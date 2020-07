A un mes de la “inauguración”, se contradicen en entrega de Línea 3

Las pruebas de los trenes de la Línea 3 del Tren Ligero se incrementaron. Ayer, en el viaducto de Ávila Camacho se detectaron frecuencias de paso cada 20 minutos, en promedio, en la zona de Federalismo-La Normal.

Sin embargo, es un misterio la fecha precisa en que se inaugurará la nueva ruta en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).

La novedad es que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) respondió por Transparencia que el proceso de la entrega-recepción concluyó en junio pasado, ante el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur). Pero el organismo estatal desmiente la versión federal y precisa que sigue en marcha esa etapa.

Mientras el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró la semana pasada que la Línea 3 ya está terminada, continúan cuatro pendientes: los acabados en las estaciones de los tramos Viaducto 1, Túnel y Viaducto 2, las certificaciones (de energía y calidad), las pruebas de rodamiento en vacío y carga, así como la entrega-recepción al Siteur.

Hace un mes, el gobernador de Jalisco afirmó que las pruebas de la Línea 3 se terminarían en “la última semana de julio y la segunda semana de agosto”. Por eso se prevé que el proyecto se inaugure el próximo mes.

Manuel Gómez, director de Desarrollo Ferroviario y Multimodal de la SCT, declaró que continúan las pruebas para medir la seguridad del usuario.

El proyecto

Según la recalendarización del proyecto, la flota de la Línea 3 será de 16 trenes.

Se tendrá una velocidad máxima de 80 kilómetros por hora y una velocidad comercial de 35 kilómetros por hora, tomando en cuenta el trazo y las estaciones.

Cada tren mide 52 metros.

El sistema ferroviario contará con: red de datos multiservicios, sistemas basados en tecnología digital, integración tarifaria con prepago, atención al cliente centralizada y pantallas multimedia en estaciones.

En 2014 se anunció que la Línea 3 costaría 17 mil 692 millones de pesos.

En 2018 subió a 31 mil 142 millones y, actualmente, plantean 35 mil 054 millones de pesos, considerando el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Trabajos en la estación La Normal. EL INFORMADOR/E. Barrera

Avanzan en viaductos; faltan las certificaciones y acabados

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) detalló por Transparencia en febrero pasado que faltaban cuatro pendientes principales para terminar la Línea 3: acabados en las estaciones de los tramos del Viaducto 1, Túnel y Viaducto 2; las certificaciones de energía y calidad que debe cumplir la ruta; las pruebas mínimas de rodamiento en vacío y carga, así como entregar la infraestructura al Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur).

En una actualización de esos datos, la SCT reporta que ya registra 100% de avance en las vías y catenarias de los Viaductos 1 y 2.

La dependencia federal resalta que siguen pendientes dos aspectos críticos para terminar la obra: salida de emergencia número 2 y las certificaciones. En la salida de emergencia ya terminaron la excavación y revestimiento de la galería (conexión del drenaje-túnel-cárcamo), pero faltan las escaleras, la ventilación y la conexión del Sistema de Supervisión, Control y Adquisición de Datos (Scada).

Y en la parte de la certificación todavía no están listos los “dossiers” de calidad, las pruebas en vacío y el software del sistema Scada.

En los aspectos complementarios figuran obras pendientes como el edificio administrativo, las cubiertas de cristal en cuatro accesos a las estaciones, las obras de señalética, marquesinas y paisajismo, además de las puertas en las salidas de emergencia y puertas de accesos en las transferencias con las Líneas 1 y 2. Por último, aún está pendiente el monitoreo en los inmuebles históricos, luego de que varios registraron daños tras el paso de la tuneladora “La Tapatía”.

Para revisar el tema de seguridad se firmó un contrato con las empresas Transconsult, Egismex y Egisrail, por 359.1 millones de pesos. En el acuerdo mencionan que los trabajos terminarían a más tardar el pasado 1 de julio de 2018, aunque precisan que el plazo podría quedar diferido por la disponibilidad del inmueble y los documentos administrativos. Y por la recepción del anticipo para comenzar los trabajos.

Cuando la Secretaría de Comunicaciones y Transportes verifique los trabajos, procederá a su recepción física en un plazo que no exceda los 15 días naturales.

Las fianzas

Por la construcción de la Línea 3, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) afirmó vía Transparencia que depositó fianzas por 430 millones de pesos para cubrir posibles daños en 19 edificios, plazas o monumentos históricos.

Entre esos edificios destacan la Catedral, El Santuario de Guadalupe, Plaza de Armas, Museo del Periodismo, Jardín y Capilla de Aranzazú, entre otros.

