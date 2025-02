iPhone 16e: Conoce todo sobre el nuevo lanzamiento

El día de hoy 19 de febrero, Apple anunció un nuevo teléfono que se incorpora a la línea de iPhone 16 a un costo más accesible que sus semejantes, si quieres saber todo sobre este nuevo lanzamiento, aquí te dejamos toda la información.

Conoce el nuevo iPhone 16e

Este nuevo equipo también cuenta con Apple Intelligence, el chip A18 y el nuevo Apple C1, el primer módem celular diseñado por Apple, además cuenta con una cámara 2 en 1, que cuenta con 48 Megapíxeles (MP) y un teleobjetivo de 2x integrado en la misma , por lo que podrás hacer zoom a tus fotos y videos con una excelente calidad.

El iPhone 16e lo podrás encontrar en negro y blanco, con el podrás disfrutar de una batería de larga duración, y no deberás de preocuparte por las salpicaduras, agua o polvo, ya que cuenta con clasificación IP68. Otras de las ventajas de este equipo es que si no tiene cobertura celular o WI-FI puede usar las funciones satelitales de Apple para no quedarte desconectado, que incluye las siguientes funciones: Emergency SOS, Roadside Assistance, Messages y Find My.

iPhone 16: ¿Cuánto cuesta y cuándo llega a México?

Si quieres ser de las primeras personas en obtener el último lanzamiento de Apple, puedes solicitarlo anticipadamente a partir del 21 de febrero y el celular estará disponible a partir del 28 de febrero.

Sobre los precios, pueden depender del precio del dólar y la capacidad de almacenamiento, pero aquí te dejamos un aproximado dependiendo el costo en dólares que anunciaron:

iPhone 16e de 128, 156 y 512 GigaByte (GB): a partir de 599 dólares o 12 mil 238 pesos aproximadamente .

Ahora que conoces todo sobre el nuevo lanzamiento del teléfono inteligente de Apple, no dejes la oportunidad de adquirir un celular de la familia de iPhone 16.

