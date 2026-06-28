La batería de tu iPhone comienza a desgastarse desde el primer día de uso, pero algunos hábitos pueden ralentizar ese proceso. Si quieres conservar una buena autonomía por más tiempo y evitar reemplazos costosos, estas recomendaciones de Apple y especialistas pueden marcar la diferencia.

La salud de la batería depende más de tus hábitos que del tiempo

La batería es uno de los componentes más importantes de cualquier iPhone. Aunque todas las baterías recargables tienen una vida útil limitada, la forma en que se utiliza y carga el dispositivo influye directamente en la velocidad con la que pierde capacidad.

De acuerdo con Apple, las baterías de iones de litio están diseñadas para ofrecer un alto rendimiento, pero con el paso del tiempo y los ciclos de carga su capacidad máxima disminuye de manera natural. Esto significa que, tarde o temprano, la batería almacenará menos energía que cuando el equipo era nuevo.

Sin embargo, tanto Apple, como especialistas de MacStore y Doctor Manzana, coinciden en que adoptar ciertos hábitos puede ayudar a prolongar la vida útil de la batería y mantener un mejor porcentaje de salud durante más tiempo.

El calor es el principal enemigo de la batería

Uno de los factores que más deteriora una batería es la temperatura. Apple señala que exponer el iPhone a ambientes demasiado calientes puede causar daños permanentes en la capacidad de la batería.

Por ello, recomienda utilizar el dispositivo en temperaturas ambiente moderadas y evitar dejarlo durante largos periodos dentro de un automóvil bajo el sol o en lugares donde el calor sea extremo.

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Además, si notas que el teléfono se calienta mientras se carga, retirar la funda en algunos casos puede ayudar a disipar mejor el calor, especialmente si se trata de una carcasa gruesa.

La carga inteligente ayuda a conservar la batería

Una de las funciones más importantes incorporadas por Apple es la Carga optimizada de la batería. Esta herramienta aprende la rutina diaria del usuario y retrasa la carga por encima del 80% hasta poco antes de que normalmente se desconecte el teléfono.

El objetivo es reducir el tiempo que la batería permanece completamente cargada, ya que mantenerla durante muchas horas al 100% puede acelerar su envejecimiento químico. Esta función está disponible en versiones recientes de iOS y se activa desde los ajustes del dispositivo.

ESPECIAL/APPLE

No siempre es necesario cargarlo al 100%

Existe la creencia de que el iPhone debe descargarse por completo antes de volver a conectarlo al cargador, pero Apple explica que las baterías de iones de litio funcionan mejor con cargas parciales.

Esto significa que puedes conectar el teléfono cuando lo necesites sin esperar a que llegue al 0%. De hecho, realizar pequeñas cargas durante el día puede resultar más beneficioso para la batería que descargarla completamente de forma constante.

Asimismo, no es indispensable mantener el dispositivo conectado durante horas una vez que alcanzó el nivel deseado, especialmente si no se cuenta con las funciones de carga optimizada activadas.

Utiliza accesorios certificados

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Otro aspecto importante es utilizar cargadores y cables compatibles con el dispositivo. Apple recomienda emplear accesorios certificados para garantizar una carga segura y eficiente.

Los especialistas también advierten que algunos cargadores de baja calidad pueden generar variaciones de energía que afectan el funcionamiento del equipo y, a largo plazo, podrían impactar el rendimiento de la batería. Por ello, utilizar accesorios originales o con certificación compatible es una medida sencilla que ayuda a proteger el dispositivo.

Tips rápidos para cuidar la batería de tu iPhone

Si quieres conservar la salud de la batería durante más tiempo, toma en cuenta estas recomendaciones:

Evita exponer el iPhone a temperaturas extremas, especialmente al calor.

Mantén activada la Carga optimizada de la batería en iOS.

No esperes a que la batería llegue al 0% para volver a cargarla.

Utiliza cargadores y cables certificados por Apple.

Actualiza el sistema operativo cuando haya nuevas versiones disponibles.

Retira la funda si el dispositivo se calienta demasiado durante la carga.

Almacena el iPhone con aproximadamente un 50% de batería si no lo utilizarás durante un periodo prolongado.

¿Cómo revisar la salud de la batería?

Apple permite conocer el estado de la batería directamente desde el dispositivo. Para ello, basta con ingresar a Configuración, seleccionar Batería y posteriormente Estado y carga de la batería.

En ese apartado aparece el porcentaje de Capacidad máxima, un indicador que refleja la capacidad actual respecto a cuando el iPhone era nuevo. Con el paso del tiempo es normal que este porcentaje disminuya gradualmente debido al desgaste químico de la batería.

Este indicador también permite verificar si el sistema considera que la batería mantiene un rendimiento adecuado o si requiere servicio técnico.

La batería también envejece aunque cuides el teléfono

Aunque seguir todas estas recomendaciones puede ayudar a retrasar el desgaste, Apple aclara que ninguna batería recargable conserva para siempre el 100% de su capacidad. El envejecimiento químico forma parte del funcionamiento normal de las baterías de iones de litio y depende tanto del tiempo como del número de ciclos de carga y de las condiciones de uso.

Por ello, mantener buenos hábitos no garantiza conservar indefinidamente el 100% de salud, pero sí puede contribuir a prolongar la autonomía del dispositivo y retrasar la necesidad de reemplazar la batería.

En un momento en el que los smartphones representan una inversión importante, cuidar la batería del iPhone siguiendo las recomendaciones oficiales de Apple, junto con las buenas prácticas difundidas por MacStore y Doctor Manzana, puede traducirse en un mejor rendimiento diario y una mayor vida útil del equipo sin necesidad de realizar gastos anticipados.

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Con información de Apple

BB