CLAVES

La legislación y las responsabilidades

Entrega. El Artículo 68 de la Ley Federal de Obras Públicas establece que, cuando una obra concluya, las dependencias vigilarán que la unidad que debe operarla (en este caso el Siteur) reciba oportunamente de la responsable de su realización (SCT), el inmueble en condiciones de operación, los planos correspondientes a la construcción final, las normas y las especificaciones que fueron aplicadas durante su ejecución, así como los manuales e instructivos de operación y el mantenimiento correspondiente. También los certificados de garantía de la calidad y el funcionamiento de los bienes instalados.

Mantenimiento. La legislación destaca que las dependencias y Entidades bajo cuya responsabilidad quede una obra pública concluida estarán obligadas a mantener los niveles apropiados de funcionamiento. Los contratistas tendrán que responder por los defectos, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad en que hubieren incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable. Además, según la ley, los trabajos se garantizarán durante un plazo de 12 meses por el cumplimiento de las obligaciones.

Proyecto. Las características principales de la Línea 3 es que mide 20.74 kilómetros, con una capacidad en su apertura de 223 mil 960 pasajeros en 16 horas diarias. La primera estación es la Central Camionera y la última es Periférico, en Zapopan (hay 18 estaciones).

En junio realizaron últimos pagos para terminar Línea 3

De acuerdo con la nota de la recalendarización del proyecto publicada recientemente en Transparencia Presupuestaria del Gobierno federal, en este año la Secretaría de Comunicaciones y Transportes destinó mil 006 millones de pesos para los conceptos como material rodante y las instalaciones electromecánicas, obra civil, liberación del derecho de vida, “outsourcing” y para la Comisión Federal de Electricidad (CFE), entre otros. Según ese calendario, los últimos pagos serían erogados también en junio pasado.

Se justifica que el nuevo retraso (entre los años 2019 y 2020) fue por cuestiones administrativas relativas a la existencia de “sobreplazos” en las gestiones en los procesos de contratación, por lo que no resultó posible concluir los trabajos programados el año pasado.

“Cabe mencionar que la modificación solicitada es para estar en posibilidad de desarrollar los trabajos asociados al proyecto y que no interfieran con la terminación de la obra y la puesta en marcha, pero son compromisos ineludibles y se planea realizarlos durante el presente ejercicio 2020”.

También se remarca que el proyecto “es de gran importancia para mejorar la movilidad urbana en la zona metropolitana”, al disminuir los tiempos de traslado de los usuarios y mejorar su calidad de vida.

En el último recorrido que autoridades federales y estatales realizaron por la ruta, el Gobierno de Jalisco subrayó que no recibirían la obra si no estaba terminada. También anunciaron que ya estaba lista la conexión con Plaza Guadalajara. Y que habían cambiado los neoprenos que no funcionaban.

Continúan las pruebas de los trenes para medir la seguridad del usuario. EL INFORMADOR/R. Bobadilla

RECOMENDACIONES

Licitantes pidieron omitir laboratorio de neoprenos

La SCT publicó las recomendaciones emitidas por testigos sociales en distintos procesos de la Línea 3. En la relacionada a la construcción de talleres, cocheras y equipamiento, dos de los licitantes pidieron que se omitiera el área de laboratorio de neoprenos con la certificación, “en virtud de que los proveedores de placas de neopreno entregan el producto con el certificado”, por lo que la dependencia convocante aceptó la solicitud.

Posteriormente, el Gobierno de Jalisco detectó las fallas en los neoprenos instalados en los viaductos, que sirven como amortiguadores. Por eso sustituyeron los aparatos tras el señalamiento.

GUÍA

Detallan el gasto final

En la nota de la recalendarización se informa que de los mil 006 millones de pesos para este año para la L3, 551.3 millones serán para material rodante e instalaciones electromecánicas, que serán utilizadas para concluir las respectivas contrataciones de su adquisición.

que serán utilizadas para concluir las respectivas contrataciones de su adquisición. Por otro lado, aunque en 2019 se destinaron 819.8 millones para la liberación del derecho de vía, erogarán otros 36.9 millones en este rubro en este año, no para la adquisición de los predios, sino como parte del pago del trámite de la liberación de tres sitios en específico. En total, terminarán gastando mil 234 millones de pesos por el derecho de vía.

En la obra civil y “outsorcing” se tendrán 192.2 millones de pesos para los acabados de la obra que no fueron atendidos en su momento por darle prioridad a la ejecución de los trabajos. “Por otra parte, los acabados consistirán en las salidas de emergencia del sistema”.

que no fueron atendidos en su momento por darle prioridad a la ejecución de los trabajos. “Por otra parte, los acabados consistirán en las salidas de emergencia del sistema”. Otros 7.8 millones son para la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con el objetivo de concluir la consolidación del área circundante en las salidas de emergencia. “Y para la verificación de todo el sistema de conexión. Cabe mencionar que en virtud de que las actividades restantes corresponden a las pruebas y las verificaciones, se considera un avance físico de 100 por ciento”.

