iPhone 12: internautas critican nuevo diseño y lo comparan con el iPhone 5

Luego de la presentación del iPhone 12 durante la tarde de este martes, internautas criticaron el diseño y precio de del smartphone debido a que afirman que es muy similar al iPhone 5, lanzado en 2012.

Fue en Twitter donde los comentarios se hicieron más presentes, incluso, algunos compartieron memes para mostrar su descontento.

“Ya compré mi iPhone 12 Pro, los envidiosos dirán que es el iPhone 5”, “No me gustó el iPhone 5 Plus S Max… Digo, el iphone 12, perdón…” y “El iPhone es como un iPhone 5 con iPhone 11”, se lee entre las críticas.

No me gustó el iPhone 5 plus S Max.

Digo el iPhone 12, perdón...