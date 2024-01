Luego de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó que busca desaparecer una decena de organismos autónomos, cúpulas empresariales rechazaron la propuesta y exigieron fortalecerlos.

El presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), José Abugaber, dijo que si bien falta conocer la iniciativa que presentará el Mandatario, es necesaria la operación de dichos órganos, pues “sirven para que las decisiones se tomen con criterios técnicos y haya una efectiva rendición de cuentas. Lejos de desaparecerlos, tenemos que fortalecerlos, porque eso ayuda a la transparencia y a la vida democrática”.

La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) defendió el trabajo de la Comisión Federal de Competencia Económica, a la que AMLO criticó por “proteger a particulares y afectar el interés público”.

Por su parte, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) aseguró que los organismos autónomos “son contrapesos fundamentales para evitar la concentración de poder y velar por la garantía de derechos y libertades. Su existencia es determinante para fortalecer la democracia y para lograr un país con mejores resultados”.

Acentuó que están “en desacuerdo con lo que implicaría reformar la Constitución para desaparecer estos organismos, ya que desde nuestra Carta Magna se les otorga la validez institucional para operar y no someterse a ninguno de los tres Poderes del Estado”.

Algunos de los que están en la mira

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

Instituto Federal de Telecomunicaciones.

Comisión Nacional de Hidrocarburos.

Comisión Reguladora de Energía.

Comisión Federal de Competencia Económica.

Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación.

Instituto Mexicano de Tecnología del Agua.

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Instituto Nacional Electoral.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

El Inai es uno de los organismos que el Presidente ha mencionado desde el jueves y que, al parecer, será de los primeros en el listado para su desaparición. ESPECIAL

Al cerrar organismos independientes se recaudarían más de 75 mil MDP

La desaparición de todos los órganos autónomos implicaría la recaudación de 75 mil 370 millones 663 mil 851 pesos por concepto del presupuesto que la Cámara de Diputados avaló a 10 entes con autonomía para este año; sin embargo, dicha recaudación no representa ni la tercera parte (25.97%) de lo que se ha invertido en la refinería Dos Bocas, que hasta julio de 2023 reportó un gasto de 290 mil 989 millones de pesos.

El jueves, el Presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que en el paquete de reformas que enviará al Congreso propondrá la desaparición de todos los organismos autónomos que fomenten la corrupción.

Lo anterior implicaría la extinción, no sólo de los órganos que él ha criticado como el Instituto Nacional Electoral (INE), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), y la Comisión Reguladora de Energía (CRE), sino también de órganos constitucionales autónomos aunque no ha señalado el listado en su totalidad.

El organismo autónomo que más recursos recibe es el INE, cuya principal función es organizar la elección más grande del país que se celebrará en el mes de junio, y entre otros cargos permitirá renovar la Presidencia de la República y el Congreso de la Unión.

Para 2024, el INE tiene etiquetados 32 mil 767 millones 037 mil 027 pesos, recurso que ya incluye las prerrogativas para los partidos políticos.

Le sigue la FGR, encargada de la investigación de los delitos y el esclarecimiento de los hechos; otorgar una procuración de justicia, prevención y combate del delito, así como “promover, proteger, respetar y garantizar los derechos de verdad, reparación integral y de no repetición de las víctimas, ofendidos en particular y de la sociedad en general”. A dicho órgano se le presupuestaron 19 mil 333 millones 372 mil 129 pesos para 2024.

El tercer órgano con más recursos es el Inegi, cuya labor es realizar los censos nacionales para recopilar información estadística sobre agricultura, ganadería, actividad forestal, comercio, comercio exterior, construcción, educación, empleo, ocupación, población, precios, salud, seguridad social, seguridad pública, y justicia, entre otros, el cual cuenta para 2024 con 14 mil 245 millones 298 mil 738 pesos; y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa tiene tres mil 304 millones.

TELÓN DE FONDO

Desprecios de AMLO a los organismos autónomos

Aunque en los últimos días nuevamente el Presidente ha puesto en el ojo del huracán a los organismos autónomos, no es la primera vez que hace pública su intención de extinguirlos.