“Y para la verificación de todo el sistema de conexión. Cabe mencionar que en virtud de que las actividades restantes corresponden a las pruebas y las verificaciones, se considera un avance físico de 100 por ciento”. Finalmente, en el concepto de “otros” proponen 79.6 millones para concluir las obras relativas a las adecuaciones en el entorno de las estaciones y los temas ambientales, “en virtud de que en días recientes se han llevado las contrataciones respectivas, por lo que dichos conceptos no presentan un avance marginal. No obstante, el avance físico del concepto ‘otros’ es de 86.4% al cierre de febrero de 2020”.

“en virtud de que en días recientes se han llevado las contrataciones respectivas, por lo que dichos conceptos no presentan un avance marginal. No obstante, el avance físico del concepto ‘otros’ es de 86.4% al cierre de febrero de 2020”. Se agrega que las modificaciones no implican una variación mayor de 10% del monto total de la inversión, no presenta un cambio en la modalidad del financiamiento, tampoco implica un diferimiento de más de tres años en la fecha de entrada de la operación y no existe una variación en el diseño ni en los componentes del programa de inversión de la Línea 3 del Tren Ligero.

TELÓN DE FONDO

Intervienen los edificios históricos

Este medio publicó en marzo pasado que debido al paso de la tuneladora “La Tapatía”, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) autorizó los trabajos de restauración en el Templo de San Francisco de Asís, en el Museo del Periodismo, en la Catedral y en la Casa Reforma.

La segunda etapa de intervención en San Francisco de Asís fue referente a la consolidación estructural “por las obras de la Línea 3 y por el deterioro del templo”, de acuerdo con un documento del 28 de agosto pasado.

En el Museo del Periodismo se avalaron trabajos para el refuerzo de las columnas mediante zunchos, tensores en crujía, consolidación y refuerzo de muros, muros complementarios, reemplazo de balaustrada y la junta constructiva.

Mientras que en la Casa Reforma autorizaron la reestructuración del inmueble, la inyección y la consolidación de los muros, la inyección y la consolidación de las grietas, el cambio de la escalera, la aplicación de impermeabilizante y pintura, así como la sustitución de aplanados.

“El cumplimiento de esta autorización será verificada por personal técnico adscrito a la Delegación del INAH en Jalisco, por lo que durante el desarrollo de la misma se podrán realizar cambios y ajustes a los conceptos de obra y criterios de intervención, en su caso, mediante la bitácora de la obra”, afirmó Arturo Balandrano, coordinador Nacional de Monumentos Históricos.

El monitoreo en estos inmuebles es otro de los pendientes señalados por la SCT.

Mientras la Federación omite una fecha para inaugurar la Línea 3, el Gobierno de Jalisco prevé que sea el siguiente mes. Las pruebas se han incrementado en la nueva ruta. EL INFORMADOR/E. Barrera

Se duplican los costos de los trenes

Además de la Línea 3 del Tren Ligero en Guadalajara, el Gobierno del anterior presidente Enrique Peña Nieto también comenzó con la construcción de otros dos proyectos ferroviarios que tampoco concluyeron y se duplicaron sus costos: la Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo de Metrorrey, en Nuevo León, y el Tren Interurbano México-Toluca.

El proyecto de Monterrey consiste en la construcción de 7.5 kilómetros del viaducto de metro, tres rutas transmetros (camiones rápidos troncales preferenciales) y 17 rutas alimentadoras de los transmetros.

Aunque en un principio se planteó que costaría cinco mil 700 millones de pesos, ya se han erogado 11 mil 400 millones. Y apenas registra un avance de 67.78%, según Transparencia Presupuestaria del Gobierno federal. Solamente dos mil 910 millones han sido erogados por el Gobierno federal; el resto, por el Estado, fideicomisos y recursos privados. El Gobierno de Nuevo León le asignó otros mil 019 millones en este año, así como 708.8 millones por parte de la iniciativa privada. La Federación no aportó al proyecto.

Mientras que el Tren Interurbano México-Toluca lleva un avance de 86% y, aunque en un principio se dijo que costaría 35 mil millones, se han invertido 72 mil millones. Actualmente, plantean concesionar la obra de 58 kilómetros a la iniciativa privada.

En la última revisión al desempeño que elaboró la Auditoría Superior de la Federación (ASF) se pidió que la SCT volviera a realizar el Análisis costo-beneficio, además de los estudios de factibilidad económica y ambiental, considerando la nueva fecha de entrada en operación, así como el incremento en sus costos y la pérdida de los beneficios, a fin de que compruebe que el proyecto continúa siendo rentable para la sociedad.

