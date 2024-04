WhatsApp es de las aplicaciones de mensajería mayormente usada a nivel mundial, esto se debe a la facilidad de uso de la app, así como de todas las herramientas que proporciona a los usuarios para una comunicación eficaz.

No obstante, existe una versión plus que es una alternativa a la versión original y cuenta con otro tipo de funcionalidades, mismas que renueva de forma mensual para mejorar la experiencia de aquellas personas que deciden descargarlo en sus dispositivos móviles.

Cabe señalar que, por lo general, la versión plus de WhatsApp es descargada en los dispositivos que no cuentan con tiendas como Google Play o Apple Store y para hacer funcionar esta versión el usuario necesita obtener el Android Application Package (APK), que es un conjunto de datos que posibilita la instalación de aplicaciones que no se encuentran disponibles en la tienda de Google.

¿Cómo descargar la última versión de WhatsApp APK en abril?

Como se mencionó anteriormente, el primer paso es descargar Android Application Package, para ello es necesario acceder a la sección de "Ajustes", posteriormente dirigirse a "Seguridad" y habilitar la alternativa de "Orígenes desconocidos".

Después de habilitar esta configuración, se debe permitir la instalación de aplicaciones que no estén en Google Play. Una vez que se haya activado, se puede acceder al archivo APK y proceder a instalarlo en el dispositivo, hecho eso podrás instalar la versión v17.70 de WhatsApp Plus siguiendo estos pasos:

Realiza una copia de respaldo de tu WhatsApp original. Elimina por completo la aplicación oficial de WhatsApp. Busca y elimina cualquier carpeta remanente en el almacenamiento interno. Descarga la versión más reciente de WhatsApp Plus. Otorga los permisos necesarios a Google Chrome para la instalación de aplicaciones de terceros. Sigue el procedimiento de instalación del archivo APK, acepta los términos y condiciones, introduce tu número de teléfono y personaliza tu perfil según tus preferencias.

Una vez completado, abre WhatsApp Plus versión 17.70 y podrás empezar a utilizar la aplicación.

