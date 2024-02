21K de Guadalajara, listo para hacer historia

Mañana, la Perla Tapatía albergará uno de los eventos que marcará la historia deportiva de la ciudad. El Medio Maratón de Guadalajara vivirá su trigesimoctava edición con un récord de participación, pues se ha llegado a la meta de lograr las 21 mil inscripciones; además, se buscará obtener la etiqueta Platino por parte de World Athletics, lo que certificaría a este evento como la mejor carrera de toda América Latina.

Fue en 1985 que el Medio Maratón de Guadalajara se organizó por primera vez; desde entonces y hasta la fecha se ha convertido en un evento de tradición y excelencia entre los tapatíos realizándose cada año, a excepción del 2021 cuando se suspendió por la pandemia de COVID-19.

A lo largo de todo este tiempo, una edición supera a la otra. En 2017, World Athletics otorgó al Comité Organizador la etiqueta de bronce; para 2018 el evento fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial del Municipio y también subió de categoría con la etiqueta Oro, posicionándolo entre los 50 mejores eventos a nivel mundial.

Con un circuito de 21.0975 kilómetros, los atletas saldrán desde la calle Fernando de Celada, justo entre los Arcos Vallarta y la glorieta Minerva; en sentido poniente recorrerán avenida Vallarta hasta doblar a la izquierda en avenida Niño Obrero, para posteriormente encontrarse con la calzada Lázaro Cárdenas, hacer su recorrido en sentido oriente, pasar a través de avenida Chapalita y avenida de las Rosas, subir por avenida Mariano Otero, retornando hasta calle Bruselas y repetir el trayecto de vuelta para llegar al punto de inicio que también será la meta; a lo largo del circuito, los corredores podrán disfrutar de monumentos como el puente Matute Remus, Arcos del Milenio, glorieta de los Niños Héroes, entre otros.

Ante la gran convocatoria de atletas que se espera, las salidas estarán escalonadas por bloques. El disparo que inaugurará las acciones se dará a las 06:20 horas para los paratletas; diez minutos más tarde, los atletas élite y clasificados comenzarán su trayectoria, y para las 06:35 horas los corredores convencionales empezarán su marcha para completar el desafiante recorrido.

Todos los atletas que finalicen la ruta serán reconocidos con una medalla conmemorativa que fue diseñada por el artista jalisciense Ricky Grana, pero los primeros cinco lugares que lleguen a la meta obtendrán dinero en efectivo de manera igualitaria. Es decir, tanto en la rama varonil como en la femenil se llevarán la misma cantidad de dinero, como parte de una iniciativa del municipio en cuanto a equidad de género.

La bolsa de premios asciende a un millón 860 mil pesos, y también se reconocer con premios especiales a los primeros atletas mexicanos, mujer y hombre, en llegar a la meta; a los primeros jaliscienses en finalizar el recorrido en ambas ramas y al atleta que rompa la mejor marca del evento, que para las mujeres es de 01:08:53 impuesta en 2019 por Afera Godfay de Etiopía; mientras que para los hombres es de 01:01:03 que logró Yasin Haji en 2023.

Atención con los cierres viales por la carrera

Como parte de los esfuerzos del Comité Organizador para salvaguardar la integridad de los atletas y brindar un evento de máxima calidad, se llevarán a cabo algunos cierres viales que comenzaron siendo parciales a partir del primer minuto de este día en los alrededores de La Minerva.

A partir de las 04:00 horas del domingo, toda la ruta de la carrera se encontrará cerrada para los automovilistas.

Cierres totales

Av. Vallarta, de Arcos a Av. Niño Obrero

Av. Niño Obrero, de Av. Vallarta a calzada Lázaro Cárdenas

Calz. Lázaro Cárdenas, de Av. Niño Obrero a Av. Mariano Otero

Av. Mariano Otero, de Av. Las Rosas a Av. Chapultepec

Av. Niños Héroes, de Av. Chapultepec a calle Argentina

Av. Las Rosas, de Av. Chapalita a Av. Mariano Otero

Av. Chapalita, de calzada Lázaro Cárdenas a la Av. Las Rosas

Rutas alternas

Cabe destacar que las calles y avenidas anteriores se abrirán conforme vayan pasando los participantes, comenzando cerca de las 10:00 horas de mañana. Las rutas alternas son:

Oriente a poniente y poniente a oriente

Av. México

Av. Justo Sierra

Av. Inglaterra

Calle López Cotilla

Av. Niños Héroes/Guadalupe

Sur a norte y norte a sur

Av. López Mateos (únicamente carriles centrales en la zona de la glorieta Minerva)

Av. Faro y lateral de Mariano Otero, sentido sur a norte, para dirigirse a Av. Arcos

Av. Tonantzin - calle Satelite - av. Arboledas

Av. Luis Pérez Verdía

Av. Enrique Díaz de León

Los últimos campeones

Yasin Haji

Durante el Medio Maratón de Guadalajara del año pasado, el etíope no solo se coronó, sino que también impuso un récord de ruta de 1:01:03.

