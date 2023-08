El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ordenó publicar los planes de estudio, pese a que los abogados de la Secretaría de Educación Pública (SEP) pretendían hacerlo hasta el domingo 27 de agosto, un día antes del inicio de clases. Esto para evitar una lluvia de amparos por parte de los diversos sectores del país que están en contra de la política educativa de la actual administración.

“Los abogados nuestros (insistieron) con lo mismo: no publicamos los contenidos porque se nos van a amparar, vamos a esperar a que sea domingo. Entonces les dije no, cómo, ya publíquenlos, imagínense actuar con chicanadas, actuar como ellos”, dijo el Mandatario. Los planes fueron publicados anoche en el Diario Oficial de la Federación.

El tabasqueño comentó que al interior de su gabinete hubo la sugerencia de declarar los libros de texto gratuitos como de seguridad nacional, a lo cual se negó. “No, que todo el que quiera verlos que los vea”, dijo.

López Obrador agregó que no pasa nada al dar a conocer esa información porque el pueblo de México es mayor de edad y es muy avispado y consciente.

Solicitan distribución de libros a gobernadores

En medio de la oposición de gobernadores del PAN y PRI para distribuir los nuevos libros de textos gratuitos de la SEP, el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió ayer en su mañanera al jefe de Gobierno de la Ciudad de México y los gobernadores de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla y Tlaxcala (todos de Morena) que levantaran la mano para conocer quiénes sí los van a distribuir en sus Entidades.

López Obrador confirmó que su Gobierno no distribuirá estos libros de la SEP en Chihuahua, luego del fallo del ministro Luis María Aguilar, quien ordenó suspender su distribución en ese Estado.

El Ejecutivo les preguntó a los gobernadores presentes en Palacio Nacional: “¿Ustedes los van a distribuir?”.

“Sí, claro, los vamos a distribuir”, contestaron al unísono Martí Batres, jefe de Gobierno de la Ciudad de México; y los gobernadores de Chiapas, Rutilio Escandón; de Guerrero, Evelyn Salgado; de Oaxaca, Salomón Jara; de Puebla, Sergio Salomón Céspedes; y de Tlaxcala, Lorena Cuéllar.

“A ver, levanten las manos los que los van a distribuir”, les pidió el Presidente López Obrador.

Los seis mandatarios estatales acataron la orden presidencial y entre risas, levantaron la mano, confirmando la lealtad y unión al interior de la Cuarta Transformación.

Estado de México los entregará al arranque del ciclo escolar

En el Estado de México serán distribuidos los libros de texto gratuitos de la SEP para que todos los niños cuenten con ellos al inicio del ciclo escolar, aseguró Horacio Duarte Olivares, coordinador de Transición de la gobernadora electa, Delfina Gómez Álvarez, luego de reunirse por quinta ocasión los equipos del gobernador Alfredo del Mazo y la mandataria electa de Morena.

“No veo condiciones para que no suceda, (los libros) son un derecho de los niños, incluso constitucional y creo que como tal se va a ejercer en la Entidad, se va a cumplir lo que dice la ley que es que los niños cuenten con ellos al arranque del ciclo escolar, es un tema logístico, ya lo dijo el secretario (de Educación de la Entidad, Gerardo Monroy) y pienso que su declaración es la versión del Gobierno del Estado”, apuntó Duarte.

Recordó que la Entidad tiene la matrícula escolar más grande del país y el número de docentes, investigadores y trabajadores de la educación, por lo que “evidentemente el tema educativo es uno de los retos más grandes, por aumentar la calidad y por la administración del número de personas, de instalaciones educativas ”, señaló.

“No es un asunto jurídico, es un asunto político”

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró ayer que los amparos presentados sobre la distribución de los libros de texto gratuitos de la SEP, son por temas políticos de la oposición.

“Están desesperados, vienen las elecciones, no les funciona nada y vaya que han recurrido a todo. Esto de los libros de texto es lo nuevo”, señaló AMLO.

“No hay que enojarse, no, no, no, esta polémica y debate es muy buena para ir purificando la vida pública, y recordar de dónde venimos, si no se presenta esto de los libros, no vamos a recordar de dónde viene el PAN”, insistió.

Rechazó que le vaya a enviar una carta a la ministra presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández, por la controversia constitucional que presentó el Gobierno de Chihuahua contra la distribución de los nuevos materiales de la SEP.

“No, ella sabe muy bien lo que yo opino para que le voy a enviar carta, todos ellos deberían de actuar de manera responsable”.

¿Lo van a combatir?, se le preguntó al Mandatario.

-Si, se está haciendo un trámite, pero no es un asunto jurídico, es un asunto político.

Aseguró que se debe esperar la resolución de la SCJN.

“La facultad la tiene el Gobierno federal, si violan la Constitución va a quedar de manifiesto, pero a ver si se atreven los del Poder Judicial, ya lo han hecho, pero no pueden hacerlo todos los días”.

