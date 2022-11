Luego de que ninguno de sus compañeros recordara su cumpleaños. Un joven se volvió viral en redes sociales tras decorar su propio escritorio, en TikTok, miles de usuarios felicitaron su madurez emocional y dejaron sus mejores deseos.

El usuario de TikTok, Gilberto Mendoza, compartió en la red social que cada cumpleaños en la oficina, sus compañeros de trabajo se organizan para adornar los espacios de trabajo entre sí para sorprenderse y alegrar la relación laboral.

Por lo que el día que cumplió años esperó llegar a la oficina y ver su lugar de trabajo lleno de globos y adornos para felicitarlo. Sin embargo, se dio cuenta que no era así y ninguno de sus compañeros había recordado la importante fecha.

“Hoy es mi cumpleaños y en mi trabajo pensé que a todos se les olvidó. Contexto: Suelen decorar los lugares de todos los que cumplen años en sus días pero al llegar no había nada”, escribió Gilberto.

Después de pensarlo por varios minutos entendió la situación y contrario de lo que muchos pensaron, tomó la situación de la mejor manera.

“Me puse a pensar y me dije que era algo normal y no debía molestarme, no todos se acordarán siempre. Así que decoré yo mismo mi lugar. Mi compañera me ayudó y me puse a jugar con los globos. Al final así quedó”, finalizó su video mostrando su escritorio adornado con algunos globos blancos.

El video finalizó de la mejor manera, ya que tras el hecho sus compañeros comenzaron a dejarle algunos dulces y hasta un pastel por su cumpleaños. Internautas aplaudieron la actitud con la que enfrentó la situación.

GC