WhatsApp: ¿qué significa que te llegue el número 9230?

Desde su lanzamiento en 2009, WhatsApp se ha convertido en la aplicación de mensajería instantánea por excelencia, disponible ya para casi cualquier dispositivo inteligente de la actualidad.

Esta aplicación ha ido evolucionando con el paso de los años, agregando actualizaciones y funciones nuevas que han vuelto de más utilidad a WhatsApp.

Sin embargo esto no ha sido lo único. Actualmente los más jóvenes han cerado su propio lenguaje a través e WhatsApp, esto con códigos numéricos, por ejemplo el "9230".

Para este caso en particular, los jóvenes utilizan este código para dar a entender que algo no está del todo bien, ya que, su significado original en inglés es “It’s getting worse” que a su traducción literal al español sería “está empeorando” o “cada vez está peor”.

El significado no es algo malo o extraño, es una forma en la que los más jóvenes encuentran cómo comunicarse sin que otra persona pueda entender lo que significa.

Estas claves o códigos no suelen durar mucho en las tendencias de los jóvenes, debido a la facilidad con la que algo se hace viral. Seguramente pronto aparecerán nuevos códigos.

MV