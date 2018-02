Abandonan operativos contra autos polarizados

A casi dos años de que la Secretaría de Movilidad (Semov) y la Fiscalía General del Estado arrancaron con los operativos contra los vehículos con vidrios polarizados y placas con micas, éstos ya no se llevan a cabo, confirman las autoridades vía transparencia. Y los resultados fueron escasos, pues sólo se aseguraron nueve vehículos en los meses que se aplicaron los dispositivos, pero por anomalías en las placas.

El 12 de febrero de 2016, Servando Sepúlveda, titular de la Semov, y el entonces fiscal general, Eduardo Almaguer, anunciaron el operativo conjunto contra los vehículos polarizados y las placas ocultas o alteradas. La intención era revisar las unidades con reporte de robo, si el conductor tenía una orden de aprehensión, si portaba armas de fuego o si había algún elemento constitutivo de algún ilícito. Sin embargo, si el objetivo de los operativos fue la inseguridad, el principal logro fue recaudatorio, pues para mediados de abril se informó que se habían levantado cuatro mil 400 infracciones. Por otra parte, no se aseguró una sola arma de fuego y, si se detuvo a alguien, no fue informado.

En aquel entonces, Sepúlveda indicó que los operativos serían permanentes, aunque la Fiscalía confirma: “Dicho operativo se llevó a cabo durante el mes de febrero al mes de marzo de 2016”, informó tras una solicitud de información vía transparencia.

Mario González, inspector Vial de la Secretaría de Movilidad, defendió que los operativos fueron generados para que los conductores cumplieran con lo que dispone la ley. También argumentó que sí contribuyeron a la seguridad. “Queremos detectar cuántas personas vienen dentro de un vehículo también por seguridad propia de los elementos”.

Rubén Ortega, investigador del Centro Universitario de la Ciénega, cuestionó la efectividad de los operativos de este tipo para reducir la inseguridad. “Fue un operativo ineficaz, ineficiente, sin resultados, como tantos operativos que se han realizado y, al final de cuentas, ni nos hacen percibir mayor seguridad”.

Aunque ya no hay estos operativos, la Semov indica que cualquier agente puede sancionar por los dos motivos. Por ejemplo, en el parabrisas no se permite ningún grado de polarizado, mientras en los vidrios laterales delanteros se tolera hasta 30%, pues el entintado de los vehículos que salen de fábrica está dentro de esos parámetros. En caso de que, por cuestiones de salud o seguridad se requiera un polarizado superior, se debe tramitar un permiso en la Secretaría de Movilidad de Jalisco.

En 2016, cuando se aplicaron operativos, se registraron 10 mil 153 sanciones contra autos con vidrios polarizados, pero el año pasado apenas fueron tres mil 310. EL INFORMADOR/Archivo

Disminuyen sanciones contra polarizados y placas alteradas

Las sanciones que las autoridades de la Secretaría de Movilidad de Jalisco aplicaron en el año 2017 por alteraciones en las placas de circulación y por cristales polarizados tuvieron el número más bajo en tres años, al sumar mil 437 y tres mil 310, respectivamente.

Justo un año antes, cuando se implementaron operativos conjuntos con la Fiscalía contra vehículos que cometieran dichas infracciones fueron dos mil 248 las emitidas por placas alteradas y 10 mil 153 por vidrios polarizados.

Si bien el número más alto fue en febrero del año 2016, cuando se anunciaron acciones conjuntas con Fiscalía del Estado, las cifras cayeron mes con mes, pues pasaron de mil 430 sanciones a sólo 265 para diciembre.

Incluso los números de 2017 son menores que los de 2015, año en el que, aún sin operativos, sumaron 18 mil 399 infracciones por alteraciones en placas y cuatro mil 205 por cristales polarizados.

Esto contrasta con lo arrojado por un sondeo entre talleres de polarizado, pues los propietarios señalaron que el negocio volvió a la normalidad después del programa contra vidrios oscuros y placas alteradas. Incluso aún tienen demanda de los tonos que no están permitidos.

Aunque los operativos contra vehículos polarizados no funcionaron, las revisiones para detectar placas con alteraciones u ocultas sí son efectivos en cuestiones de seguridad, afirmó Lucía Almaraz, académica de la Univa.

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, por esta causa sí se han retirado vehículos de la circulación. En 2015 fueron 11, número que aumentó a 59 en 2016 tras los operativos y que llegó a 192 el año pasado.

Bajan las infracciones 2015 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total Anomalías en placas 2,387 2,258 1,512 1,605 2,405 2,286 2,822 838 38 301 781 1,166 18,399 Cristales polarizados 476 423 340 309 579 522 683 202 52 83 287 249 4,205 2016 (año con operativos) Anomalías en placas 317 483 186 248 230 233 153 149 74 60 56 59 2,248 Cristales polarizados 1,347 1,430 1,247 1,027 1,006 994 935 871 402 348 281 265 10,153 2017 Anomalías en placas 70 116 105 126 118 116 138 149 126 142 119 112 1,437 Cristales polarizados 336 376 297 255 270 288 329 299 229 240 188 203 3,310

Uno de los pretextos para terminar el programa de infracciones fue no entorpecer la circulación, obstaculizada ya por las muchas obras en la ciudad. EL INFORMADOR/Archivo

Frenan operativos para agilizar la circulación vial

El que los operativos conjuntos contra vehículos polarizados entre la Secretaría de Movilidad y la Fiscalía hubieran durado alrededor de dos meses, más que a los resultados, obedeció a la necesidad de no entorpecer la circulación, expuso Mario González, inspector Vial de la Semov.

