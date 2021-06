Zombies, aviones, carreras, lo que viene en el mundo de videojuegos

The Xbox & Bethesda Showcase:



�� 30+ games shown

1️⃣27 games coming to @XboxGamePass

�� 6 huge game releases in 6 months, all Day One on XGP

✨ 2 exclusive @Bethesda titles



See more: https://t.co/Lxd3vlIja2 pic.twitter.com/UCttLFlNnB