2 "La nochebuena es mi condena"

¿De verdad alguien podría estar feliz viviendo las navidades a diario? En esta película brasileña no la pasa nada bien. Por alguna cosa no resuelta en su vida, debe pasar una y otra vez por los festejos decembrinos, que desde niño no le gustan.

¿Cómo salir de todo eso? Entendiendo que hay algo más allá de las luces y esferas de la época.

Dónde ver: Netflix