“Recordemos también que tenemos mucha obra dentro de la ciudad, tenemos que dar apoyo a la ciudadanía en cuestión de los congestionamientos para que haya un flujo más libre, fue una de las principales causas”.

A finales de febrero de 2016 se anunciaron los operativos para detectar autos con cristales polarizados y placas ocultas o alteradas. “El origen fue únicamente que los conductores respeten lo establecido en el Artículo 172 fracción IV de la Ley de Servicios de Movilidad, que le den cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Tránsito”.

Explicó que, sobre las placas semiocultas u ocultas por medio de una mica, las autoridades proceden inmediatamente al retiro del vehículo de la circulación. En cambio, con los polarizados sólo se expide una infracción, salvo que sea detectada otra falta como carecer de tarjeta o licencia.

El comandante reconoció que de las dos, la alteración u ocultamiento de placas de circulación es la que más se puede relacionar con la presunción de actividades ilícitas más que contar con cristales polarizados. “Por eso inmediatamente se retira el vehículo de la circulación”.

“Ojalá de nuevo multen”

En febrero de 2016, el pánico se apoderó de los automovilistas que circulaban con cristales oscurecidos con la noticia de que las autoridades comenzarían a infraccionar, además de obligarlos a retirarlos.

Esto ocasionó que se volcaran a los talleres de polarizado para que les retiraran las películas, contó Salvador Estrada, quien tiene su negocio en Esteban Alatorre y Esteban Loera.

“Me fue bien, cuando dijeron que quitaran el polarizado, pues yo les quité el polarizado y me fue mejor. Después se quitó el programa y todos vinieron a polarizar. Al negocio no le afectó. Me fue mejor, ojalá de nuevo multen”.

Para Salvador, el retirar los vidrios polarizados no contribuye en nada a la seguridad; al contrario, favorece a la delincuencia porque los ladrones pueden ver bien a sus víctimas y sus pertenencias dentro de los vehículos.

“Yo no creo que sea por ahí”.

Incluso, ahora instala tonos no permitidos, sobre todo a los jóvenes. “Los muchachos no entienden de razones”.

Bernardo también tiene su taller en Aldama y Mota Padilla. Aunque reconoció que las instalaciones de nuevos polarizados le redujo unos meses después de febrero de 2016, rápido se recuperó el negocio.

“Sí bajó como un 30% con los operativos, pero la gente siguió polarizando aunque sea el tono permitido, del 30%, y gente que lo tenía muy obscuro vino a que se lo quitáramos y que les pusiéramos el más claro”.

Al igual que con Salvador, él tampoco cree que polarizar los vehículos incida en la inseguridad. “Yo pienso que no afecta en nada, simplemente es confort del conductor para detener los rayos ultravioleta y que el aire enfríe mejor”.

En su local instalan tonos tenues, medios y oscuros, principalmente para gente que trabaja en el Gobierno, aseguró.

“Hay gente que nos pide muy oscuros, pero curiosamente lo pide la gente que trabaja en alguna dependencia de Gobierno porque a ellos cuando los detienen muestran su gafete y no les dicen nada, hay diferencia marcada”.

Otro comerciante, Enrique Anguiano, tiene su local en Ramón López Velarde y Europa, y también vio una baja en su negocio por un tiempo, pero ya trabajan bien de nueva cuenta.

“Se puede decir que ya no se pusieron tan exigentes las autoridades, aparte mucha gente ocupa el polarizado para el Sol, hay mucha gente que les afecta, de hecho yo soy uno de los que, si estoy mucho rato en el Sol, me arde la piel. La neta yo sin polarizado no puedo andar, mucha gente lo ocupa”.

Sus sospechas son que las autoridades implementaron los operativos para obtener dinero de las multas. “Más bien era otro rollo que traen ellos, la verdad hasta los mismos policías los traen polarizados, aquí han venido patrullas a polarizarle”.

El robo de autos registra un aumento histórico en Jalisco

Durante 2017 robaron 10 mil 959 vehículos en Jalisco. EL INFORMADOR/Archivo

Durante 2017, el robo de vehículos en Jalisco aumentó casi 30%, al sumar 10 mil 959 ilícitos en comparación con los ocho mil 354 reportados en 2016. Es la cantidad más alta de unidades robadas en la historia del Estado.

El incremento es atribuible a una ausencia de una política efectiva en Jalisco, tanto en el robo de vehículos estacionados o con violencia, manifestó Lucía Almaraz Cázares, catedrática de la Universidad del Valle de Atemajac, especialista en temas de seguridad.

“Creo que existe una ausencia de planeación estratégica y operativa por parte de los municipios, falta de coordinación, de quererse echar la bolita. Hay una ausencia de recorridos de vigilancia preventivos, personal y deficiente o nula utilización de la inteligencia policial”.

