Viral: Bebé sorda conmueve en Tiktok al escuchar la voz de su mamá

El momento exacto en el que una bebé con una discapacidad auditiva logró escuchar por primera vez la voz de su mamá, gracias a unos audífonos especiales, rápidamente se volvió viral en redes sociales debido a la emoción y la ternura con la que la pequeña reacciona ante el sonido.

En el tierno video se puede ver a la bebé mirando fijamente a su mamá, para después dibujar una gran sonrisa en su rostro y comenzar a llorar, luego de escuchar por primera vez, mientras su madre la tranquiliza y le dice que todo está bien.

Hasta el momento, el adorable clip cuenta en TikTok con más de 152 mil “Me Gusta”, siete mil 988 comentarios y más de un millón de reproducciones.

Video viral pudo no llegar a las redes

Cabe señalar que el emotivo video por poco y no llega a las redes sociales, ya que era un momento único de la familia. Sin embargo, con la finalidad de hacer conciencia sobre esta condición y destacar la utilidad de los audífonos, es que la madre de la pequeña decidió subir el video a TikTok.

"Debatí si publicar este video de mi hija sorda escuchando por primera vez. Los audífonos no son una 'solución' mágica para las personas sordas. Las personas sordas no necesitan ser reparadas. Solo son una herramienta para acceder al sonido. Pero este fue un momento muy especial para nosotros", comentó la mamá en su video.

Si bien el video fue grabado el año pasado, el material fue difundido recientemente para, como indicó la madre de la pequeña, hacer conciencia sobre esta condición de algunos bebés.

Sordera de nacimiento

De acuerdo con la madre de la menor, la bebé nació en octubre del año pasado y después de realizarle diversas pruebas con un especialista, descubrió que su pequeña era sorda, por lo que cinco semanas después de su nacimiento decidió junto a su esposo, colocarle unos audífonos especiales.

"Nuestro objetivo es darle a Riley acceso a tantas herramientas como sea posible para ayudarla a comunicarse y desarrollarse, lo que incluye darle acceso tanto al lenguaje de señas estadounidense como al inglés hablado", dijo la mujer a Fox News.

En México, según datos de la Secretaría de Salud del Gobierno de México, tres de cada mil nacidos presentan discapacidad por hipoacusia (sordera). Un infante que no oye no desarrolla su lenguaje oral y, por tanto, no aprenderá a leer ni a escribir. De ahí la importancia de la identificación temprana de este problema.

La hipoacusia es la disminución de la capacidad auditiva por debajo de lo normal. Se trata del defecto congénito más frecuente entre la población infantil, superando al Síndrome de Down y la parálisis cerebral.

