WhatsApp se ha consolidado como la aplicación de mensajería instantánea preferida por millones de personas. Recientemente, la red social reportó más de dos mil millones de usuarios en todo el mundo y se posiciona favorablemente en las listas de popularidad.

WhatsApp se mantiene realizando mejoras de manera constante, implementando seguridad y algunas funciones extras, que tienen como objetivo satisfacer las demandas de los usuarios. No obstante, los beneficios que ofrece WhatsApp no son suficientes para algunas personas, quienes en busca de tener más trucos y privacidad recurren a aplicaciones externas que suplen o manipulan la app original.

Una Aplicación externa a WhatsApp

Google Play Store y App Store ofrecen dentro de sus respectivos catálogos una amplia variedad de aplicaciones que funcionan como una alternativa o herramienta adicional al servicio tradicional de WhatsApp. En las tiendas de iOS y Android es normal encontrar aplicaciones como Doble WhatsApp o Dual Messenger for WhatsApp, las cuales prometen que los usuarios podrán tener dos números en su celular.

De esta manera, existe una gran cantidad de aplicaciones externas a WhatsApp, que pretenden mejorar el servicio de mensajería instantánea. Sin embargo, en fechas recientes sólo una ha acaparado la atención de miles de usuarios.

Se trata de WhatsApp Plus, una app que promete agregar otras funcionalidades al servicio.

WhatsApp Plus: Beneficios que ofrece la app

La aplicación de WhatsApp Plus resulta atractiva para miles de personas ya que ofrece una gran cantidad de beneficios adicionales. Uno de los más atractivos es la “privacidad”. Whatsapp Plus permite eliminar el estado de conexión "en línea", ocultar la foto de perfil a ciertos contactos, bloquear determinadas conversaciones y desactivar el segundo stick y la confirmación de que un mensaje ha sido leído, según indica el sitio en línea Hola Telcel.

Otro de los beneficios de WhatsApp Plus es la cantidad de emojis que tiene. Según el portal oficial de Telcel, esta popular aplicación cuenta con una amplia colección de emoticones en su sistema.

De igual manera, WhatApp Plus señala que dentro de su aplicación es posible personalizar todo. La app cuenta con un amplio catálogo de fondos para las conversaciones, mismos que sus usuarios han creado. Además, se puede modificar la tipografía, tamaño y color de la letra.

Adicionalmente, en WhatsApp Plus es posible eliminar mensajes sin dejar rastro. El servicio permite que sus usuarios eliminen mensajes aún cuando estos ya han sido recibidos por el destinatario. Al borrar el texto, WhatsApp Plus no muestra la leyenda "mensaje eliminado", que caracteriza a la aplicación de WhatsApp.

Por último, otra de las ventajas que ofrece WhatsApp Plus es la posibilidad de enviar archivos de hasta 50 MB. Igualmente, esta alternativa mejora la calidad de imágenes y videos, reduciendo su tamaño para enviarlos fácilmente.

WhatsApp Plus: ¿Por qué no es seguro descargarla?

Siempre es mejor tener las apps originales y leer bien los contratos de términos y condiciones de su privacidad. EFE / ARCHIVO

Pese a los beneficios que ofrece WhatsApp Plus, no es recomendado descargar esta aplicación, ya que presenta una serie de riesgos que el usuario deberá tomar en cuenta si desea instalar la aplicación sustituta de WhatsApp.

El principal riesgo que se corre al instalar la aplicación es que WhatsApp sancione la cuenta al detectar que está siendo manipulada por una app externa. La sanción podría ocasionar que el usuario pierda sus actualizaciones, contactos o mensajes.

Otra de las desventajas es que el usuario tendrá que instalar una APK para poder utilizar WhatsApp Plus. Un APK es un paquete de instalación que contiene los datos de una aplicación.

Cabe resaltar que esto no es seguro, el usuario podría infectar su teléfono celular con algún virus, malware o añadir al dispositivo móvil otros programas en el proceso de los cuales no se advierte.

De igual manera, WhatsApp Plus no garantiza que los mensajes enviados estén cifrados de extremo a extremo, por lo que las conversaciones pierden privacidad y podrían ser usados por la misma aplicación o por terceras. Además, las fotografías, audios y videos podrían estar siendo compilados sin que el usuario tenga conocimiento.

Finalmente, es importante señalar que no se conoce la seguridad de las aplicaciones de origen desconocido. Por lo que es una incógnita lo que la app hace con los datos personales e información que recaba. Esto es particularmente peligroso debido a que la app podría estar comprometiendo la seguridad del usuario.

Por ello siempre es mejor tener las apps originales y leer bien los contratos de términos y condiciones de su privacidad.

AC