Recolectarán firmas en Sonora contra los libros

La organización Actívate realizará una protesta e iniciará la recolección de firmas contra los Libros de texto gratuitos de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Para este movimiento, se convoca a la sociedad civil a que acuda el próximo domingo 20 de agosto a las 09:30 horas en la Plaza Zaragoza.

“Únete en Sonora para pedirle al gobernador que no distribuya los libros de la SEP”, dice la invitación.

“Rechazamos tajantemente cualquier ideología, sea de izquierda, de derecha o de género, nuestras niñas y niños necesitan aprender biología no ideología”, expone.

“La educación representa una poderosa herramienta para la transformación social, pero en la actualidad, se observa una tendencia preocupante. En lugar de ser utilizada para mejorar las realidades políticas, económicas y sociales de nuestro país, se ha convertido en un instrumento para dividir, polarizar y promover ideologías anticientíficas que amenazan el futuro de las próximas generaciones”, señala la publicación.

“El contenido inapropiado o inadecuado en libros de educación para niños, es motivo de preocupación para padres, educadores y la sociedad en general. La educación debe centrarse en proporcionar conocimientos apropiados para la edad y enriquecer el desarrollo intelectual y emocional de los niños”.

Actívate insiste sobre la controversia de los contenidos en los materiales del nivel de educación básica.

“Estos libros de texto no sólo buscan implantar la ideología LGBT, son adoctrinamiento con una narrativa sesgada con destrucción y retroceso del sistema de educación pública a nivel nacional.

“Plagado de errores ortográficos, matemáticas mal enseñadas y con errores aritméticos e impresiones confundiendo el triángulo isósceles con escaleno. Confrontan y dividen al incentivar la lucha de clases al hacer actividades en clases, en las que unos son los opresores y otros los oprimidos. Modifican las actividades para en lugar de hacer ‘trabajos en equipo’ se plantea ‘trabajo en comunidad’ y plantean la resistencia armada violenta como un medio de justicia social”, argumentan.

“Tengamos como ejemplo a los Estados de Jalisco y Guanajuato que ya se opusieron a los ‘nuevos’ libros de texto de la SEP”.

Sin embargo, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, pertenece a Morena, por lo que su postura es la misma que la señalada desde Palacio Nacional.

“El objetivo de tener nuevos libros es no rezagarnos respecto a los nuevos contenidos, que nos obligan las nuevas realidades sociales, las nuevas realidades mundiales, el avance tecnológico”, afirmó Durazo.

La organización Actívate convoca a protestar para que no se distribuyan en Sonora. EL UNIVERSAL

“Estoy consciente del riesgo de mi integridad física”

La diputada de Morena, Adela Ramos, dijo estar consciente del riesgo al que se enfrenta al pronunciarse en contra de la distribución de los libros de texto gratuitos de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

A través de un video publicado ayer en redes sociales, compartió que corre peligro, luego de que el lunes pasado expusiera su inconformidad con los nuevos libros de texto de la SEP.

“Estoy consciente del riesgo que pueda tener mi integridad física y moral, pero ante todo está mi lealtad a México”, afirmó la legisladora morenista, pues va en sentido contrario a la indicación oficial de su partido, dirigido desde la Presidencia.

Asimismo, agradeció las muestras de apoyo y solidaridad tras exigir que se audite la elaboración de los ejemplares, así como solicitar la comparecencia de quienes participaron en la creación de los libros.

La diputada de Morena había señalado el lunes que los libros de texto de la SEP no deberían ser distribuidos por las fallas en forma y fondo de los mismos.

“Es evidente que no sólo se trata de errores ortográficos y gramaticales, sino de intenciones dogmáticas y filosóficas que conllevan a un interés político con abusos exagerados, sesgando los derechos de nuestra niñez”, indicó la también pedagoga.

“Estoy en desacuerdo con la posición irreflexiva de nuestras autoridades educativas y de nuestro Gobierno, ante las múltiples voces de inconformidad de maestros, padres de familia, así como expertos. Me sumo a la posición de no distribuir los libros de texto en este ciclo escolar hasta que haya condiciones favorables, hasta que no se resuelva jurídicamente este proceso”, afirmó.

La legisladora exigió además que se realice una revisión de los libros a fondo, por lo que solicitó una auditoría del proceso de elaboración de los libros de texto, así como a la comparecencia de los involucrados ante la comisión de Educación.

Adela Ramos Juárez no sigue los lineamientos dictados en Morena. ESPECIAL

¿Quién es la diputada morenista rebelde?

La morenista es integrante de la Cámara de Diputados por la LXV Legislatura, por el periodo de tiempo del 29 de agosto del 2021 al 31 de septiembre de 2024 por mayoría relativa.

Adela Ramos Juárez es oriunda del municipio de Bochil, Chiapas y es pedagoga, labor desde la cual realizó algunos señalamientos sobre los libros de texto de la SEP.

Fue docente de educación básica y en diversas ocasiones ha compartido imágenes de cuando era profesora. Su último grado de estudios es de Maestría.

En la Cámara de Diputados forma parte de las comisiones de Educación e Infraestructura.