El primero de ellos el INEE (Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación). Tras meses de “evaluación, en el 2019, López Obrador arremetió contra él, responsabilizando al instituto de haber dañado y ofendido a los maestros, y a ello atribuyó su desaparición en la nueva reforma.

Sin embargo, no sería la única ocasión en que el Mandatario referiría que los organismos autónomos no son necesarios, pues en 2020 era la bancada de Morena en el Senado los que buscaban poner fin al Instituto Federal de Telecomunicaciones, (IFT), a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

Desde entonces, el Presidente ha tomado impulso para abordar el tema de los organismos en repetidas ocasiones, sin dejar de largo críticas al INE y al Inegi.

CNDH no está contemplada en iniciativa para eliminar organismos

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) no está contemplada en su iniciativa para eliminar organismos autónomos, sino 10 instituciones que se crearon para legalizar la corrupción entre ellas el IFT e Inai.

“No, la CNDH no. Hablo de los organismos que se crearon para legalizar la corrupción que imperaba, son como 10”, entre ellos el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) cuyas funciones las puede asumir la SICT.

“Es el IFT, porque ese lo crearon para que no hubiera monopolios en las comunicaciones y sigue habiendo monopolios. No nos han dado permiso para atender en ciertas comunidades, no podemos dar el servicio de internet en la ciudad de México”, señaló el Presidente.

En su conferencia de prensa, el Mandatario acusó que en la designación de los consejeros del IFT el Presidente no propone, solo elige de una lista donde están los representantes de los grupos que dominan las comunicaciones.

“Dije no, a estos no, ya es mucho descaro que se les pague con dinero del Presupuesto para ser empleados de empresas particulares”, aclaró López Obrador.

Señaló que en el caso del Inai, las funciones las puede hacer la Secretaría de la Función Pública (SFP) o la Auditoría Superior de la Federación (ASF) o la Fiscalía General de la República.

López Obrador dijo que buscará desaparecer los organismos sin afectar a los empleados. SUN/C. Mejía

No se despedirá a trabajadores en desaparición de entes públicas

Andrés Manuel López Obrador aseguró que en su iniciativa de reforma para desaparecer una decena de organismos autónomos no se despedirá a ningún trabajador.

El Mandatario federal señaló que esta reforma que presentará el 5 de febrero en Palacio Nacional no afectará a los trabajadores de base.

“Entonces lo que vamos a buscar es (desaparecer a estos organismos autónomos) sin afectar los trabajadores de base. Ya aparece que estoy escuchando la opinión de los expertos y sabiondos de los medios que obviamente están en contra de esto: ‘¡Van a dejar sin trabajo!’. No, no, no. No vamos a despedir a nadie como era antes”, dijo en Palacio Nacional.

Por otra parte aseguró que su iniciativa es porque su gobierno necesita recursos para compensar a los trabajadores “damnificados por el saqueo” neoliberal.

“Necesitamos esos recursos para compensar a los trabajadores que fueron dañados por la reforma neoliberal de Zedillo, que trabajan 30 años y cuando se jubilan reciben la mitad de su sueldo, como ayudamos a todos los damnificados del saqueo neoliberal”, dijo López Obrador.

El Presidente indicó que hará una revisión de qué organismos o instituciones funcionan o no, aunque no les guste a los que las crearon para su protección.

“Así como estos organismos -IFT e INAI- hay cuando menos 10 o 20, pero si me dices: ¿vas a desaparecer todos? No. Por ejemplo, para que vayamos a tener aparte de la Secretaría del Medio Ambiente dos o tres organismos más”, explicó AMLO.

“Tenemos Conagua, pero hay el Instituto del Agua, no va a desaparecer va a pasar a Conagua”, señaló.

López Obrador insistió en que “no puede haber Gobierno rico con pueblo pobre”.

Función Pública o FGR podrían asumir funciones

Al detallar que en su iniciativa de reforma busca desaparecer a por lo menos 10 organismos autónomos, el Presidente Andrés Manuel López Obrador planteó que las funciones que realiza el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), las puede hacer la Secretaría de la Función Pública (SFP), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) o incluso la Fiscalía General de la República (FGR).

