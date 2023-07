La privacidad de WhatsApp es cada vez mejor gracias al cifrado de sus datos y a las opciones de seguridad. Sin embargo, existe un truco dentro de la app con el que puedes obtener un dato que te interese sin que otros contactos se den cuenta.

El truco radica en los llamados grupos de difusión de WhatsApp, a través de ellos, la res social puede sugerirte quién te ha añadido en su lista de contactos y quién no.

Las listas de difusión de WhatsApp

Conocer quien te guardo en su lista de contactos es sencillo.

Deberás abrir WhatsApp, y tocar sobre el enlace ' Listas de Difusión ' que tienes sobre la lista de chats

' que tienes sobre la lista de chats Pulsa sobre 'Nueva lista'

Añadir destinatarios a la lista de difusión que estás creando. Añade al contacto del que quieras averiguar si te ha añadido a su agenda de contactos y algún otro contacto que sepas que te tiene guardado, como un amigo o un familiar.

y algún otro contacto que sepas que te tiene guardado, como un amigo o un familiar. Envía un mensaje cualquiera (los miembros de la lista lo recibirán como un mensaje personal).

Manten pulsado el dedo sobre ese mensaje y pulsa sobre 'Info' , verás información sobre si los contactos han recibido o leído tu mensaje

, verás información sobre si los contactos han recibido o leído tu mensaje SIGUE LEYENDO : "No de nuevo": WhatsApp se cae y el pánico desata los memes

Lo importante resulta cuándo ves que un contacto en la sección "Leído por' tiene los check en color azul, entonces es probable que ese contacto te tenga añadido en su agenda. Mientras que si ves que ese contacto está en la sección 'Entregado a', entonces es posible que ese contacto no te tenga en su agenda.

Sin embrago, que un contacto aparezca en el apartado 'Entregado a' no garantiza que no te tenga guardado, ya que es posible que ese contacto tenga la configuración de su WhatsApp puesta de forma que nadie pueda saber si ha leído el mensaje o no.

AH