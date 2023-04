Las abuelas tienen muchísimas anécdotas. Todos tenemos o hemos tenido a una abuela de quien nos acordamos de muchas cosas compartidas y hasta el día de hoy protagonizan historias muy graciosas que muchas veces llegan a las redes sociales.

Así sucedió con una mujer cuyo festejo de cumpleaños llegó a TikTok por algo insólito que le sucedió. En las imágenes compartidas, se muestra un festejo que tiene lugar en el comedor de una casa, se ve que es algo íntimo entre sus seres más queridos que decidieron agasajarla y hacerle un pastel, como corresponde en cualquier festejo por un nuevo año de vida.

La abuela está sentada frente al pastel de chocolate y se inclina para morderlo rápidamente antes de soplar las velas que al parecer iban después de la situación que se registra en el video de TikTok. Pero no sabemos cuáles eran los planes, porque al momento de acercarse tiene un accidente dental insólito.

El movimiento es brusco porque quizás se quiso adelantar a otras personas que veían al pastel muy delicioso. Pero al momento de levantarse, la abuela se da cuenta de que sus dientes han quedado abandonados sobre el postre según se ve en el videoclip compartido en TikTok. Por supuesto que cuando lo advierte, toma la dentadura y empieza a reírse sin parar.

No fue la única porque el resto de los presentes empiezan a reírse sin parar, lo que terminó de coronar el cumpleaños con un hecho que nadie tenía en los planes. Las risas se trasladaron a TikTok porque el video no sólo cuenta con 1.9 millones de "Me gusta" y más de 55 millones de reproducciones. Incluso, quien lo publicó decidió musicalizarlo con el sonido "Oh, no", un famoso remix de la canción original "Remember (Walking in the Sand)" de The Shangri-Las.

JM