Hiwot Gebrekidan

A pesar de no romper la marca de la rama que es de 01:08:53, se quedó a 13 milésimas de conseguirlo el año pasado; sin embargo, su esfuerzo la llevó a coronarse.

OCHO AÑOS SIN TRIUNFO

Últimos ganadores mexicanos

Por el lado de las mujeres, Mayra Sánchez finalizó el recorrido en un tiempo de 01:14:26 para ser la campeona en 2014. Y con los hombres, se tiene el registro de Juan Luis Barrios, quien fue bicampeón en 2015 y 2016, siendo el último atleta mexicano en conseguir cruzar la meta en primer sitio.

EXPERIENCIAS

Alfredo Plascencia dice disfrutar del 21K de Guadalajara más que cualquier evento similar en otras ciudades del país. ESPECIAL

Se vive un ambiente sin igual

Más allá de las múltiples certificaciones que el Medio Maratón de Guadalajara pueda ostentar, una de las cosas que más lo distingue sobre eventos similares es la ambientación el día de la carrera.

Han sido muchos atletas los que mencionan que a pesar de probarse en otras ciudades, el trayecto de la Perla Tapatía no tiene comparación. Tal como lo mencionó Alfredo Plascencia, corredor experto desde hace más de 10 años, quien ha estado en diferentes ciudades de la república mexicana, pero que siempre vuelve con gusto a los 21K de Guadalajara por el gran ambiente.

“Lo que se vive en el Medio Maratón es realmente como una fiesta. A la gente que nos gusta correr nos motiva demasiado que nos echen porras y escuchar el mariachi. La organización también es excelente y todo está encaminado para que tú lo disfrutes”, expresó Plascencia.

“Me ha tocado correr en diferentes partes de México y otros atletas me han comentado que el medio de Guadalajara es único, desde el esfuerzo que te exige por la complejidad del trayecto con sus subidas, hasta la música que se escucha a lo largo de la carrera”, agregó.

Para Alfredo, de 44 años, el salir a correr por las calles de la ciudad en los 21K significa una gran felicidad y la mayor prueba de que todos pueden ser capaces de batir sus miedos y propias barreras.

“Es un evento que cada vez que lo corro me doy cuenta de que los límites que puedas tener se pueden superar. Hay gente que lo corre por algún familiar o por alguna lesión que tuvo, pero no sólo es el acto de correr, sino lo que hay de trasfondo en cada persona. A mí me ha dado alegría en mi vida”, confluyó Alfredo.

Liliana Farfán encuentra la motivación de correr el 21K en los esfuerzos que hacen otros corredores. ESPECIAL

Correr por un objetivo

Diversos son los motivos por los que una persona decide participar en un medio maratón, sobre todo porque se trata de una prueba que demanda el mayor esfuerzo posible tanto mental como físico.

Sin embargo, para Liliana Farfán, el ser partícipe de esta fiesta deportiva la acerca a su objetivo de poder guiar en un futuro a las personas con discapacidad visual, porque asegura, son dignas de admiración.

“Para mí es muy especial correrlo. Más allá de mi marca personal, mi meta en esto de las carreras es poder guiar a una persona con debilidad visual. Cada que voy a correr, siempre salen primero ellos, el poder verlos en su regreso con las personas que los guían, se me hace muy espectacular e inspirador. A mí me gustaría llegar a la meta acompañando a una persona con esta discapacidad y saber que ambas lo logramos”, expresó Farfán.

A sus 22 años, Liliana ha tenido que cambiar algunos hábitos de su vida cotidiana para poder estar en óptimas condiciones al momento de competir. Dejó de lado las fiestas o cualquier cosa típica de la gente de su edad para tomar la decisión de adentrarse al mundo del atletismo y sentir la satisfacción de superar sus propios límites.

“Desde que decidí correr por primera vez opté por ya no salir tanto a fiestas, porque el alcohol sí influye demasiado. Entre mis hábitos, también incluí el comer balanceado, dormir temprano y más horas, mantenerme bien hidratada. Salgo a correr de cuatro a cinco veces a la semana, procurando alcanzar los 15 kilómetros y me preparo en el gimnasio para mantener la fuerza en las piernas”, compartió.

“Todo esto impactó de muy buena manera en mí, es algo que quiero hacerlo todo el tiempo y me gustaría ser un ejemplo para más personas. Cruzar la meta es algo indescriptible; la primera vez que lo hice me dieron muchas ganas de llorar, porque rompes tus barreras y tus propios miedos”, finalizó Lili.

Recomendaciones para correr