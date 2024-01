Especialistas en Economía coincidieron en que la propuesta del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para reformar la Ley de Pensiones, de modo que al retirarse los trabajadores reciban un monto que sea similar a su último salario, es inviable, pues no existen los recursos para llevarla a cabo.

“Estamos pensando cómo compensamos para que, mínimo, el trabajador al jubilarse reciba lo que obtiene en activo. Si obtienes como trabajador dos salarios mínimos o tres, que cuando te jubiles eso sea lo que recibas, que no recibas la mitad o el 40%”, refirió López Obrador el pasado martes en su conferencia de prensa matutina.

Ángel Edoardo Ruiz, académico de la Universidad de Guadalajara (UdeG), destacó que si lo que pretende el Mandatario es dejar al Estado a cargo de los fondos de pensiones, supliendo a las Afores, esto podría representar un riesgo para el resto de los pensionados.

Raúl Rodríguez, miembro de la Escuela de Negocios del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), comentó que es poco factible que los mexicanos perciban la misma cantidad que les llegaba antes de su retiro, debido a que esto implicaría establecer nuevas estrategias de financiamiento casi imposibles de consolidar, como subir las tasas de interés de los ahorros o incrementar las contribuciones.

La Coparmex consideró que la gran reforma en materia de pensiones “ya está en marcha y debe de consolidarse antes de considerar nuevos cambios”.

El organismo empresarial enfatizó que “cualquier nueva propuesta en la materia debe estar acompañada de estudios actuariales serios, administrativos, contables, financieros para determinar la viabilidad y los beneficios”.

En 2020, se impulsó en el Congreso de la Unión la aprobación de cambios al sistema de pensiones para que la aportación del sector privado pasara del 5.15% al 13.87% en 2030.

Ven riesgo en propuesta de nacionalizar pensiones

Para Raúl Rodríguez, académico de la Escuela de Negocios del ITESO, lo primordial antes de que cualquier movimiento ocurra es conocer si la propuesta del Presidente Andrés Manuel López Obrador va en serio, o si se trata de uno más de los dichos sin sustento del Mandatario para sumar adeptos al partido.

Reconoció que uno de los riesgos que pudiera vislumbrarse es que el Presidente decida que los recursos de los ahorros voluntarios de las personas trabajadoras que hoy están en las Afores pudieran pasar al manejo de las autoridades federales, pues un mínimo error y ante los desajustes inflacionarios podría suceder lo que ocurrió en Argentina en 2009, cuando se nacionalizaron o expropiaron ahorros pensionales privados por 30 mil millones de dólares.

Aunque en un inicio se pudo sustentar el sistema, el gasto general siguió siendo muy alto y se volvió insostenible, y el mismo fue heredado a los siguientes gobernantes sin que hasta hoy tengan acceso, como país, a los mercados internacionales.

“Esto preocupa a mucha gente, pero hasta el momento no hay información de que vaya a ocurrir así, pero mientras no haya más información a detalle sobre lo que quiere hacer no se puede decir o hacer mucho. En este sentido ha habido un patrón durante todo el sexenio: sale el Presidente a decir cualquier barbaridad y después, depende de cómo reaccione la gente, no se hace, y aquí el punto importante es saber si hay una propuesta, para poder hacer el análisis”, indicó el académico.

Riesgo al sistema económico

Para analizar la viabilidad de la propuesta del Presidente Andrés Manuel López, es necesario considerar que el envejecimiento poblacional representa ya un factor de riesgo para el sistema económico del país con el cual se sustenta su sistema de pensiones.

En octubre pasado, la organización civil “México Cómo Vamos” ya alertaba sobre este fenómeno, cuando en su publicación “Pensiones en México: retos y recomendaciones” explicaba cómo, al 2020, la población de 65 años o más (a quienes se destinan los apoyos de pensiones y programas sociales) ascendió a nueve millones 763 mil 558 personas según el censo nacional del Inegi de ese año (7.7% de la población total).

Sin embargo, de acuerdo con proyecciones del Consejo Nacional de Población, se estima que para 2050 habrá 24 millones 893 mil 097 personas de 65 años o más (16.5% de la población total).

Lo anterior representa más del doble de la proporción de 2020 en solo 30 años.

Para ello debe considerarse que, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2024, se destinaron 1.99 billones de pesos para el pago de pensiones contributivas y no contributivas (pensiones directas y apoyos a personas adultas mayores), lo cual representa el 5.8% del PIB nacional y el 21.9% del Presupuesto total para el ejercicio fiscal nacional de este año.

Hay ejemplos internacionales

Año con año, el Mercer CFA Institute, organización internacional de profesionales de la inversión, presenta su Informe mundial sobre la calidad de los sistemas de pensiones, y en su edición 2023, los Países Bajos e Islandia se ubicaron como las naciones con las mejores estrategias para brindar a las personas jubiladas un retiro digno, económicamente hablando.

En el caso de los Países Bajos, el estudio asignó un total de 85 puntos, reconociendo que su sistema comprende una pensión pública fija y planes de pensiones ocupacionales obligatorios para las personas trabajadoras, relacionados con los ingresos que perciben y en la medida que se sostienen los acuerdos con las empresas.

En el caso de Islandia, el estudio consideró que el país tiene un sistema de ingresos de jubilación sólido.

LA VOZ DEL EXPERTO

Las Afores garantizan porcentajes reales

Ángel Edoardo Ruiz, profesor del Departamento de Derecho Público del CUCSH de la Universidad de Guadalajara

Ángel Edoardo Ruiz, profesor del Departamento de Derecho Público del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) de la Universidad de Guadalajara, explicó que, si bien un sistema de Afores no lo es todo para garantizar una pensión digna a las personas jubiladas, colabora para garantizarles un porcentaje real y viable.

Dijo que lo máximo que puede alcanzar a pagar un sistema de pensiones se encuentra en un 70 a un 80% de tasa de reposición, lo cual significa que la posibilidad financiera para que las personas perciban como pensión el último sueldo que tenían antes de jubilarse es inviable e insostenible.

“El 100% es imposible. Con el actual esquema pensionario que administran las Afore, estas garantizan una tasa de interés que no rebasa 30%. Esto quiere decir que las Afores pagan una pensión casi a la mitad de un esquema de reparto, considerando la Ley del 97 en la que se basa el sistema de pensiones actual, en la que se utiliza el salario promedio y el número de semanas de cotización, y donde se alcanza una tasa de reposición de alrededor de 70%”, explicó el especialista.