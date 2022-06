Un video en TikTok se ha vuelto viral después de mostrar cómo una cartera de huevos terminó después de pasar tres horas dentro de un automóvil en Mexicali. Por sorprendente que parezca, los huevos se cocinaron a la perfección debido a las altas temperaturas.

"A mi esposo se le olvidó bajar la cartera de huevos del carro por tres horas" se lee en el video que rápidamente superó las más de 4 millones de reproducciones.

La usuaria Alondra Hernández Anaya (alondrah20) compartió el clip de siete segundos en la red social, en el que se muestra un huevo sin cascarón, el cual luce como si este hubiera sido hervido; posteriormente, descascara otro más igual de cocido.

La publicación rápidamente se volvió viral, y hasta el momento cuenta con más de 115 mil "Me Gusta".

Tiktokers se sorprenden

El asombro de los usuarios de que el calor fuera tan fuerte como para cocer unos huevos en un carro no se hizo esperar, lo que generó varios comentarios al respecto.

"No me digan eso que tengo que ir el miércoles y mi carrito no tiene aire acondicionado"; "A 47 grados vayan al mandado cuando baje el sol un poquito..porque está hirviendo Mexicali"; "Vivo en California y te creo, nadie entiende por qué no tengo calor y les digo "soy de Mexicali"; "ahorraron gas"; "nunca dejen su termo en el carro en Mexicali"; "No manchen, y yo me quejo porque en el DF estamos a casi 30"; "en Hermosillo los puedes guisar en la banqueta, está horrible el calor acá también"; "Soy de Mexicali, compré tortillas, llego a casa después de dos horas y comimos tortillas calientes todavía"; son algunos de los comentarios con los que cuenta la publicación.

