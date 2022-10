Ya falta muy poco para la noche de Halloween. Así que si aún no lograste poner tu smartphone a tono esta nota es tu oportunidad perfecta para hacerlo. Y no estamos hablando de sticker y fundas para los equipos, nos referimos a todo lo que veas en tu pantalla mientras estés chateando con tus colegas.

Si eres un usuario asiduo de WhatsApp, seguramente te encantará "tunear" tu app para esta fecha tan especial. Por medio de una app, podrás activar un modo especial a tono con una de las festividades más esperadas del año. Y si bien se trata de una opción temporal, lo cierto es que es súper divertida para presumirla por estos días.

Cómo activar el modo Halloween en tu WhastApp

Lo primero que debes hacer es descargar de PlayStore la aplicación "Nova Launcher". Entre otras características, esta app permite personalizar el aspecto de tu teléfono, las pantallas, íconos, fondos y estilos, por lo que podrás "tunear" el logo de WhatsApp con temática de Halloween.

Es importante señalar que Nova Launcher es una aplicación gratuita que no forma parte de WhatsApp, no obstante, no ocasiona ningún problema en tu cuenta, ni solicita claves de acceso, ya que solamente es un complemento para cambiar la apariencia de la aplicación. Una vez que descargues la app deberás ingresar a la parte de configuración de la plataforma. Allí deberás elegir la opción "crear un nuevo diseño" o en su defecto elegir uno que ya este hecho. Y es aquí la parte divertida del modo Halloween que puedes optar por diseñar el tuyo propio y clickear sobre uno que te guste entre las plantillas.

El tercer paso para tunear tu WhatsApp es establecer "Nova Launcher" como escritorio predeterminado. Y ahora te vas a Google donde vas a elegir la imagen de algún ícono del servicio de mensajería diseñado a tono con la festividad. Para hacértelo más simple: busca directamente "WhatsApp logo Halloween png" y encontrarás todas las que sirven.

Luego deberás descargar la imagen seleccionada en tu smartphone y volver a abrir la aplicación que descargaste. Busca el ícono de WhatsApp y haz click sobre la opción editar y ya estás listo para tener el modo Halloween en tu celular.



FS