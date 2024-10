Un fenómeno meteorológico en Valencia ha cobrado 62 víctimas confirmadas en varias localidades además de una cifra no precisada de desaparecidos. Las inundaciones han dejado a decenas de personas atrapadas por el agua en distintas localidades de la provincia. Se presentan múltiples cortes de energía eléctrica. Los daños están por calcularse y se prevé que el temporal también pueda afectar a Barcelona en los próximos tiempos.

La Agencia Estatal de Meteorología ha señalado que esta, caída en Valencia, es la peor "gota fría" del siglo . El fenómeno ha provocado la crecida de los ríos y las inundaciones han impedido el tránsito por lo que las vías por carretera, tren e incluso para aviones, se mantienen cerradas. Sobre la región cayeron 445.4 litros por metro cuadrado, según los registros de la estación de Valencia, la mayor registrada en 24 horas en esta región desde el 11 de septiembre de 1966.

Pero… ¿A qué se refiere ese concepto de “gota fría”?

La Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) o gota fría es una depresión aislada formada por aire frío del polo. Es decir, que se forma una zona donde la presión atmosférica es más baja que la del aire que la rodea, por lo que se forman cuerpos nubosos, lluvias y fuertes vientos.

Normalmente se desprende como chorro de aire frío, de un cinturón de vientos en la troposfera, el cual baja a la estratosfera.

Su dirección no es lineal, más bien tiene ondulaciones en donde el aire se estrangula y se corta, aislándose del flujo original. Entonces, el aire frío aislado flota a niveles más bajos lo que puede generar precipitaciones y vientos fuertes.

En otras palabras, la gota fría es aire polar flotando sobre latitudes inferiores a las que normalmente ocuparía un aire frío. Por ello, el contraste provocaría los fuertes vientos y lluvias.

La propia Agencia Estatal de Meteorología ha hecho énfasis en que la gota fría no es sinónimo de un desastre natural. Se trata de un evento ocasional que en la mayoría de las ocasiones no causa grandes daños, por lo que no debe ser motivo de alarmismo.

Con información de EFE

OB