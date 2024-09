WhatsApp: Estos son los diferentes usos para el emoji del rostro sin boca

Todos hemos visto los emojis alguna vez en nuestras aplicaciones de mensajería u otro lugar. Estas pequeñas imágenes o pictogramas tienen como propósito expresar ideas y emociones sin necesidad de añadir palabras. Se utilizan como un gesto para complementar y facilitar la comunicación.

En este sentido, WhatsApp ofrece más de mil 500 emojis para que sus usuarios escojan y puedan comunicarse a través de una gran cantidad de caras, animales, alimentos, deportes, vehículos, paisajes, banderas y más.

No obstante, a pesar de la gran cantidad de opciones, hay algunos emojis que resultan más difíciles de interpretar que otros. Uno de ellos es el emoji del “rostro sin boca”, una carita amarilla que tiene dos ojos abiertos, pero no se le alcanza a ver la boca.

Al mandar este emoji, algunas personas no saben cómo traducirlo en palabras, sin embargo, tiene la intención de comunicar el silencio, la seriedad o el no poder hablar. Comúnmente, se utiliza en ocasiones donde no se sabe qué decir, hay una incomodidad muy grande o simplemente se prefiere guardar silencio

¿Cómo usar el emoji del rostro sin boca?

Si aún te quedan dudas sobre la utilización de este emoji, te proporcionamos algunos ejemplos para añadirlo a tus conversaciones con efectividad.

Cuando se recibe una noticia inesperada, fuerte o impactante

Después de experimentar una situación de seriedad, timidez o pena

El momento incómodo después de disculparse

Cuando no se sabe qué decir o cómo responder

Para expresar que guardarás un secreto

Cuando no apruebas lo que se dijo, pero no puedes comentar nada al respecto

En realidad, los usos para los emojis son subjetivos y dependen mucho del contexto comunicativo bajo el que se usen. Explora diferentes formas de tener interacciones con tus amigos y, sobretodo, diviértete con los recursos gráficos y lingüísticos que ofrece este medio de comunicación.

CM