Mientras trabajaban en una obra, albañiles encontraron un increíble tesoro detrás de una pared que derrumbaron. A través de redes sociales, un albañil llamado Ángel Cabrera compartió videos en donde se observan varias cubetas siendo rellenadas con las monedas encontradas.

A simple vista se ve que son más de mil moneditas con diferentes denominaciones, las cuales van desde 1 peso hasta los 10 o 20 pesos.

Uno de los albañiles a cargo de la obra compartió una serie de videos en su TikTok personal, donde se observa una gran cantidad de monedas regadas por todo el suelo entre los escombros de una pared destruida, el video es titulado como "Premio de la obra, gracias Dios".

Además, compartió una segunda parte donde siguen recogiendo las monedas, además de una tercera parte donde se muestran unas pilas de monedas para contar el gran tesoro. El primer video alcanzó más de ocho millones de reproducciones, más de 200 mil likes y alrededor de 12 mil comentarios, de los cuales destacan los siguientes:

"Pura moneda reciente, de estos tiempos"; "El dueño de esas monedas, 'mis ahorros, tanto que me costó'"; "Santo Dios, aunque sea pura moneda es mucho, que bueno, es una bendición"; Dios los bendice"; "Me intriga saber la historia de este tesoro"; "Cómo hizo para ahorrar tanto, yo ahorro y a la semana saco el dinero"; "He tenido sueños cómo ése", entre otros.

Los abuelos o personas de épocas anteriores acostumbraban a guardar tesoros dentro de sus casas, y aunque no lo creas, ponían su dinero o monedas en algunas secciones de las mismas. Es por ello que muchas veces al trabajar en una renovación, se pueden localizar monedas entre las paredes, bajo un pedazo de piso e incluso en muebles o sillones.

GC

Paola Mendoza