La académica advirtió que la Fiscalía y las comisarías municipales ya deberían tener en sus centros de análisis bases de datos de las células delictivas existentes. Pero la constante de miles de vehículos robados cada año da cuenta de la “falta de inteligencia”, pues las autoridades parecen no saber a dónde van a parar tantos vehículos.

“No han sabido aprovechar las herramientas con las que se cuenta. Existe un centro de inteligencia, pero no hemos visto resultados”.

En el caso de la Fiscalía, Almaraz instó a explotar sus áreas de investigación y compartir la información con sus áreas operativas. Por su parte, los municipios deben de buscar la manera de incrementar los elementos en sus corporaciones para tener mayor presencia en las calles.

“A estas alturas ya tendríamos que tener identificados cómo se roban, en qué momentos, en qué zonas, y en relación a eso aplicar los operativos específicos”.

Se buscó a la Fiscalía para responder sobre este incremento, pero no hubo respuesta.

Robo de vehículos particulares Año 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Robos 9,994 8,827 9,892 7,486 7,253 8,345 10,959

Fuente: Gobierno del Estado.

Vehículos asegurados por la autoridad Infracción 2015 2016 2017 Anomalías en placas 11 59 192 Cristales polarizados 0 0 0

Fuente: Semov.

CLAVES

La reforma atorada

Congreso. Con argumentos que iban desde que los vidrios polarizados dificultaban la visión hacia el exterior, de modo que no puede verse si algún malhechor se acerca al conductor para asaltarlo, o que la mayor parte de los vehículos robados y los recuperados tenían cristales casi totalmente oscuros, según “especialistas en el tema de seguridad pública”, el Congreso del Estado analizó una iniciativa para aumentar las sanciones por estas causas.

Iniciativa. La propuesta, turnada en septiembre de 2010 a las comisiones de Vialidad y de Puntos Constitucionales del Congreso, proponía sancionar de 10 a 17 días de salario mínimo y el retiro de la circulación de vehículos con vidrios polarizados.

Sanciones. Serían objeto de infracción por la colocación de películas en los cristales, excepto los tonos de fábrica. Los cristales del conductor y copiloto no debían tocarse. “En los casos de los vidrios laterales, estos sólo podrán oscurecerse adicionalmente hasta un máximo de 15%, nivel o grado uno, aplicable solo a aquellos que no sean los del conductor o copiloto”, mencionaba la iniciativa.

Reacciones. Ruben Ortega, académico de la Universidad de Guadalajara, descartó la validez de tales argumentos. “Eso es mentira, todos hemos estado en carros polarizados y desde dentro siempre se tiene visibilidad. La visibilidad no perjudica”. En su opinión, esta propuesta, aún no aprobada, fue elaborada para justificar el sueldo de su autor.

Multa. Actualmente, la sanción por vidrios polarizados va de 1 a 5 salarios mínimos y no amerita el retiro del vehículo de la circulación.

GUÍA

¿Cuándo está permitido el polarizado?

Aunque todas las personas son vulnerables a las afecciones por rayos solares, sólo aquellas que cuentan con ciertas patologías pueden usar cristales en sus vehículos con mayores niveles de protección, por lo que no está mal si se revisa la conveniencia legal de que la población en general utilice polarizados, expuso Daniela Guzmán Sánchez, académica de la UdeG.

La investigadora del Centro Universitario de Ciencias de la Salud recordó que las personas con enfermedades graves de la piel (como lupus eritematoso sistémico, porfirias, eritrodermia facial, prurigo solar y xeroderma pigmentoso) hacen imprescindible que usen cristales polarizados.

Pero para el resto, la Ley de Movilidad prohíbe el uso de cristales polarizados o con elementos que impidan la visibilidad total dentro de los vehículos, según su Artículo 176.

Sólo algunos niveles están permitidos, como los entintados de fábrica o películas con no más de 30% en vidrios laterales y traseros, y hasta 70% en el medallón, y ningún nivel en el parabrisas.

No obstante, como un cristal polarizado disminuye más de 50% la radiación ultravioleta que puede ocasionar cáncer en la piel —a la que todos están expuestos—, es viable considerar su uso general. “Lo recomendable es que sí, pero el problema son las instancias legales de vialidad”, señala la experta.

Cualquier revisión sobre los niveles permitidos, acentuó, debería hacerse de manera conjunta con universidades, con expertos en dermatología y también de oftalmología para revisar la definición visual. “Que sea un tono que te proteja del sol pero que también que puedas ver bien, como con lentes oscuros”.

Daniela Guzmán reconoció que cuando se implementó el programa contra los polarizados se les dispararon las solicitudes médicas para tramitar permisos ante la Secretaría de Movilidad.

Mario González, inspector Vial de la Secretaría de Movilidad, no descartó que los ciudadanos puedan realizar revisiones sobre la posibilidad de aplicar adecuaciones a la ley. “Ahí deberían de hacer una petición al Congreso si ellos lo ven conveniente, pero mientras lo tengamos en el reglamento tenemos que estar procediendo con todo mundo”.

