" No quisieron ofender, ya ofrecieron disculpas. Cayeron en depresión", señaló.

Consejeros de INE no hicieron trabajo por votos en extranjero: López Obrador

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) no hicieron su trabajo para garantizar el voto de mexicanos en el extranjero, pues, acusó tanto a los que salieron como los que actualmente "no lo tomaron como algo prioritario" y "no le dieron la importancia suficiente".