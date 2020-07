Videojuego mexicano llega a Apple Arcade

"¿Qué pasaría si por medio del sonido pudiéramos crear vida?" - Esa es la pregunta que le dio vida a "The Lullaby of Life", un videojuego mexicano que llegó a Apple Arcade recientemente.

“Nosotros pensamos que las ondas no son sólo olas de mar o de agua, sino también de sonido y nos preguntamos '¿qué pasaría si pudiéramos crear vida con sonidos?'

En este videojuego, lleno de colores vibrantes y sonidos relajantes, los "gamers" tomarán el papel de "BomBo", una criatura que nació del cosmos con el poder de tocar notas musicales. Para transformarlo en un mejor lugar, los jugadores deberán guiar a este ser a cada rincón del universo y, para lograrlo, deberán aprender a manipular el entorno al utilizar los sonidos internos de "BomBo" a fin de generar cambios y crear vida.

La idea y concepto del juego nació durante un evento llamado Global Game Jam. En 2017, el equipo participó con el tema de ese año, "ondas". Fue así que nació el primer borrador de "The Lullaby of Life", y aunque el proyecto estuvo en pausa un tiempo, lo retomaron y, después de 9 meses de trabajo, se completó el desarrollo del proyecto.

"El reto era hacer un juego que tuviera que ver con ondas (o waves en inglés). Nosotros pensamos que las ondas no son sólo olas de mar o de agua, sino también de sonido y nos preguntamos '¿qué pasaría si pudiéramos crear vida con sonidos?'; así nació el primer borrador de lo que ahora es 'The Lullaby of Life'. Este es un juego conceptual, de exploración, de aventura; es un juego para olvidarte un poco de de los problemas o retos del día y pensar en que te podrás desestresar y pasarás un buen rato con una experiencia entretenida", comentó Francisco Lara Sikorski, CEO de 1 Simple Game, el estudio que desarrolló el juego.

Este videojuego es una "aventura contemplativa" donde los elementos visuales y sonoros toman protagonismo. En la parte visual, el universo está creado de tal manera que los jugadores no sepan si se encuentran en un microorganismo o en el universo o mundo distinto. El universo de "BomBo" podría ser una gota de agua o el espacio y su inmensidad.

Tal y como lo explicó Lara Sikorski, uno de los retos del juego fue crear un concepto donde el usuario no supiera exactamente dónde está. Primero se desarrolló la parte visual y, después el audio. Este último también juega un papel importante en "The Lullaby of Life". Combinar estos dos aspectos fue retador.

Para ese segundo aspecto del juego, el equipo contó con un compositor musical. Es decir, se compuso la música y "se hicieron los sonidos a la medida" para poder brindarle a los "gamers" una experiencia audiovisual "donde disfruten el tiempo que pasen en el juego".

Además, la parte visual guarda más secretos. Además de que no se sabe dónde se desarrolla la historia, tanto las formas como los colores tienen otros significados detrás.

"Los colores tienen un significado especial. Todo el universo, a lo largo de los niveles, hablan de la evolución y la vida. Los colores tienen que ver tanto con emociones como con distintos elementos de la tabla periódica. El juego de los colores y formas tiene mucho que ver con la evolución en este universo. No quiero hacer spoilers pero las formas de los niveles, conforme los jugadores progresan en el juego, cambian para dar el sentido de la evolución del mundo; de ser figuras muy geométricas, pasan a ser formas más orgánicas. Esto pasa conforme los jugadores van creando la vida de ese universo", explicó el CEO de 1 Simple Game.

1 Simple Game es el segundo estudio mexicano en estar en Apple Arcade. Sin embargo, la industria mexicana de videojuegos aún tiene retos que superar. Al preguntarle a Francisco Lara Sorkin sobre cuáles son las dificultades presentes en la industria mexicana de juegos de video, el directivo mencionó que la experiencia es una de las más importantes.

Aunque existen estudios desarrolladores mexicanos con videojuegos publicados, la industria nacional aún está "un poco de tiempo atrás que otros países que ya han experimentado con más proyectos y que ya tienen más juegos lanzados donde han podido aprender sobre sus errores".

Si bien 1 Simple Game ya había lanzado 4 juegos anteriores a "The Lullaby of Life", este es su primer juego creado para diferentes dispositivos. Además, es multi-input; es decir, para jugarlo se pueden utilizar un "touchscreen, control o mouse en PC". Lo cual "convierte al juego en un reto y en algo más complejo técnicamente".

"La exigencia en Apple Arcade es alta por el nivel de calidad que esperan, aparte son multidispositivo. Al hacer un juego, que si bien lo van a jugar en un iPhone, también lo van a jugar en un iPad, Apple TV, Macbook o iMac. Entonces, la parte técnica se convierte en un reto por la falta de experiencia que pudiéramos haber tenido en ese tipo de desarrollos. Yo creo que eso es un reflejo de la industria mexicana donde la falta de proyectos lanzados, experiencias y aprendizajes, es algo que nos pone en desventaja con otros países", expresó el CEO de 1 Simple Game.

"The Lullaby of Life" es un juego exclusivo para Apple Arcade que se puede jugar en Apple TV, Macbook, iMac, iPad y iPhone. Es un juego de aventura, exploración y puzzle con clasificación E (para todos). Cuenta con 7 niveles principales; dentro de cada uno de ellos, los "gamers" disfrutarán de distintas experiencias.

