Cada vez son más las palabras y memes que se crean en redes sociales con el fin de entretener y generar comunidad. Entre las tendencias recordadas en la red están las frases como "Mi ciela", "Soporta" "La queso" y una de las más recientes es "deluxe". Por lo que tal parece que algunos usuarios aún se preguntan qué significa esa expresión de la "chaviza".

Si tú eres de los que desconoce su significado, nosotros te decimos todo sobre ella para que puedas no solo entenderla, sino formar parte de la conversación con tus amigos cuando escuches esta palabra. ¿Cuál es el origen de la palabra "deluxe" que está en todas partes?

Hace unos días se hizo muy famosa la palabra "deluxe", un concepto que empezó a verse en redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok y Twitter. Por lo que no tardaron en llegar los memes que ahora circulan en Internet, los cuales han alcanzado una increíble popularidad. Ante ello, no nos podíamos quedar sin saber el origen de la expresión y nos dimos a la tarea de investigar dónde nació la tendencia y cómo fue que comenzó a usarse.

Todo parece indicar que el origen se remonta al 15 de mayo pasado, en un grupo de Facebook titulado "Humor P O P s t i n g", un espacio dedicado a compartir contenido de artistas pop con una finalidad cómica, esto de acuerdo con la descripción que se tiene en su perfil. La persona responsable del comentario fue un usuario de nombre Idwin Gisbert, quien posteó en el muro del grupo lo siguiente:

Para explicar un poco más el concepto, la palabra "deluxe" refiere a algo que es mejor que otra cosa, algo sofisticado y por lo cual no debería haber comparación, ya que en automático es mejor con relación a lo que se compara. Los comentarios de la publicación no se hicieron esperar. Algunos mencionando que aún no entendían el uso del concepto, otros compartiendo el sentido del humor con el usuario que publicó el contenido, así como demás personas compartiendo solo memes relacionados con la palabra "deluxe".

Actualmente, la publicación cuenta con más de 1 mil comentarios, más de 600 compartidas y 3.7 mil likes, datos que reflejan la popularidad del comentario, motivo por el cual se consolidó como tendencia en redes sociales con muchos memes. El usuario de Facebook es recurrente con sus publicaciones en el grupo. Otros post que ha colocado tienen la intención de hacer nueva tendencia, como el caso de la palabra "EP" que, de acuerdo con su explicación, es para definir a aquellas versiones cortas, básicas y sin alma.

Si aún no has visto los memes que rondan en redes sociales con esta nueva tendencia, basta con ir a ellas y escribir el # para divertirte un rato. ¿Y tú? ¿Cómo ocuparías la palabra "deluxe"?

