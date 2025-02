iPhone SE 4 podría salir esta semana; conoce su posible precio

A pesar de que Apple siempre se ha caracterizado por ser una marca que genera estatus debido a sus elevados precios, desde el lanzamiento del iPhone 5c en el 2013, la marca se dio cuenta de un gran mercado al cual no le habían puesto tanta atención, y este eran las personas que no estaban dispuestas o no podían pagar tanto dinero por un celular de alta gama.

Después de que el iPhone 5c alcanzara las 9 millones de unidades vendidas en su primera semana, Apple se enfocó en mejorar la fórmula para un nuevo y mejorado ‘iPhone barato’. Así fue cuando en 2016 Apple sacó a la venta el modelo “SE”, un iPhone que contenía la mayoría de las características de los iPhone más costosos, sin embargo, con ligeros cambios en el tamaño de la pantalla o la calidad de la cámara, lo que hacía lograr su precio tan bajo.

Aunque el lanzamiento de los últimos dos modelos del iPhone SE en los años 2020 y 2022 le trajo duras críticas a la marca debido a la poca innovación y creatividad que estaban empleando en estos, ayudó a que Apple se detuviera a escuchar a sus consumidores y decidió renovar por completo el modelo de este año, el cual promete tener la mayoría de características que tiene el modelo más reciente de Apple, el iPhone 16.

Por el momento no hay imágenes oficiales de cómo será el diseño de este año , sin embargo, aficionados a la marca y expertos en tecnología han asegurado que podrá traer cambios como notch en pantalla, diseño que venía usando Apple desde el 2017 con el iPhone X, hasta un botón de acción, el cuál se introdujo por primera vez en el modelo iPhone 15 pro y teniendo el mismo procesador de este, lo que significaría que también es probable que este modelo venga con inteligencia artificial.

Según rumores, a pesar de que podría tener solo un módulo de cámara, este vendría con un cambio significativo, pudiendo traer 48 megapíxeles y logrando grabar hasta en 4K.

De acuerdo a las mismas filtraciones y tomando en cuenta los precios de los modelos de años anteriores, se estima que el precio de salida para el modelo de este año rondaría entre los $499 y $599 Dólares , sin embargo este sería su precio en Estados Unidos, en otros países como México, podría elevar un poco su precio.

