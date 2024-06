Xbox regala este juego grátis por tiempo limitado

Si eres propietario de una Xbox series x o s, entonces podrás disfrutar de la sorpresa que tiene Microsoft para todos sus usuarios, pues la compañía liderada por Phil Spencer ha decidido regalar uno de los juegos más populares al mes del orgullo LGBT.

Tell My Why es una de las entregas que explora temas relacionados con la identidad de género y la diversidad sexual. Durante varios años, Don't Nod Entertainment y Xbox han obsequiado el título a lo largo de junio y 2024 no será una excepción.

El juego es una aventura narrativa que sigue la historia de los gemelos Tyler y Alyson Ronan, quienes tienen el poder de comunicarse telepáticamente entre ellos. La trama se centra en su regreso a su hogar en Alaska después de muchos años de separación, y en su búsqueda de la verdad sobre la muerte de su madre.

Si deseas obtener este juego bastará con iniciar sesión en tu Xbox Series X|S o Xbox One y visitar la página del juego en la tienda de Xbox. Los amantes del PC gaming encontrarán gratis el juego en Steam. Una vez que lo añadan a sus cuentas, tendrán acceso a los 3 episodios del título y se habrán ahorrado $185.99 MXN. La promoción estará disponible hasta el 1 de julio en ambas plataformas.

Si aún no conoces este juego y deseas saber más de como se ve el gameplay, aquí te dejamos un pequeño review.

SM