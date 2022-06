Al menos en esta parte del mundo, WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea por excelencia y sus números la respaldan: Según datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el año pasado logró tener más de 89 millones de usuarios activos en el país. A pesar de su amplio uso, no todos conocen su funcionamiento, por ejemplo, ¿qué significa el punto verde en los chats?

Que esta app domine el mercado de la comunicación digital ha sido gracias a que ha sabido mantenerse actualizada con el paso de los años, muchas veces agregando funciones que nadie pidió, pero que en la práctica resultan ser más que útiles. Opciones como las videollamadas grupales, ubicación en tiempo real, envío de archivos de hasta 2 gigas o reaccionar a mensajes, hacen más fácil el contacto a millones de personas.

El día de hoy hablaremos sobre una de las funciones menos utilizadas, pero que quizá sea una de las más prácticas: el punto verde en los chats de WhatsApp. ¿Qué es y para qué sirve? A continuación te lo contamos todo.

El punto verde indica un mensaje no leído

La función de "marcar como no leído" se implementó en WhatsApp en julio de 2015, en la versión 2.12.194 de la aplicación, así que ya tiene un buen rato con nosotros, pero ¿qué es exactamente?

En pocas palabras, esta función sirve como un recordatorio o una etiqueta para marcar los mensajes con un punto verde y así señalar aún no se han leído (o que los abriste por accidente y no los leíste bien) y, en general, ayuda a dar seguimiento a los chats que tienen mensajes o archivos de prioridad.

Cabe aclarar que esta función solo indica qué mensajes no has leído, no hace cambios en el estado para otros usuarios de la app. Es decir, no tiene nada que ver con la doble palomita azul.

Recuerda que si lo que quieres es que nadie sepa si ya viste un mensaje, basta con desactivar la doble palomita o doble "check":

Para ello, debes tocar el ícono "más opciones" (son los tres puntos en la parte superior derecha de la app).

Después, dirígete a "ajustes" y después a "Cuenta".

Ve a la opción de "Privacidad" y desactiva la opción "Confirmaciones de lectura".

Las confirmaciones de lectura son la opción gracias a la cual los demás usuarios pueden saber si leíste o no sus mensajes. Una palomita gris significa que el mensaje se envió correctamente; dos palomitas grises indican que el mensaje se entregó correctamente; y las dos palomitas azules marcan que el destinatario abrió el mensaje.

¿Cómo se activa el punto verde de "mensaje sin leer"?

Activar esta función es más sencillo de lo que parece:

Primero, dirígete al chat que quieras marcar.

Mantén presionado ese chat durante un par de segundos y espera a que se seleccione.

Toca los tres puntos de la parte superior derecha de la pantalla y después selecciona la opción "marcar como no leído".

Puedes activar y desactivar esta función las veces que quieras en cualquier chat que tengas registrado. Recuerda que solo tú puedes ver qué mensajes marcaste y que el mensaje sin leer no es lo mismo que la confirmación de lectura.

OA