.

Por tal razón, informó que se ha enviado una carta oficial, dirigida al secretario federal de Salud, Jorge Alcocer, para que atienda a esa solicitud y se considere priorizar la entrega de más dosis para destinarlas entre el personal del magisterio del Estado.

“Tenemos todos los protocolos listos y según el semáforo nacional estamos en color verde. Lo único que falta es vacunar a los docentes”, expuso el mandatario estatal.

Concluyó que, por la educación y la estabilidad emocional del alumnado, así como por la salud de sus familias y del personal docente, “esperamos una respuesta pronto”.