14 de febrero: ¿Día del Amor y la Amistad? Ellos dicen que no

2 Selena y Yolanda, amistad obsesiva

Selena Quintanilla fue asesinada por Yolanda Saldívar, a quien hizo su mejor amiga desde 1991, cuando Yolanda creó un grupo de fans de la intérprete. La amistad creció, Yolanda adquirió responsabilidades y manejaba las boutiques de la cantante. A principios de los 90, el papá de Selena, Abraham Quintanilla, descubrió varios fraudes que Saldívar estaba cometiendo. Selena fue baleada por su amiga. "Yolanda quería matar a Selena porque la iba a despedir. Yolanda no existiría si no hubiera estado con Selena. Y si no trabajaba para Selena, no quería trabajar para nadie", dijo Carlos Valdez, quien fue fiscal del caso.