Indicó en conferencia de prensa matutina que en el caso del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), las funciones las asumirá la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SICT).

“La Secretaría de Comunicaciones se va a hacer cargo de la administración, de lo relacionado con la vigilancia, la regularización, evitar que haya monopolios. El Poder Ejecutivo que tiene un presidente electo por el pueblo, no un órgano autónomo que no lo eligió el pueblo y tiene el mismo o más poder en este caso en particular que el Presidente. Porque fue lo que hicieron, crearon un gobierno aparte para contrarrestar al gobierno legal, legítimamente constituido y proteger los intereses de los dueños de México o los que se sentían dueños de México, de la oligarquía”, señaló López Obrador.

“¿Cuál otro organismo? Transparencia”, dijo el Mandatario.

“Ahí, Presidente, ¿qué mecanismo de transparencia se le dejaría a la ciudadana para que pueden tener acceso? ¿No se estaría pensando en todo caso mejor en evaluar el presupuesto que se le da al Inai para que no sea esta gran cantidad que usted ha mencionado de mil millones de pesos?”, se le preguntó.

“Lo puede hacer la Secretaría de la Función Pública. ¿Lo puede hacer en el Poder Legislativo? La Auditoría Superior de la Federación, lo puede hacer la Fiscalía General de la República”, contestó.

El Inai es el encargado, entre otras cosas, de proteger los datos personales. SUN/Archivo

Reacciones

“La desaparición de los organismos autónomos es un atentado para la democracia, entonces ¿dónde queda la autonomía? Hoy decía el Presidente que las funciones del INAI las puede hacer la @SFP_mx o la @ASF_Mexico, nuestras funciones no las pueden hacer ellos, @JulietDelrio. Nosotros escuchamos día a día estas campañas de desinformación, pero somos muy respetuosos y también tenemos nuestras rutas jurídicas que estamos trabajando.”

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).

Qué hacen

De acuerdo con lo expresado por el Presidente, estos podrían ser las instituciones que podrían desaparecer:

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai): Garantizar en el Estado mexicano los derechos de las personas a la información pública y a la protección de sus datos personales, así como promover una cultura de transparencia, rendición de cuentas y debido tratamiento de datos personales para el fortalecimiento de una sociedad incluyente y participativa.

Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT): Al Instituto le corresponde regular, monitorear y vigilar la calidad de los servicios públicos de telecomunicaciones con los indicadores, parámetros y procedimientos que se hayan emitido.

Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH): Regular y supervisar el reconocimiento y la exploración superficial, así como la exploración y la extracción de hidrocarburos, incluyendo su recolección desde los puntos de producción y hasta su integración al sistema de transporte y almacenamiento.

Comisión Reguladora de Energía (CRE): Coordinar y supervisar todas las actividades relativas al transporte, almacenamiento y distribución de gas natural y gas L.P.

Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece): Promueve, protege y garantiza la competencia en todos los mercados, con excepción de los de radiodifusión y telecomunicaciones.

Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (Conapred): Promueve políticas y medidas tendientes a contribuir al desarrollo cultural y social y avanzar en la inclusión social y garantizar el derecho a la igualdad, que es el primero de los derechos fundamentales en la Constitución Federal.

Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA): Producir, implantar y diseminar conocimiento, tecnología e innovación para la gestión sustentable del agua en México.

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval): Coordina la evaluación de las políticas y los programas de desarrollo social, así como mide la pobreza, de acuerdo con la Ley General de Desarrollo Social.

Instituto Nacional Electoral (INE): Organiza las elecciones federales, es decir, la elección de la Presidencia de la República, diputados y senadores que integran el Congreso de la Unión. De igual forma organiza, en coordinación con los organismos electorales de las entidades federativas, las elecciones locales en los Estados de la República y la Ciudad de México.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI): Responsable de normar y coordinar el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, así como de captar y difundir información de México en cuanto al territorio, sus recursos, población y economía, que permita dar a conocer las características del país y ayudar a la toma de decisiones.