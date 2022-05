5 Joyería

La joyería comparte el puesto con los zapatos y la ropa, con el 6% de las preferencias. "Diamonds are forever" (Los diamentes son para siempre) se dice por ahí, y aunque para la mayoría de las personas comprar un diamante no es una opción presupuestal real, existen en el mercado ofertas para todos los bolsillos. Al igual que la opción anterior, lo importante es conocer el gusto de mamá y tener la posibilidad de cambiar el artículo si no es de su preferencia o medida.