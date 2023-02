La presunta estafa de un vendedor de empanadas ambulante a una paseante en playas de Tulum, y la posterior reacción de una mujer, se viralizaron pronto en redes sociales generando toda clase de comentarios. Al parecer, el sujeto "le dio" a la mujer una muestra de empanada y luego se la cobró en 500 pesos, lo que desató su furia con una reacción ampliamente comentada en redes.

El momento fue captado en video y subido a la plataforma de TikTok. Un vendedor ambulante de empanadas en las playas de Tulum le ofreció sus productos a una turista, y para convencerla le regaló una pequeña muestra que presuntamente sería gratuita.

No obstante, la furia de la mujer se desató cuando el joven comenzó a hostigarla para que le pagara 500 pesos por esa “muestra”, a pesar que nunca le dijo que le cobraría ni el costo del trozo de empanada.

No obstante, furiosa, la mujer no se dejó y comenzó a exigirle al vendedor que le regresara su dinero. Al ser ignorada, y no obtener apoyo, luego de un momento de forcejeo logró tirar todas las empanadas en la arena ante la frustración del vendedor, quien a gritos pidió ayuda de soldados sin ser atendido.

En redes sociales, varias personas comentaron que este es el modus operandi de varios vendedores ambulantes en las playas de Tulum y alrededores, como Cancún y Playa del Carmen, quienes hostigan y acosan a los turistas.

Asimismo, han expresado su molestia por la forma tan invasiva en que son abordados, tanto por danzantes prehispánicos, ambulantes y hasta taxistas que cobran precios excesivos por servicios mínimos.

